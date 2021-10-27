【影音】從牧場到餐桌的食安之旅：關心每一口選擇，從無抗飼養開始

青黴素（Penicillin，或音譯盤尼西林），是人類發現的第一種抗生素。這個來自上世紀的偉大發明，是生活中最常使用的抗菌藥物，同時自1950年代起，相關抗生素更開始使用作為畜牧生長促進劑，來預防疾病、改善生長效率。

不過近年，隨食安與環保意識漸起，科技青農之間吹起一陣「無抗飼養」風氣，也就是不採用抗生素作為飼料添加劑，歐盟自2000年禁用生長促進用抗生素，同時農委會也開始逐步禁用含藥物飼料添加物(AGP)，期待畜牧業者改以「益生菌」、「益生素」等等來代替抗生素。

無抗飼養趨勢背景：抗生素與超級細菌的纏鬥史

抗生素是最早開始被廣泛使用的醫學藥物，在二次大戰末期，甚至拯救過無數軍人的性命。然而，隨著抗生素大量使用，細菌也很迅速地產生抗藥性，演變成有「多重抗藥性」的超級細菌。至今全球每年已經有70萬人因抗藥性細菌感染過世，這項慢性威脅程度，不亞於新冠肺炎疫情。

抗生素盤尼西林的發現，拯救了無數人性命。

而這正是「無抗飼養」倡議的背景，當動物與人類使用同樣的抗生素治療、預防疾病，若是濫用或不當使用抗生素，可能造成乳肉蛋品有抗生素殘留，經過食物鍊到人體，就可能間接造成「抗藥性細菌」產生。同樣若在動物體內生成「抗藥性細菌」透過食用，或含有抗藥性細菌的動物糞便落入堆肥中，也可能就此存於農作物中，被人類食用。超級細菌利用動物傳人、人傳人的途徑，滲透日常造成威脅，面對這樣的挑戰，採用減抗或無抗飼養，才能使社會環境更加衛生安全。

無抗飼養的挑戰與實例：以「預防」代替「治療」，更有效益

鏡頭帶到位於雲林斗六市的大峰牧場，第二代科技青農陳正鑫，正努力投入綠色牧場轉型，發展沼氣發電以及全自動化豬舍。「在生產飼養現場，我們遇到最棘手的問題就是梭菌感染。」嚴重更可能導致「壞死性腸炎 」甚至是牲畜死亡，是飼養管理最艱困的挑戰。

Photo Credit：TNL Brand Studio 大峰牧場科技青農陳正鑫。

梭菌是一種繁殖力相當強的菌種，存在於飼料、土壤、糞便之中，進而進入動物腸道之中。壞死性腸炎便是因梭菌在腸胃中過度繁殖，嚴重將造成動物死亡。「壞死性腸炎在初期使用抗生素是有效的，但因為梭菌會形成內孢子，只要一停藥就很容易再復發。」陳正鑫解釋，梭菌的「內孢子」是對惡劣環境具有高度抗性的特殊休眠體，對抗生素具有強耐受性，一旦環境變得適合生存，細菌內孢子會打破睡眠狀態甦醒、發芽繁殖。因此一直以來許多畜牧業者僅能不停投放高劑量抗生素對抗梭菌。

Photo Credit：TNL Brand Studio 梭菌感染造成腸道受損，小豬營養吸收的能力也會下降。

「腸胃道出現問題會造成死亡率提高，就算使用高劑量抗生素治好了腸炎，小豬營養吸收的能力也會下降，造成更大損失。」使用抗生素不僅無法徹底根除問題，且人力、時間、金錢成本過高，無形中造成管理者許多困擾。「現在我們改用KEMIN CLOSTATTM益生菌作為飼料添加物之後，持續使用一週就能改善症狀，也感受到小豬腸道消化力的改善。」

Photo Credit：TNL Brand Studio KEMIN的CLOSTAT通過專利認證，能有效阻斷病原菌群體感應。

屏科大動物科學與畜產系謝豪晃副教授分享，KEMIN 的 CLOSTATTM 通過專利認證，能分泌兩種細菌素針對病原菌干擾及破壞，其一是有抗菌活性的脂多肽，其作用機制也可以中止梭菌彼此溝通而產生群聚效應（Quorum Sensing），讓病原菌彼此不知道彼此的存在，少了群體攻擊的能力，也就更容易被各個擊破。另外有抗菌活性的脂多肽還能透過阻斷表面受體，具有抑制病原菌毒素生成（Quorum Quenching）的功能，大幅降低病原菌的攻擊力。

第二，KEMIN 的 CLOSTATTM能分泌有抗菌活性的環狀脂肽，進一步破壞梭菌細胞壁，讓病原菌表面穿孔陸續脫水而死，達到殺死病原菌的效果。也就是說，CLOSTATTM不僅僅利用一般益生菌「競爭排除」效應（Competitive Exclusion），讓好菌佔據腸道中的生存資源、稀釋壞菌比例而已，而是真正具有破壞病原菌，成為取代抗生素的優質飼料添加物。

Photo Credit：TNL Brand Studio 屏科大動物科學與畜產系謝豪晃副教授表示，有抗菌活性的環狀脂肽可以破壞病原菌細胞壁。

「若使用抗生素，無論好菌壞菌都會一併去除，反而忽略了預防大於治療的效益。」在不使用抗生素飼養的情況下，更有賴於建立良好的腸道菌群增加營養吸收、提升抗病力，因此飼養時使用優質益生菌改善動物腸道健康是最重要且不可或缺的一環。

無抗／減抗飼養的最佳益生菌選擇：KEMIN CLOSTATTM

優良益生菌是所有選擇無抗飼養業主的好夥伴，更是全民應該一同支持的做法。畢竟對於業主來說，與其使用昂貴的治療用抗生素，利用益生菌縮短治療期，對於成本管控更有利。「相較於過去不斷使用抗生素，一停藥就復發的情況，根據我們使用KEMIN CLOSTATTM的經驗，因為可以預期症狀改善效果，管理上更安心。」陳正鑫分享第一線的管理經驗。隨著減抗或是無抗飼養在業界愈來愈受到重視，消費者也應提高認知，支持更多畜牧業者改善生產環境。確保每一口選擇，都對環境更健康、對未來更友善。