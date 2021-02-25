2020台灣配樂工作大調查（中）：近五年的薪資行情變化如何？影劇業界人士來解答

繼「2016台灣廣告配樂行情大調查」後，時隔五年，整體配樂產業又有什麼變化呢？上一篇我們針對配樂調查的實際工作內容、工時與薪資做了詳細的整理，但無論是in-house或freelancer，最關心的當然是產業的行情，我們同樣以58份問卷，並另外採訪數位不同領域的配樂家以及影視產業者，針對各種情境做進一步了解。

2016vs.2020配樂行情調查

廣告、遊戲、電影…不同產業別的行情雖有不同，但與電影、遊戲相比，廣告需求量與產量較大、製作較快速，入行相對機會大，也較容易了解產業行情，因此，我們就先以廣告常見的規格30秒、2-5分鐘兩種類型來做粗略的報價。

網路影片

根據問卷統計結果，在刪除極端值並統計人數後，30秒網路影片配樂的平均報價金額為19655元，相較2016年網路廣告配樂的統計平均是 23700元，下滑近17%。而長度較無限制、常見的2-5分鐘網路短片，平均報價金額則大約是34804元，然因影片長度也是加價的重要項目，因此以低標2分鐘計算，2020年平均金額大約為30000元，相較2016年的29500元，差異不大。

整體來說，以網路廣告來說行情這五年雖整體有下滑趨勢，但針對個體的差異仍然較大，每個配樂家報價計算方式、品牌聲量的差距，仍然有許多極端值的變化，知名配樂家亦有1分鐘10萬元的報價水準。

PhotoCredit:加點音樂 2020年「30秒網路影片」報價統計

PhotoCredit:加點音樂 2020年「2-5分鐘網路影片」報價統計

電視廣告

有別於30秒網路廣告配樂，會在電視媒體播送的廣告通常預算都比較高，會需要和客戶、代理商、製作公司等一層層確認，整體溝通成本較高，且廣告傳播範圍可能分成台灣、亞洲區、全世界，越大規模的廣告、費用就越高，有些配樂工作者也會將傳播範圍納入價格考量。也因電視廣告是一檔一檔上的，所以業界也習慣每年計收版稅。

搶眼數位影音有限公司負責人小眼先森分享到：「我們公司以30秒廣告來說報價可能介於25000-50000之間，音樂類型、額外要求都會影響到價格，後續版稅部分若以台灣電視來說，我們一年可能另外加1萬元左右，依照不同情況計收，我想每一家的做法都不太一樣。」

PhotoCredit:加點音樂 2020年「30秒電視廣告」報價統計

根據問卷統計，一般30秒電視廣告配樂製作費用平均大約是29700元，跟2016年的平均值32800元相較之下，少了近3100元，顯示下滑趨勢，推測可能因電視廣告量減少、該年度疫情影響而讓整體報價趨勢趨於保守，但整體而言仍有許多極端值，整體報價仍受配樂家品牌影響高。

近五年行情變化究竟？

PhotoCredit:加點音樂 近五年報價行情變化

根據問卷統計，認為行情變好的僅2成，變差的近5成，持平的為1成，其餘為不清楚。經統整認為行情變好的則認為：

發案端年輕化，較以往更懂尊重音樂專業

媒體報導讓許多配樂工作者走到幕前，讓更多人了解配樂產製外，也進而更尊重配樂工作

認為變差的原因為：

從發案源頭就降低預算，只能壓低價格才有機會接到

音樂製作門檻降低，低價接案者變多

免費音樂、便宜曲庫變多，導致發案量減少

針對調查的結果，整體行情略有下滑，針對這樣的現象我們也詢問影視業界人士感覺，是否真的與調查一致？

梅花鹿影業監製李元禎：

「這些年網路的變化很大，現在幾乎沒有TVC迷思，不見得網路片的預算就會低，但確實很難講行情，同樣上YouTube的影片，製作費有15萬、也有400萬，因此對配樂的預算也有所不同。理想上是希望在30000左右，但依照整體預算整體大概從10000-70000不等，雖然整體報價也會視配樂家個人品牌而有所提升，但整體來說影視產業是個很重合作協助的產業，大概也知道彼此的情況，會依照總預算來配合調整。」

Photo Credit: 加點音樂

廣告導演朱心磊：

「我目前主要在中國，中國的網路市場發展非常的快速，前幾年開始傳統媒體已經將近式微，以預算來說網路、全媒體的界線已經很模糊，當然也沒有預算差異的問題。現在新的問題已經是網路廣告太多、自媒體崛起，如何吸引消費者的注意力變成新的考驗。

對客戶來說整體廣告預算或許是不變的，但不會全部集中做一支很貴的片，而有可能是拍一支簡單的介紹影片，再和100個網紅合作100支試用片，透過這樣的方式影響力和散播率反而更高。甚至許多品牌內部也都開始自己做直播，當然這對製作方來說就是很大的差距了，這個市場變化太快，必須快狠準的執行，單支影片產出很快、費用很低，這也是目前訂閱制素材庫崛起的很大的主因。」

