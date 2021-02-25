2020台灣配樂工作大調查（上）：比較工時與薪資，在台灣從事配樂工作是好選擇嗎？

音樂工作是許多人嚮往的工作之一，繼「2016台灣廣告配樂行情大調查」後，時隔五年，整體配樂產業又有什麼變化呢？今年我們除了再度調查產業行情之外，在2020年末，我們重新啟動配樂工作調查，除了行情，我們也透過問卷跟訪談，深入了解配樂工作者的實際工作狀況。

這次調查共回收58份問卷，並另外採訪8位不同年資的配樂家，讓整體調查更貼近產業現況，問卷設計依照工作型態拆成兩組題目，分別是在公司內部任職的受僱者，以及自由接案者（含工作室／公司負責人），透過這兩種工作型態來了解不同面向的配樂工作情況外，也將進一步探索接案者在報價背後的思考脈絡。本系列將分為「工作篇」、「行情篇」以及「報價篇」分別說明。

配樂工作的工作時間

受僱者

一般認為的好工作，免不了是不用加班、錢又多，以勞基法規定每天基本工時8小時，每週40小時，如果必須加班，每天不能超過12小時，也就是每週最多上班60小時。此次問卷以受僱者來說，有45%來自音樂製作公司、31%遊戲與動畫公司、11%影視與後期公司，以及13%錄音室的配樂工作者，其中僅有20.8%的人完全正常上下班，大多數都有超時工作的問題，下圖顯示各公司類型之平均工時，其中影視後期超班時數是最高的，高達58小時。

PhotoCredit:加點音樂 受僱者公司類型比例以及每週平均工時

以工時最高的影視後期來說，也受到少數的極端值影響，有少數回答者表示其工時高達70小時，深究其工作內容主要混雜剪接與配樂，「工作主要為音樂音效製作，但因組織小，也須同步協助修改畫面」等情況，工作內容較為複雜的情況也影響到工時。

在錄音室工作的A小姐說：「我的工作除了客製化作曲之外，也包含選曲，為了即使反應客戶可能的修改情況，我假日也都帶著所有的檔案，雖然每日修改不會太久，但還是需要待命。」遊戲公司內之資深音樂音效設計師也分享其工作內容，包括「遊戲音樂音效設計企劃製作、音樂音效整合製作、管理、專案時程規劃與優化、部門人才教育訓練規劃執行、各平台產線聲音品管、溝通以及外包專案整合…等」，因遊戲、影視製作重視團隊合作，即使配樂師也無法只做音樂，需要負擔更多的管理工作，也因整體工作比較偏向專案式執行，每個流程、角色都會互相影響。

自僱者

雖然自行接案、自己當老闆的創作者不受到勞基法工時的限制，整體工作時數來說每週正常工時40小時左右者達42.9%，雖看似較為輕鬆，但詳究其工作實際情況，僅43％為正常上班時間，其餘則為「下午起床才上班」或「晚上開始工作」，在休假部分僅1%固定周休二日，其餘皆為「無固定休假，工作／專案執行時間以外即為休息時間」或「無法定義休假」。

PhotoCredit:加點音樂 自僱者平均每週工作時數

PhotoCredit:加點音樂 自僱者休假情況

工時長，問題出在哪？

雖整體產業加班情況廣泛，但其原因八成都是因「需配合客戶作業時間」、「前期進度延宕導致配樂端的作業時間縮短」，少數是因為「公司接太多案子」、「正事以外的雜事太多」與「缺乏靈感」。以錄音室來說，有時必須配合客戶時間在晚上或假日錄音，也會讓工作時間不大固定，除此之外我們也詢問資深的業界老師們，進一步了解問題可能出在哪。

轉化客戶意見相當費時

多年配樂、錄音室經營的D先生說：「配樂跟設計一樣都很難，很難去限制修改次數。要消化客戶意見是最吃時間的，例如客戶說『這首歌速度太快了』，所以你從120bpm改到100bpm，對方還是說很快，結果最後發現是鼓點的問題。」除此之外，兩者思考模式也會有差：「如果導演在跟作曲家溝通時，導演用的是流行音樂在思考，而作曲家是用古典音樂思考，這兩者就不一樣，去互相理解、來回修改就很吃時間。」

