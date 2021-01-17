《最高自主學習法》：如果你想理解並記住所學內容，用「彼得法」做筆記就是最好的方法

文：彼得・霍林斯（Peter Hollins）

彼得法（The Peter Method）

有種強大的資訊轉換方法叫做彼得法。誰發明的？好吧，就是我啦！可以說，我多年來一直在探索和研究學習的過程，並且熟悉所有現存的做筆記模式。這個方法結合了我認為最全面、最有用的系統中的優點。

彼得法使用四個步驟來做筆記，從而加深你對學習科目的理解。比起普通的筆記方法，彼得法的確需要做更多的工作，但這就是它更有效的原因（不好意思，這本書裡永遠不會有任何捷徑，只有更聰明的方法）。

彼得法並不是那種簡單、被動式地筆記術，它會強迫你畫出重點，逼迫你用自己的話擷取出重要資訊。它讓你能夠以一種可靠的、系統性的方式來處理並詳細說明你正在學習的資訊，從而使學習和保留住學習的內容更加容易。

這四個步驟是：一、盡可能詳細地做筆記，二、用你自己的話總結，闡明意義以及記下問題，三、把這一段資訊和整個課程連結在一起，然後四、回答其餘問題，接著再次總結不同的部分。

第一步驟：像平常一樣如實做筆記。

抄下你需要知道的資訊，但是在每一條筆記下方留兩行空白。這兩行空間是留給第二和第三步驟處理並分析資訊時要用的。為了能夠記住最多內容，最好在完成課程、看完影片或閱讀完之後立刻進行這些後續步驟。所以，第一步驟就像平常一樣盡可能詳細地做筆記。

例如，如果你正在研究亨利八世國王的飲食，你可以寫下（以下都是為了說明而虛構的資訊）：

亨利國王和他的宮廷一次就吃掉多達二十種不同類型的肉。如果提供低於二十種，被認為是對當時貴族的侮辱。也有提供蔬菜和葡萄酒，但重點在於肉類，因為肉被認為是財富和地位的象徵。

第二步驟：一旦寫下最初的筆記之後，你就可以開始進行真正區分彼得法和其他形式的筆記。

從你剛剛留白，每條筆記的第二行開始，用一個完整的句子總結第一步驟寫下的內容。

重要的是不要只是重抄第一步驟的內容，即使你是用完整的句子做筆記。重點在於用自己的話，將筆記轉換成有助於你理解其意義的語言文字。在理想情況下，你可以得到更深的領悟。

請設法在資訊中建立聯繫以及找出關聯。

這並不適用於每種資訊，但是無論如何，還是請這麼做，因為這個動作雖然看起來很多餘，但是「重複」有助於強化腦海中的知識。

強調用自己的話以及連貫完整的句子來重新描述，當中需要你用自然而然的方式處理資訊，並且仔細考慮它的含義，從而使這些資訊在腦海中更加牢固，而不只是單純重複而已。

當你重新改寫前面的例子時，你可以寫：

亨利八世的飲食主要是肉類。在那個時代，富人和貴族期望有很多不同的肉，當提供的種類太少時，他們會覺得受到侮辱。葡萄酒和蔬菜就無關緊要。

在筆記的第二行，你也可以列出對於第一步驟筆記的任何問題。這是你在了解全貌時所需釐清的疑問，所需填補的知識落差。在你進入彼得法的下一步之前，請仔細想想這些資訊可能引導的方向以及所有的含義。無論你能否回答，對這個科目進行深度思考以提出問題，將有助於你記住這些資訊。

你可能會對亨利八世的飲食有疑問，例如：「如此富含蛋白質的飲食對健康有什麼影響？」或是「有多少人每天都要吃那麼多肉，他們是怎麼做的？」或者「相較之下，農民都吃些什麼？」又或者「對其他文化或國家的貴族來說，什麼才是高地位的象徵？」

用螢光筆或不同顏色的筆來突顯這一部分，因為這是你從第一步驟的大腦傾存中提取的實際資訊。事實上，你不太可能再回頭看第一步驟的內容。

第三步驟：在第三行，你留給自己的最後一行空白，寫下你能在筆記主題和自己研究中更廣泛的課題間找到的任何關聯。

如果你發現筆記主題和更大的命題之間具有某種因果關係，請寫在這裡。

如果這項新資訊有助於理解動機因素，或可以將事件連接起來，或使你能夠猜測人們的觀點或看法，也把這些寫在這裡。所有能夠與相關資訊形成橫向連結的事情都應該寫在這裡，這樣連結以及原始資訊就可以持續留在記憶中。

