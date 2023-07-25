懲戒法院前院長李伯道性騷擾部屬，司法院申評會調查後確定成立

司法院懲戒法院前院長李伯道今年（2023年）3月在職時，涉3度強摟1位女部屬，還寫情書，後來在司法院處理下，以健康因素「提前退休」，目前可月領19萬餘元法官退休金。此事遭媒體週刊踢爆後獲得女方證實，李則多次否認性騷擾傳聞，他「問心無愧」。司法院在事情曝光後，隨即啟動相關調查並於昨（24）日晚上表示，申評會下午召開委員會，經全體委員出席評議後，作成申訴案「成立」之決議，並建議移請「法官評鑑委員會」進行個案評鑑。而李伯道則表示不服，將會依法尋求救濟。

司法院：調查後性騷擾成立

司法院表示，今年6月21日被害人正式向申評會（內部委員9名、外部委員2名，男女比例4：7）提出申訴後，由主任委員指派3名委員（男女比例為1：2）組成專案小組進行調查，專案小組訪談當事人，依職權及當事人之聲請，調查相關證據後，提出調查報告書，由申評會對本件性騷擾事件進行評議，並提出議處之建議。

司法院另表示，為保護申訴人之隱私及權益，本案之處理程序及申訴案件內容均依法無法公開。 當事人對於決議有異議者，得於收受書面通知次日起20日內，向申評會提出申復。

司法院強調，後續會依申評會之建議，提供申訴人心理支持方案，關切身心健康；及持續進行工作場域及相關措施之必要調整。

李伯道於2020年11月4日卸任台中高分院院長並辦妥法官職退休，同日改任政務人員擔任屬於特任官的懲戒法院院長，原定今年6月底滿70歲屆齡退休，他卻提前在今年5月8日經總統蔡英文核准退職，對外宣稱理由是「個人健康因素」

而6月20日李伯道涉性騷事件被媒體週刊踢爆後，司法院第一時間先否認知情，到了同日下午，被害人發文證實報導的內容，並說明因擔心消息走漏而遭李伯道報復，要求司法院不要啟動「性騷擾申評會」；6月26日，司法院說明，先前的否認知悉、未開啟調查，都是出於被害人的要求，是為了「保護被害人」。

然而司法院也承認，司法院院長、司法院秘書長，皆是在知情涉嫌性騷擾情勢的情況下，令李伯道退休，並認為此舉是依《性別工作平等法》第13條第2項所採取的「立即有效之糾正補救及措施」。

對於太太遭長官性騷，范姓媒體人連日在臉書上公開發文指控李絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

李伯道否認性騷擾：將提起救濟

李伯道日前透過聲明表示，沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，他可對外公開完整內容，並接受社會公評，他問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。李伯道日前還曾透過媒體放話，聲稱林輝煌要求他思考目前MeToo風暴衍生的社會輿情，恐無法自清，建議他裝病提前辭任，他礙於這種「上下逼宮」的氣氛，才會答應提前退休。

李伯道昨天也發出聲明，稱遺憾接獲申評會作出評議成立的判斷，指曾於調查程序中多次請求委員會調查對他有利的證據，卻遭漠視，認為申評會遭有心人士架空，他將循法律途徑提起救濟、捍衛聲譽。

被害人丈夫獲悉李伯道的聲明後昨天晚上在臉書發文指出，李伯道涉性騷擾行為如此明確，司法院申評會做出此決議，在意料之中，身為被害人配偶，他要表示感謝，希望此案移請法評會進行個案評鑑後，法評會委員們能秉持良知和專業判斷，給予李應有評斷。並呼籲李柏道「誠實是最好的處理方式」，再怎麼矢口否認，也騙不過自己的良心。

針對李伯道表示要捍衛自己和家人的聲譽，被害人丈夫奉勸李伯道，最好的方式是承認自己曾經犯下的錯誤，認真反省，並以餘生為自己的錯誤贖罪，這樣或許將來不見得會墜入十八層地獄。

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核稿編輯：翁世航