懲戒法院前院長李伯道性騷擾部屬，司法院申評會調查後確定成立
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李伯道昨天仍持續否認性騷擾下屬，發出聲明表示遺憾接獲申評會的判斷，指曾於調查中多次請求委員會調查對他有利的證據卻遭漠視，認為申評會遭有心人士架空，他將循法律途徑提起救濟、捍衛聲譽。
司法院懲戒法院前院長李伯道今年（2023年）3月在職時，涉3度強摟1位女部屬，還寫情書，後來在司法院處理下，以健康因素「提前退休」，目前可月領19萬餘元法官退休金。此事遭媒體週刊踢爆後獲得女方證實，李則多次否認性騷擾傳聞，他「問心無愧」。司法院在事情曝光後，隨即啟動相關調查並於昨（24）日晚上表示，申評會下午召開委員會，經全體委員出席評議後，作成申訴案「成立」之決議，並建議移請「法官評鑑委員會」進行個案評鑑。而李伯道則表示不服，將會依法尋求救濟。
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司法院：調查後性騷擾成立
司法院表示，今年6月21日被害人正式向申評會（內部委員9名、外部委員2名，男女比例4：7）提出申訴後，由主任委員指派3名委員（男女比例為1：2）組成專案小組進行調查，專案小組訪談當事人，依職權及當事人之聲請，調查相關證據後，提出調查報告書，由申評會對本件性騷擾事件進行評議，並提出議處之建議。
司法院另表示，為保護申訴人之隱私及權益，本案之處理程序及申訴案件內容均依法無法公開。 當事人對於決議有異議者，得於收受書面通知次日起20日內，向申評會提出申復。
司法院強調，後續會依申評會之建議，提供申訴人心理支持方案，關切身心健康；及持續進行工作場域及相關措施之必要調整。
李伯道於2020年11月4日卸任台中高分院院長並辦妥法官職退休，同日改任政務人員擔任屬於特任官的懲戒法院院長，原定今年6月底滿70歲屆齡退休，他卻提前在今年5月8日經總統蔡英文核准退職，對外宣稱理由是「個人健康因素」
而6月20日李伯道涉性騷事件被媒體週刊踢爆後，司法院第一時間先否認知情，到了同日下午，被害人發文證實報導的內容，並說明因擔心消息走漏而遭李伯道報復，要求司法院不要啟動「性騷擾申評會」；6月26日，司法院說明，先前的否認知悉、未開啟調查，都是出於被害人的要求，是為了「保護被害人」。
然而司法院也承認，司法院院長、司法院秘書長，皆是在知情涉嫌性騷擾情勢的情況下，令李伯道退休，並認為此舉是依《性別工作平等法》第13條第2項所採取的「立即有效之糾正補救及措施」。
對於太太遭長官性騷，范姓媒體人連日在臉書上公開發文指控李絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。
李伯道否認性騷擾：將提起救濟
李伯道日前透過聲明表示，沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，他可對外公開完整內容，並接受社會公評，他問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。李伯道日前還曾透過媒體放話，聲稱林輝煌要求他思考目前MeToo風暴衍生的社會輿情，恐無法自清，建議他裝病提前辭任，他礙於這種「上下逼宮」的氣氛，才會答應提前退休。
李伯道昨天也發出聲明，稱遺憾接獲申評會作出評議成立的判斷，指曾於調查程序中多次請求委員會調查對他有利的證據，卻遭漠視，認為申評會遭有心人士架空，他將循法律途徑提起救濟、捍衛聲譽。
被害人丈夫獲悉李伯道的聲明後昨天晚上在臉書發文指出，李伯道涉性騷擾行為如此明確，司法院申評會做出此決議，在意料之中，身為被害人配偶，他要表示感謝，希望此案移請法評會進行個案評鑑後，法評會委員們能秉持良知和專業判斷，給予李應有評斷。並呼籲李柏道「誠實是最好的處理方式」，再怎麼矢口否認，也騙不過自己的良心。
針對李伯道表示要捍衛自己和家人的聲譽，被害人丈夫奉勸李伯道，最好的方式是承認自己曾經犯下的錯誤，認真反省，並以餘生為自己的錯誤贖罪，這樣或許將來不見得會墜入十八層地獄。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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