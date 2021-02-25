2020台灣配樂工作大調查（下）：報價百百款，創作價碼是否有基準可以參考？

上一篇，我們看到了近五年的產業趨勢，但配樂的報價畢竟是相當複雜的，即使產業不斷變化，配樂的價值依然不會降低，除了人情、預算、品牌的各種變因之外，配樂報價是否有基準可以參考呢？這篇將以問卷調查以及訪談結果，希望可以提供給買方和賣方做個參考。

不同產業別，計價習慣大不同

上篇提到廣告的計價習慣，通常會考量影片傳播程度、製作預算等，接下來我們來聊聊其他類型的配樂報價，分別有「網路劇／電視劇配樂」、「電影配樂」，以及「遊戲配樂」等。每一項範圍都牽涉較多變因，如作品預算、總長度、需求數量、難度、特殊需求等等，所以無法用一個行情價去計算，不過可參考其中的報價邏輯。

網路影片

上篇提到一般網路影片2-5分鐘平均約35000元左右，然而因影片類型有相當的差異，所以該報價也差距也相當大，根據訪談結果，每分鐘計價低至1萬、高者也有每分鐘10-15萬的差距。

「做音樂要買的東西太多，像是隨時要更新器材軟體等，當你覺得不行的時候、心一狠漲價起來，只要有一個客戶買單了，就代表你值得這個價格，你自己也要覺得自己值得這個價格。」搶眼數位影音有限公司負責人小眼先森認為行情更高是有其原因與價值的。但也有受訪者提及：「2-5分鐘影片價格給2-3萬的也有，主要是網路求快速、便宜，客戶會認為它就是個簡單的東西，但會用到作曲一定有特殊性，所以整體價格也相當混亂。」

短片

以短片輔導金常見的30分鐘短片為例，因為時間更長，且要配合場景、角色、劇情等條件做不同的音樂，雖複雜程度高，但因劇情片有不同的作法、也有部分為學生製片等，報價範圍相當廣，以問卷調查彙整，去除極端值整體平均落在53000元，較低者為6000-15000元，最高為120000，甚至出現300000元之行情。

近20年配樂經驗的D先生說：「如果30分鐘全部完全作曲，市場上良性來說應該要10萬，但實際上大概3-8萬左右都有人做，主要是因為短片的製作方式很多種，有可能只點綴一些、或一首歌用兩三小節，所以也有做一首歌1-3萬左右的作法，讓製作端剪接著用。」

然而，許多短片屬於獨立製片或輔導類型，也是很多導演初試啼聲的作品，所以在價格上也有很多音樂人願意支持製作方，給予優惠的合作價格，甚至也有許多電影是先做短片，市場反應良好才延伸為長片。因此，在早期先建立關係也是相當重要的。

電視劇／網路劇

以戲劇來說，通常一集約在30-60分鐘左右，因該部分樣本數較少、且答案相當分散，以60分鐘長度來說，報價從10000–50000元都有，亦有達10–20萬的高價，也直接列出部分回答供參考。「因戲劇集數多，通常都是用包案的方式來處理，整套包案約30-50萬，單集成本大概在3–6萬間。」「依長度一分鐘2000元計算。」

「廣告重點在畫面的轉折、客戶的需求，但戲劇有各種可能性和表現手法，例如殺人場景用開心的音樂做反差等，會需要花更多時間琢磨，甚至為導演想到他沒有想到的音樂手法，有更多自由度、同樣也有更多的投入。」上手音樂總監李威漢認為戲劇製作上可能比廣告更花時間，也因為多種的可能性與想法，讓價格差異較大。

電影配樂

根據問卷回覆，電影配樂的計價方式，有以電影的「分鐘數」計費者，但大部分的算法主要是以「總製作費」來計價，約在5-10%左右，整體會再依照預算和需求，安排錄音、配唱、混音等，需要許多人一起合作，所以也是「統籌」的概念，較難以說明確切的行情，其中重要的不是作曲的能力，更是整體的設計能力。另外，原聲帶以及後續相關權利，也是洽談的重點之一。

「以電影配樂來說，每部片有不同角色、不同交錯的故事，事前設計很複雜，可能會需要設計每個角色的主題跟曲風，感情戲再彼此融合，用了很多曲風、但又不能感覺不像同一部電影，有點像蓋房子的感覺，把每個元素互相混合，電影配樂很好玩、也是很好的挑戰。」

遊戲配樂

「過去遊戲產業較不重視音樂，Inhouse的也多為音效師，因遊戲開發前期較為艱辛，對音樂的價格也相對的低，可能一首6000-8000元就買斷其放置在遊戲中的權利。現在遊戲產業起來了，相對的也更有預算尋求更好的規格和品質，願付價格也提升很多，一首歌曲大概會有20000-30000元左右。」資深遊戲工作者分享。

除此之外，因遊戲的需求很多元，可能是用在背景、關卡、選單中，或是像音樂遊戲一樣，音樂本身就是遊戲主角等，問卷中受訪者們也有不同的計價模式，有以「單首」計算，也有依「分鐘」計，或根據遊戲情境中的「單個循環」計價，或按照「音軌」計算另計雜項處理費等。

