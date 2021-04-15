【大人學】人生穩當的交友策略，不外乎就是親近「螞蟻」但遠離「蚱蜢」

文：張國洋

今天想跟大家聊聊「交友選擇」這件事。

前陣子，我在臉書上寫了一段話，我說2020年的前三個月，幾乎就是《螞蟻與蚱蜢》這則故事的翻版。《螞蟻與蚱蜢》是我小時候聽到的寓言故事，這個故事是這樣的：

某年夏天，有幾隻蚱蜢到了一個地方，它們非常享受舒適的天氣，整天不是悠閒拉著小提琴，就是品嘗豐盛的食物。有一天，它們發現住在附近的螞蟻不斷從遠方把食物搬回巢穴。蚱蜢不解地問螞蟻：「你們這是在幹嘛？」螞蟻就回答：「我們想把食物全搬到巢穴裡儲藏起來。」 蚱蜢聽完還是很狐疑，甚至覺得有點可笑，不懂螞蟻為何不好好享受好天氣，反而整天忙得要死。等到冬天來臨，到處都是積雪，蚱蜢找不到食物了，猛然才發現螞蟻夏天在做的事情，其實就是為了寒冬做好準備。

這個故事當然有好幾個版本，有比較符合小朋友看的，就是螞蟻招呼蚱蜢到它們的巢穴裡生活，大家安然度過冬天，然後蚱蜢對自己的生活模式展開反省。我也看過比較殘酷的版本，就是蚱蜢找不到食物，跑去向螞蟻求救，但螞蟻拒絕幫忙，最後蚱蜢就餓死在冰天雪地之中。

為什麼我會講這個故事呢？其實你如果認真地觀察，你身邊大概也會有很類似「螞蟻」和「蚱蜢」的這兩類人。「螞蟻型」的人非常深謀遠慮、考慮周詳，還沒有發生壞事的時候，他們就已經在思考發生風險該如何因應，並且把準備工作都做好。「蚱蜢型」的人則是看著別人準備，卻不理解為什麼要準備，甚至還覺得別人做這些事很笨、很蠢。

當然，這兩類人是比較極端的狀況，介於中間的人可能更多，他們什麼也不想、什麼也不做，但也不會笑別人。

世道太平的時候，大家的生活看起來差異不大；但是當意外事件發生，你就會發現，人的差異將一下變得很明顯。

你想想看，你過去的人生中，是否發生過你比較謹慎、想替未來做些準備，結果卻被別人嘲笑的狀況？我相信或多或少都有。或者，像是這次Covid-19疫情在年初剛爆發時，很多東方人在國外戴口罩想保護自己，反而被外國人嘲笑，甚至攻擊，其實也就是類似的狀況。

這個狀況麻煩的地方在於，如果嘲笑聲浪不小，大部分的人就會自我質疑，也可能因此不敢繼續做「原先認為該做」的事情。比如說想戴口罩卻怕被笑，索性就不戴了。

看得遠的人本來就少，周圍如果又是一些短視近利，還會嘲笑他的人，他可能慢慢也就退縮了。所以你就發現，深謀遠慮而且能堅持己見的人終究是少的。

如果你不是很習慣這種「想法和其他人不同」的狀況，偶爾想法跟別人不同時，你就很容易自我質疑，想說「是不是我哪裡弄錯了？會不會別人才對的？」換句話說，你如果沒有很堅實的自信心，這時候就很容易因為別人的嘲弄或不以為然，而屈服於同儕的壓力，這就非常可惜了。

也因此，我想談的概念是這樣子的，我一直覺得每個人的人生成就，除了跟能力和認知邊界有關，也跟「周圍都是什麼樣的人」息息相關。

我得說，身邊的同溫層很容易會影響我們的想法。所以，如果你發現你周圍的朋友常常否定你，這時候你該做的不是努力說服他們，讓他們懂你在想什麼；你也不需要自我質疑，放棄你想做的事情。

相反地，你該嘗試走出去，找到跟你相同的族人，認識另外一群想得周全、願意認真努力的人。跟這樣的朋友在一起，哪怕你能力還不夠，至少他們不會嘲笑你，你也就能慢慢到達原本想去的地方，做到你原來想做的事情。

可是，這個概念也會有一個相反的狀況，就是你發現自己比較像蚱蜢，常常想得不夠遠，可是因為周圍都是蚱蜢，所以你就覺得渾渾噩噩度日似乎也沒差。如果你讀到這邊，發現你其實應該要更努力，讓自己變成一隻螞蟻，我會鼓勵你要打破同溫層，去認識一些想法不同的人。

有人可能會說：「可是Joe，我周圍的朋友都跟我差不多，我們想的都很類似，那我怎麼辦？」如果是這樣，我建議你看看我的另一篇文章，〈怎麼走出同溫層？提供一個我愛用的方法，你不妨也試試看〉。

我在裡頭有提到，現在使用社群網站很方便，幾乎人人都有帳號、也會分享對事情的看法，你可以在社群網站上追蹤一些跟你想法不太一樣的人，然後觀察他們想法背後的思考邏輯。

多訂閱想法不同的人，並仔細觀察他們的思考方式，你慢慢地會發現自己的眼界變廣了，然後你可能就會開始質疑自己的想法、質疑你所處的環境。假以時日，我相信你終究會變得不一樣。

這樣做也有另一個好處，你訂閱一些人後，透過長時間的觀察，你可能會發現有些人其實沒那麼聰明，你可以把他「退訂」、「退追」。在這樣的篩選機制下，你就會真的留下一些能提升自我，也確實值得長期追蹤的朋友。

所以我覺得，重點真的就是努力走出同溫層。甚至一段時間之後，你的成長可能超過你的同溫層了，你開始覺得跟原先的同溫層格格不入，這時候你搞不好也該考慮再換一群朋友。有一群跟你想法相近、價值觀相同的朋友，你才能夠不斷進步。

最後，我還有一點要提醒你。我覺得人如果想成長，最該戒除的習慣之一，就是經常想嘲笑別人。我認為光從這點，就能決定一個人會是智者還是愚者。為什麼呢？

我身邊有很多我覺得很聰明、很有智慧的人。我這麼觀察下來，發現他們看到別人做出跟他們想法不一樣、而且他們不能理解的事時，多半會先假設自己是無知的，並且虛心去觀察和請教，了解別人為什麼這麼想、為什麼這麼做。

當然，最後你可能會發現，別人其實是笨蛋。但就算是這樣，其實你也毫無損失，而且還學到了一點：原來有些人的思考，可能會被某些事情誤導。所以，保持謙虛、假設自己無知，你怎麼樣都會學到東西。

那愚者呢？當他們看到別人做出自己不能理解的事時，通常不是假設自己無知，而是假設別人無知，大加嘲笑一頓之後，他也就忘記這件事了。在過程中，他不會學到任何事情，哪怕別人真的比自己強、哪怕別人想得比自己周全，他也完全學不到。也因此通常就是原地踏步，難以擺脫愚者身分。

所以，我覺得「嘲笑」是一件很可惜的事。你如果能做到不嘲笑他人、保持無知、保持謙遜，其實就會在每個事件中獲得一些學習。隨著時間拉長，所謂的「智慧」就會從此增長了。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航