Photo Credit: 加點音樂

廣告錄音室經營者D先生：

「以30秒電視廣告來說，過去大概4-5萬算合理，但考量人情、預算等，真正成交大概2-3萬。整體行情來說我覺得算是變差的，有時景氣一差、就導致音樂也跟著集體降價，這個價格就會被定錨，只會一直往下探，就跟小吃店一樣，菜價變低了但價格不會跟著調回來。再者，音樂製作門檻變低，也讓價格變得混亂，來攪局的人越多、賴以維生的人影響就越大。

但是這畢竟不是一個定價，價格的考量除了客戶願付程度，也有很多製作細節的差異，很多老師會開很高，是因為他也有這個能力，要找他做的人就知道他能夠解決這個問題，自然無可取代。

當然，2020年受到疫情影響，整體產業一定有所限縮，大環境的氣氛影響也使得整體行情稍微降低。但值得注意的是整個廣告行銷產業的轉變。我們也實際訪問到整合行銷業者談及：「現在的行銷不再是放上媒體就有固定曝光率，客戶要的不再只是精美的廣告片，而是要整體的行銷策略。隨著行銷工具越來越強，每支影片放上哪個平台、和YouTuber合作各自帶來多少流量和訂單，全部都可以監測分析，客戶要的是成效，而不僅僅是模糊的曝光數。」

Photo Credit: 加點音樂

受到整體行銷趨勢的影響，考量投放與行銷策略，整體影片數量反而大幅增加，相對的這之中能以完整影像與後製團隊製作的，就成為其中的少數，不僅造成整體發案量的減少，也因顧客端的自製影片增加，眾多免費素材庫、訂閱制音樂庫、AI音樂等崛起，使得行情價格變得混亂。

配樂產業的未來？

綜上所述，雖然平均價格行情略為下滑，但整體產業是否真的這麼悲觀呢？

上手音樂李威漢總監：

「以前30秒廣告3、4萬元很好談，現在比較容易被砍價，甚至會出現希望音樂、音效、選曲剪接等全包的案件，在現在影像製作預算下滑的情況，這些都難以避免。整體來說，網路影片的興起讓案量變多，雖整體單價變低，但也因為製作結構上減少過去層層溝通的關係，可以更直接面對客戶端，對配樂來說也減少許多時間成本，也會慢慢改善工作模式，達到另一種平衡關係。」

Photo Credit: 加點音樂

有聲度創意設計工作室彭瀚賢Rod總監：

「這些年確實從案量、費用而言看似下滑了，但我認為並不這麼慘。從大環境來看，整體廣告產業總預算可能是有提升的，但產業體系本就會一直變化，現在的網路生態下媒介太多了，以前100支30秒廣告，現在可能變成10000支5秒廣告，這種情況對每支片的要求和預算當然和以前不能比，但總量來說產業還是持續在往上的，所以整體來說當然是樂觀的。」

對於我們這些從業人員來說，我們需要去適應這樣的變革，有些人善用對音樂的sense，用曲庫拼接的方式也能用最少的時間成本，達到很好的效果，這也是它的商業模式。以攝影來比喻，現在手機都能拍照了，但攝影師並沒有因此失業，在資訊透明的情況下，反而可以刷掉一些平庸的人，真正有才華的人反而變得更珍貴。

回到音樂與娛樂的本質，產業的基礎面越好、人才才會被推得更高，只要你有能力，當這塊餅越大、在金字塔前端的人不可取代性也會更強。即使能力位於中間也沒關係，我覺得這個產業總歸回到『人』，各種藝術形式的表現都是為了觸碰到意識層面的感動，不管有多屌的科技、多便宜的音樂，讓人感動、彼此的互動性仍然很難被取代。」

Photo Credit: 加點音樂

配樂家和獨立音樂人X先生：

「大環境變差、預算變低，加上選曲曲庫變大、授權方便，費用又低廉，配樂家的生存空間一定會被大大壓縮，但如果能力夠強、也有自己獨特的功能或風格，導演需要量身訂做音樂時，還是會來找我們，因此我認為不用悲觀、而是應該努力往這個方向提升自己。

另外，未來斜槓的能力也會變得更重要，例如廣告需要唱歌時，你是否能填詞？有需要處理VO和音效混音的話，能不能一併處理好？客戶需要緊急修改的時候，能不能在最短的時間配合修改給出檔案？這些小地方都是能讓客戶安心和信任的細節，能顧到越多，你能夠處理的案子就越全面、更難以取代，這時即使價格高，也更有價值、自然更有競爭力。」

Photo Credit: 加點音樂

整體而言，雖2020年行情略有下滑，除了受到疫情影響關係，很大一部分也是在產業整體趨勢的變化，未來網路行銷不斷的推展，也會連帶的將產業帶到新的方向，除了持續關注整體趨勢、累積自我能力之外，如何綜觀全貌、給予自己適當的報價以及品牌定位也相當重要，下一篇我們將獻上「報價篇」，請繼續看下去！

Photo Credit: 加點音樂提供

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航