最近也有許多知名遊戲，不只投入在美術與視覺上，對整體聲音的表現也相當重視，願意製作更高規格的音樂，若進到錄音室實收，則會分列配器、錄音費、樂手費、混音與後製費用等，依照錄音的規模以及整體的難度，價格可從50000到500000不等。

只要有所本，自己行情自己定！

影響配樂報價的因素有很多，但不外乎是以下幾項，整體分佈較為平均，顯示影響報價的因子也相當個人化：

PhotoCredit:加點音樂 影響配樂報價的原因

除了大環境因素外，我們在與配樂家訪談的過程中，也了解到其中仍有許多「人為」因素，尤其是選擇接案的配樂家們，從事配樂工作除了音樂專業外，還要具備哪些能力，才能讓自己的報價被客戶接受，成為自己的「行情」？

1.了解市場，學會定價

錄音室老闆D先生語重心長的表示，很多配樂工作者會給人情價，給出很低的價格，雖然案子接到了，但輸的是自己的個人行情。「若你一直用5000元接案，久了你就是5000元的價格，如果你碰到不願意給你正常價錢的客戶，將來你也沒辦法拿到正常價錢。」

當然，除了了解行情之外，如何報價也是一門藝術，甚至是一種專長，很多音樂人有厲害的功夫，但不知道如何在報價上進退有度、提升自己的價值，這時就非常需要經紀人，或委由其他人做相關行政事宜，自己專心做音樂。「業界也有很多老師選擇在公司體制工作，因為不是每個創作者都擅長、喜歡與人打交道，去接案、去處理那些跟音樂無關的事情。」

2.你懂版權，版權就會幫你

從事配樂工作，有版權觀念除幫自己省去很多麻煩外，最重要的是能夠保障自己的權益。版權要怎麼簽、之後能否出原聲帶、音樂的後續運用等等，都是配樂家必須了解的。

搶眼數位影音公司負責人小眼先森Mr.XY：

「一般來說我們不授權賣斷，會讓客戶知道著作權是我們的，我們會跟遊戲公司談，通常第一年是專屬授權，只有這個遊戲可用，遊戲上市一年後，製作端就可以有其他用途，像是發行、甚至用在廣告上等，但附加條款是不會用在同類型遊戲上，讓客戶放心。如果客戶真的要買斷音樂，總費用就至少加十萬。了解版權越多，就越可以讓作品創造更多價值以及實質的收益。」

Photo Credit: 加點音樂

3. 讓被你服務的對象有感

D先生認為配樂就是一種設計服務業：「了解定價後、再做出符合定價的東西，這個東西就叫『服務』。」做配樂12年以上的小眼先森提到早期接案時，因為不知道怎麼報價，所以收費比較低，後來調價後才發現：「客戶願意付給你的就是『行情』。你的東西好不好、作品本身合作過程能否讓對方感到專業、有沒有多做一點是是讓工作更順利，只要你有用心去推進這個案子，就會讓客戶很有感。」

但，「服務」究竟該做到什麼程度？配樂家X先生也提醒：「過去我想給大家方便，所以簡單唱歌、樂器、混音我自己做、自己吸收，但現在案子越來越難做，現在想要便宜的人會去找版權音樂，稍稍複雜才會找我，現在變成會來找我的，就想把過去我所吸收的事情視為理所當然，收費沒提高，但要做的事就變多，也是精神上的損耗。」

4. 精進自己的工作流程

工作流程會影響效率，連帶影響客戶收件時間、作品的品質等等。彭瀚賢Rod以近年中國網路電影製作案例分享：「中國的影視產出速度很快，網路電影大概只有2週的製作時間，你必須要有更有效率的工作方法，像電影長度長、音軌量大，或管弦樂整體配器多的情況，在較複雜的音源運算下、很耗記憶體等硬體資源，因應這樣的情況建立軟硬體整合的優化流程，用網路串連多台電腦硬體效能，是可更快編輯大量專案的重要關鍵。當然，案子做久了也會比較了解客戶需求和流程，可產生一套能在事前和客戶有效溝通的模式和文件等。」

5.或是…站在巨人的肩膀上

最後，除了自己摸索外，也可以向前輩學習。也因此，許多新進的配樂工作者在初入行時，會抉擇要直接進公司體制還是直接出來接案、開公司？這次訪談的許多前輩，都滿建議可以在初期多學習，不管是in-house或是洽談合作的機會，都是一種累積。

「我會建議至少去in-house做個一兩年學別人怎麼做，我大學時期在錄音室蹲了三四年的寒暑假，薪資可能不多甚至沒有，但畢竟要在錄音室才有資源讓你接觸到業界使用的器材、軟體等等，錄音室老師如果也願意教，能學就盡量學，並且以自身所提供的資源付出心力。有參與專案製作的成果，將來都是自己的養分。」「音樂可能很多人都能做，但更重要的是如何和客戶及伙伴相處、一起完成專案的執行，這些可能都是一個人埋頭做不到的。」

2020工作調查到這邊結束啦！因應疫情2020最每個人來說都是辛苦的一年，各種音樂相關科技、商業模式也不斷的發展，整體而言，只要保持彈性、不斷跟隨的趨勢調整，找到自己的品牌定位與優勢，配樂產業依然一片光明，我們也期待台灣有越來越多好作品，可以讓更多人看見！

Photo Credit: 加點音樂提供

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航