基本原則就是試問這些資訊如何相符，它們為什麼重要？以我們的例子來說，假設這邊的重點在於亨利八世的生平和遺風。為什麼這些關於他的飲食內容和習慣的資訊很重要呢？

所以在這裡你可能會注意到，王室和農民的飲食形成了鮮明的對比，農民的飲食主要來自於他們自己種植的水果、蔬菜，和豐盛的穀物。也許這引起了亨利臣民的憎恨，並且最終將他處死。你或許還注意到如此豐盛、莊重的用餐，可能導致了亨利八世眾所皆知的肥胖。

最後，你還看到了這種奢華顯示出當時貴族是多麼荒謬地富裕。或者這可能只是一個關於他有多富裕的趣聞。

挖掘這些資訊如何影響整個故事。把它們視為活生生的幕後推手，而不是枯燥的敘述。

第四步驟：彼得法的最後一步是每一頁（或依照適合的分段）都休息一下，寫下第二和第三步驟的資訊摘要。如果你在第二步驟提出的問題仍然適用，也要在此設法解決。

最後一步為你提供了第四次機會來重溫、整合和轉換你從教材上學到的資訊。如果大多數人只回顧一次，那麼你已經用了四種不同的方式做了四次。

如果只說這對你有幫助，那就太輕描淡寫了。這些腦力活動將確保你真正的理解，並記住學習的內容及資訊的含義。這不僅可以幫助你理解資訊，還可以在必要時幫助你應用和利用這些資訊。

接著完成你對亨利八世飲食的筆記。你寫下：

亨利八世的宮廷要求每餐要吃十種肉。這樣的肉類食用量在當時是不尋常的，因為大多數人根本買不起肉，他們只吃自己可以種植的水果、蔬菜和穀物。這也許就是亨利八世還有像他那樣進食的人過胖的原因。我想知道他們為什麼會有這麼多肉，以及這種飲食對健康還有什麼影響？這樣的支出會如何影響人民對他的看法？

如你所見，彼得法相當重視如何做筆記。當我們在做筆記時，我們不僅是在記錄資訊，更是在創造我們如何看待和理解這些資訊的心智藍圖。

這是我們建立準確而全面的第一印象的機會，所以我們不能用普通的筆記方法來糟蹋它。彼得法可以帶來深度整合的知識集合——這正是資訊得以保留的原因。如果你想理解並記住所學內容，那麼彼得法就是最好的方法。

結構化分析（Structured Analysis）

但是彼得法相當費時，從普通的筆記方法升級到彼得法並不簡單。直接跳到彼得法可能會讓人精疲力盡。

因此，我們再來介紹另一種同樣有助於加深和增進理解，但是較不費勁的筆記方法——結構化分析法。

在這個方法裡，我們將筆記分為兩個欄位。左邊是筆記欄，寬度應該是右邊的兩倍，不過這個比例可以按照你的偏好做調整。這個方法的名稱雖然華麗，但其實就是對資訊做另一層的分析。

左邊欄位就寫你平常會做的筆記。從資料中學習到的概念、理論、客觀事實就寫在這一欄。你可以用段落的形式，或是學校裡常教的大綱形式來編寫，標示出各點的相異之處。

右邊是評論欄，在這裡對筆記欄的內容做分析。寫下這些問題的答案：「這些資訊是什麼意思？」、「它們背後表達出什麼？」、「重要訊息有哪些？」

你也可以評論所學理論的優缺點，將正在學習的資訊與你已經學會的東西或生活中的經驗做連結，把你正在學習的概念和其他觀點進行比較。

把筆記和你對該資訊的評論分成兩欄列出，目的在於讓你一眼就能看到資訊內容和你對這項資訊的想法。透過這樣的排列，更容易了解哪些事實和概念導致了哪些考量。藉由不同顏色的筆寫下不同類型的資訊，更可以突顯對應關係，讓回顧資訊變得更加容易。

