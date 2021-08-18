專屬送電服務顛覆市場生態，KYMCO推出Ionex尊榮換電展開電動機車革新

日前針對KYMCO最新世代Ionex 3.0電動車的車主，原廠推出「Ionex尊榮換電」，這是市場上從未出現過的創新型態服務，使用者只需透過手機操作，就能讓專人在指定時間幫愛車換上滿電電池，不需要親自到換電站，也可以確保換上的電池續航力充足。甚至還能進一步以訂閱制的方式，在夜間更新電池，確保愛車隨時都處於滿電的最佳狀態。

以電動車新思維出發，尊榮換電滿足不同需求

KYMCO希望透過「Ionex尊榮換電」，滿足不同消費者的需求。光陽董事長柯勝峯對此解釋道：「從燃油車轉換到電動車並非單純引擎換成馬達，或者是油箱變成電池。這是個截然不同的時代，有點類似傳統功能手機變成智慧型手機，基本功能雖然有重複，但本質上已改頭換面。」

在這個轉換期間，很多服務仍以燃油車的角度出發，大量設立充、換電站點就是其中之一。以服務客戶的角度來看，KYMCO仍會持續擴張充換電站點數量，但真正的關鍵在於思維模式需要改變。爭論到底是快充、換電還是其他補充電能的方式何者為佳並不重要，重點在思考如何符合不同消費者的不同需求。「這就是尊榮換電推出的原因，即使換電站點再多，但兩者需滿足的客戶其實並不相同。」柯勝峯進一步補充。

專人換電只是開始，未來還有更多發展

Photo Credit：TNL Brand Studio

其實「Ionex尊榮換電」一發表，網路上就有不少討論聲浪，有支持肯定，也有認為多此一舉。對KYMCO來說，「Ionex尊榮換電」是一個開始，而非專人服務的最終樣貌。柯勝峯表示：「以消費者的角度，我們幫他解決了能源補充問題，但未來是不是可以解決更多問題？有沒時間或不方便更換電池的客戶，就有同樣無法準時檢修保養車輛的消費者，等到日後時機成熟，這些都是可以納入服務範圍內的項目。」

現在KYMCO所提供的服務都需要消費者自主通知原廠，告知需要更換電池，未來是否有可能進一步採用車聯網的方式，無須通知就能依照設定殘餘電量讓車廠主動前來更換，以更加「無感」的方式享受？現在共享機車就有類似硬體建置，比如GPS定位、聯網通知車輛狀況…等等，因此要做到這一步難度並不高。而透過「Ionex尊榮換電」，初期先讓消費者體會並感受此類服務，替日後更加完整的內容作準備。

全新服務需要時間的考驗——後疫情時代生活形態轉變

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「Ionex尊榮換電」並非免費，以單次換電為例，每趟需要50元費用。對於使用者付費的觀念在台灣已經頗為成熟，剩下的只是時間問題。許多外送餐點所收取的運費甚至不少都高過尊榮換電，一旦消費者認同服務有價，收費就不是問題。

至於不少車主擔心讓陌生人接觸自己愛車的狀況，柯勝峯認為，初次接觸新事物會有疑慮很正常，所以目前KYMCO暫時不打算開放外包營運，並且所有工作人員都會全程錄影，確保每位車主的愛車都能獲得完美妥善對待。就像是前面提到的餐點外送，服務普及且消費者習慣後，很多原有疑慮就能漸漸消除。台灣社會還是相對良善，而且整體氣氛也很正面，對此KYMCO與柯勝峯都表示樂觀看待後續發展