再者，影片自製門檻下降，同樣也會出現一些非業內專業的業主。「之前有個案子想拿現有的詞去做曲，但他們因為不懂音樂，光找來的reference就不對，各種溝通不順，加上他們是第一次作曲，花了比原先創作時間多四五倍的時間。」配樂家L先生說。

預算影響客戶期待

現在影視製作技術進步，大家很習慣看到好的東西，即使獨立電影預算低，心中也預期可以做出好萊塢感的東西，這樣的情況也會連帶影響到音樂。「客戶不會因為預算變少，所以要求就變少。我今天配樂的費用沒調整，一樣100%用力去做，但他們可能是影片預算變少，所以影片品質不如預期時，看到畫面跟想像的有落差，在這個情況下，音樂再進來就會有池魚之殃的感覺，怎麼改都覺得不對了。」兼職配樂和獨立音樂製作的X先生說。

自我期許與壓力

資深遊戲開發工作者分享：「遊戲產業的忙碌是一陣一陣的，快到上線時間就是拼命的做、狂修，以大公司來說超時工作的原因可能是上司的壓力、專案管理不良等，但每個人會給自己壓力，這些自我壓力和期許也是投入更多時間的原因。」這樣的情況也非常常見，音樂人都希望自己能做出最好的東西，當然就投注更多時間和心力了。

配樂工作的薪資

其實配樂的工作，確實花很多時間在溝通和合作，並不只是單純的音樂創作，而是一種「服務」。那這樣的工作型態，應該有多少薪資才適合呢？在公司工作的薪資條件與加班補償方式，受「個人能力」、「年資」與「公司規定」而異，加上取樣數有限的關係，本調查亦輔以目前人力銀行徵才薪資，據以說明供參。

以遊戲產業而言，台灣遊戲公司通常沒有專職的配樂製作，多半為「音效音樂設計師」，除需要整體音效與音樂的製作能力外，因許多樂曲、主題曲都會外包製作，也需要內外溝通的能力，其對於年資經歷一開始不太過要求，起薪約為30000-35000左右，後續依照能力與經驗可達50000-60000。

而在影視產業而言，音樂製作公司受僱者通常年資都不高，依照本次統計以及訪談資料觀之，年資5年內者，月薪3萬元以下者佔17.2%，3-3.5萬者為37.4%，3.5–4萬者則為45.4%，年資超過5年樣本數較少，約為3.5-5萬不等。「入行助理一開始23000最低，主要做雜事和學習，真正能處理業務之後大概30000元另算獎金。」；「也是有聽說25000做到死，但應該比較是學徒的概念。」經多方訪談分享到，業界目前最多的是以低底薪、高獎金方式，案子執行就可抽成，每月薪資不固定，但也算能充分反應工時與投入情形，有能力者亦有以合作方式單月可達10萬者。

PhotoCredit:加點音樂 加班計算方式

整體而言，音樂工作即使是正職工作，也因為案件的特殊性以及產業的習慣，仍偏向「一起接案」的思維，略有經驗者以高抽成方式合作，也因年資超過5年後很多都會選擇自己開業，因此在初入行時起薪較低、有師徒制的實習概念。而會給加班費的公司僅佔11.1%，22.2%選擇補休，比例最高的是責任制，佔了66.7%。

整體來說，配樂是個好工作嗎？

整體而言，因影視、遊戲等產業有著藝術、創作的投入，在專案執行的流程上也有特殊性，工時、休假與薪資的考量方式無法和一般工作同等比較。或許，配樂工作看似不是非常好賺，有時也會很忙碌，但有趣的是，對整體工作滿意度的調查選擇「非常滿意」、「不錯」者高達7成，另外近3成則為「還可以」，「不滿意」者為0%。

PhotoCredit:加點音樂

「做自己喜歡的事還可以賺錢，但有壓力時很煩哈哈哈」「夢想中的工作，每天都很開心」「自己想做的事、用心投入」…，多數受訪者對音樂都保有夢想與期待，也讓他們對工作的滿意度相當高，不滿意的部分都是針對薪資與價值層面的，如：「台灣市場的薪資，希望能再提高些」、「希望能用音樂養活自己」、「音樂在市場上的價值被貶低的很嚴重…」等。

Photo Credit: 加點音樂提供

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航