這個方法比彼得法所花的時間更少，因為它不需要重複好幾次已經寫過的想法（一個是兩次，另一個是四次），但是它也促使你進行同樣程度的批判性思考，去分析和評論每一項資訊。不像簡單的大綱只包含分層的事實列表，結構化分析法提醒你要坐下來思考這些資訊，以及它們與你所學過的或生活中的經歷有哪些關聯。

這會讓你對學習的科目自然而然地有更深入的理解，從而更容易回想並利用這些資訊，不論你正在學習的是一項實用技能，還是之後需要將它轉化成考試答案的內容。

舉個例子，如果你正在讀法蘭茲・卡夫卡（Franz Kafka）的《變形記》（Metamorphosis），內容描述一個人變成了蟑螂，你可以把這本書的主要情節和出版資料寫在左邊的筆記欄。也可以寫下任何可能和作者生活相關的筆記。這些是你需要知道的基本事實。

在右邊這一欄，你可以將他的短篇小說與其他有關變形的故事和小說進行比較，比如奧維德（Ovid）的小說。你還可以推測它的哲學或政治基礎和含義，也可以分析這本著作的品質。

以上這些，甚至是更多的評論為你提供了充足的思考素材，而不僅僅是死記硬背學習的內容。就像彼得法一樣，比起單純從教材上摘寫筆記，這個方法會讓你對所學科目有更深入、更扎實的理解。

書籍介紹

本文摘錄自《最高自主學習法：讀書・工作，一生受用，快速提取資訊精華，駕馭各種複雜知識》，商周出版

作者：彼得・霍林斯（Peter Hollins）

譯者：陳圓君

考試讀書、斜槓就業、自我進修、興趣培養……

在資訊爆炸時代，「自學能力」遠比你想像的還要重要！

美國Amazon行為心理學分類榜Top 1、指標性書評網Goodreads逾九成讀者一致五星好評！

暢銷書《停止拖延的情緒行為動力學》、《加速式．子彈學習法則》作者最新力作！

本書教你如何

☛抓重點☛做筆記☛集中注意力☛反思提問☛提高學習意願，

縮短 吸收→理解→活用 的冗長過程，

再複雜的知識都學得會，記得住！

為什麼學生和社會人士都需要「自主學習」？

因為「自學能力」是做好任何事的關鍵！

想開創一項新事業，但不知該蒐集哪些有用資訊……

明明筆記做好做滿，考試卻還是派不上用場……

想好好學習卻總是分心，專注力不夠持久……

無論是學生還是職場工作者，

每天無不被海量資訊給淹沒，

透過本書四大部分，引領讀者發展出最適合自己的自學計畫，

用最快、最有效的方式達到學習目的。

Chapter 1 自主學習計畫

學習成果跟「智力」有絕對的關係？

有興趣才學得好？

時間不夠多，學習成果注定會打折扣？

本章點出學習方面的迷思，

告訴你，這些都不是你學不好的理由！

只要從「宏觀」與「微觀」的層面好好制定學習計畫。

每個人都可以靠自學成功！

Chapter 2 自主學習的四大支柱

學習不是埋頭苦幹就有用！

筆記不是猛抄就記得起來，

本章會告訴你，如何利用作者的獨門技法、建構起自學的「四大支柱」：

如何將資訊做靈活的轉換與整合 如何將新知與舊有的知識聯繫起來 如何自我評估 如何創造更多有利於學習吸收的空間和精力

Chapter 3 學習策略

如何善用有限的注意力和精力，達到學習的加乘效果？

你知道學習時，身邊的味道、環繞的場景，都對學習有深遠的影響嗎？

本章針對注意力、學習環境、學習方式等，

提供具體的學習協助，

教讀者如何打造最適合自己的學習策略。

Chapter 4 探索障礙與失敗

所有學習書都只告訴你怎麼成功，

本書則更徹底檢討一般人學習失敗的原因，

以及如何透過失敗改善日後的學習。

好好面對失敗，搬開阻礙自己學成的種種罩門，

有效免除浪費試錯的時間，

進而一舉學好各種知識！

本書旨在幫助你將學習從被動、短暫的經歷

轉變為終身受用、唾手可得的知識和技能！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