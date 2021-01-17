傳遞公民人權的民主香火，中國女性勇抗威權「以血肉換自由」

文：邱國強（中央社駐北京特派員）

在中共統治下，儘管力量薄弱，一直有人不斷奮力制止威權為所欲為。其中，女性近年來開始扮演逐漸顯眼的角色，耿瀟男、張展、王宇等人，在摧折下顯現柔中帶剛的「女力」特質。

自1980年代後期起，中國民間的民主運動或公民人權運動，幾乎清一色是男性的天下。即使有少數幾位女性參與其間，但在這個絕大部分屬於男性的圈子中，她們的丰采，幾乎被男性的強大光芒所掩蓋，以至於為多數人所忽略，更以為沒有女性參與其中。

然而，近十年來、特別是中共總書記習近平上台以來的這八年多，中共大肆加強對社會的控制及言論的壓制，有更多的男性人權運動人士落難，身陷囹圄。這時，愈來愈多的女性選擇不再沉默，進而發聲甚至抵抗，展現出不容忽視的「女力」。

但也因為這樣，她們當中的不少人付出了自由的代價。國際人權機構「關注中國政治犯」（China Political Prisoner Concern）統計，中國至少有220多名女性良心犯或政治犯，因為追求民主自由或是維護權利，鋃鐺入獄。

2020年中國參與人權運動的女性中，最受矚目的當推有「俠女」外號的文化人耿瀟男。她曾自承「做不了英雄，但可以為英雄獻花和歡呼，為英雄牽馬，為英雄擋槍子兒，為英雄收屍」；有人則形容她，是位具有仗義、豪爽、灑脫氣質的女性。相形之下，許多平時被稱為知識分子的中國男士，身上卻散發著「犬儒之氣」。

以出版及電影事業起家的耿瀟男，是北京文化圈及知識分子圈內的知名人物，經常向遇上麻煩的人權運動人士提供援助。最為人知的是，清華大學教授許章潤2020年7月遭警方以「嫖娼」為名帶走後，她率先對外界告知這一消息並四處奔走，公開聲援。

但正因如此，耿瀟男與夫婿秦真在同年9月9日，被北京市海淀區警方以涉嫌「非法經營」加以刑拘，更在10月間被批捕，失去自由至今。包括許章潤在內的眾多人士紛紛聲援，要求儘快釋放她。

另一位受到矚目的，則是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情初起的2月初，就進入武漢以公民記者身分報導當地實情的張展。雖然還有陳秋實、方斌、李澤華等三人和她一樣，因為實地報導疫情而失去自由，但張展卻是他們之中唯一的女性。

2020年的5月13日，張展在武漢播出第122部採訪片，隔天被上海警方跨省抓捕。僅僅只是作真實的報導，卻被安上「尋釁滋事」罪名羈押。七個多月後，她在12月28日被重判四年徒刑。

張展在押期間，充分展現剛毅的一面，在獄中絕食抗議，導致她被獄方強制灌食並反綁雙手，讓她出庭時不但顯得蒼白削瘦，還需要坐輪椅；她曾告訴友人，自己知道「這個國家需要獻身、需要犧牲、需要血和肉的代價換來和平和自由。」自己雖做不到，但要盡力朝這個方向去做。

另一位典型，是中國知名維權律師王宇。由於曾為包括維族學者伊力哈木等被拘的多名人權人士辯護，讓她有了「中國最勇敢女律師」的稱號。2015年7月9日「709事件」爆發當天淩晨，她是中國當局大肆逮捕的第一批律師，連同為律師的夫婿包龍軍及當時16歲的兒子，也同告失蹤。

王宇被捕後，一度堅決不接受「電視認罪」，還曾在被強行帶往央視錄製認罪影片時，威脅要從央視頂樓跳下去。然而，中共當局看準了多數母親的護子心理，出示了兒子被警方安上「涉嫌偷渡」罪名而逮捕照片，讓她當場暈厥。無奈之下，王宇在近一年後，公開在電視上「認罪」。

王宇出獄後，投入公民人權的初衷不改。2019年3月，她在前往北京美國大使館時，因拒絕公安任意盤查身分，在使館前再度被捕，所幸不久就被釋放。儘管如此，她仍對外界不忍苛責、自己卻在意的「電視認罪」行徑感嘆，被關押期間每天考慮的只是不想讓孩子受到牽連，自己怎麼樣都沒關係。

除了上述三人，幾十年來，有許多不為多數人注意的中國女性，在為中國社會的公平正義發聲及行動。遠的像是「天安門母親」裡六四事件罹難學生的母親們，近的像是「709事件」裡被捕律師的妻子們，都留下了令人難忘的身影。

這些「女力」們自己或親人的遭遇，以及她們呼喊、衝撞、哭泣、堅毅的身影，既讓不少人動容鼻酸，也讓許多牆內外的人由衷敬佩，更讓中國公民人權及民主運動的香火，以不同的面貌得以傳遞。

新聞來源：特派專欄 爭公民人權不讓鬚眉 中國女性勇抗威權嶄露頭角（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航