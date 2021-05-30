巫建和的家常菜：一個人吃也要三菜一湯

文：林特｜攝影：陳藝堂

約在頂溪市場的某一入口，巫建和不到10點就到了，髮尾還留著一點翹翹的起床氣。

這天太陽非常大，拿下太陽眼鏡，打招呼的男孩笑容可掬，《陽光普照》裡那心事重重的阿和，彷彿是平行宇宙中的人物，在眼前這個阿和身上，完全找不到。

今天我們要做哪些菜，問巫建和想好了沒，他說沒有，要看市場有什麼再決定。只是因為前幾天收到了劉冠廷屏東家裏寄來的鳳梨醬，所以想做鳳梨苦瓜湯，還問我們想吃排骨還是雞，原來，吃巫建和煮的飯，是可以點菜的。

Photo Credit：陳藝堂

在市場裡，大概是熟門熟路，巫建和走得很快，穿過一個又一個攤位，與其說逛市場，不如說他早就鎖定了幾樣食材，而且知道該在哪個攤位停留。

巫建和買菜的講究是，每樣食材都要到固定的攤位買，甚至要到不同的市場買，像是雞肉就最好到濱江市場買，「蔬菜的話，當然有一些賣相很好的攤位，不過我們買的菜不需要太漂亮，好吃比較重要，所以我會固定到一家比較便宜的店買，買久了就熟了。」他向菜攤老闆解釋我們邊買菜邊拍照的原因，還說「照片出來再傳給你啦！」

巫建和在市場裡不只是買菜，他還會和一些熟識的攤商們打招呼聊天，頂溪市場裡有一家越南小吃，他說這家店非常好吃，「市場裡的小吃通常都很厲害」，然後轉頭笑著跟熱情招呼的小吃攤老闆說：「今天比較忙，明天再來吃！」

Photo Credit：陳藝堂

「到市場買菜一定要會講台語，這樣比較不會被算貴。」這是巫建和給傳統市場菜鳥的誠心建議，身為客家人，他為了買菜還特地學台語。經過菜市場入口時，他也以經驗者的身份說，通常靠近市場口的攤位都會稍微貴一些，「是給那些開車經過的人方便買的。」整趟路有點像市場導覽，我想，如果要做一個傳統市場的買菜攻略，一定要找巫建和當顧問。

「買菜買一買還會遇到楊大正。」巫建和說常看到他自己出來買菜，我覺得有點難想像，那個島嶼天光的滅火器主唱，背著小孩在市場買菜的樣子，這應該算反差萌吧。

Photo Credit：陳藝堂

回到廚房，進入備料階段，巫建和處理食材時沒有什麼特別工具，就一把刀，然後兩塊砧板，「在家煮飯簡單就好，我也不喜歡東西太多。」雖然口口聲聲說隨意，但是巫建和對於廚房的事有許多講究之處，比如說他會特地把菜刀送到店裡給人磨，「因為自己不會磨，怕磨不好。」

「洗菜的話，我會一片一片洗。」巫建和承認自己有非常輕微的潔癖，不過，我私心覺得，20幾歲的男生有這般耐心，其實蠻迷人。

Photo Credit：陳藝堂

鳳梨苦瓜雞湯

冰箱上放著一瓶醃製物，他說那是劉冠廷屏東家裡種的鳳梨，親戚自己醃的鳳梨醬。「用這個做鳳梨苦瓜雞一定會很好吃。」聽到這句話，我和攝影師同時嚥了一口口水，「鳳梨一定要買屏東高樹的，高樹的才好吃。」在整個採訪過程中，巫建和口口聲聲說鳳梨一定要買高樹，大概講了超過三次。

雞湯用的是烏骨雞的大腿，跟市場裡的「雞腿阿姨」買的，雞腿一定要先川燙去掉雜質，出鍋後馬上沖冷水讓肉質更Q彈。

然後巫建和把苦瓜片裝到塑膠袋裡，撒上鹽，開始搓揉，他說要讓苦瓜「吐苦水」，吃起來才不會太苦，還一副「我不是在講冷笑話」的表情，真是很有哲學感的一道手續。

客家小炒

原本的客家小炒是有魷魚的，但巫建和說他不太吃魷魚，而且認真做起來，魷魚乾要泡一整天，所以今天先略過。我心目中的客家小炒，是從熱炒店認識的，但是快炒的作法是過不了巫建和這一關的，「豆干一定要先用油ㄅㄧㄥ過才好吃。」應該是用油爆過的意思，「而且火要夠大，收乾才快，快速爐那樣大的火才夠。」而且，要先耐心等待五花肉的油被逼出，再下豆干，切得肥肥的豆干才不會有油味。

炒菜途中，巫建和發現米酒沒了，這客家小炒可不能沒有酒，於是他靈機一動，跑到客廳拿一瓶威士忌，笑著說：「這個應該可以吧！」倒進炒鍋後颯——的一聲，一陣酒香冒出，巫建和滿意的說：「可以！百富甜甜的剛好，那我就不多加糖了。」

炒皇宮菜

切完蒜頭，正要開始炒菜時，巫建和從冰箱拿出一個罐，說是自己做的豬油，「自己拿豬皮來炸一炸，很簡單，用來炒菜多好吃。」我上一次看到冰箱裡拿出自家製的豬油，是在外婆家。

番茄炒蛋

就算是番茄炒蛋這樣常見的家常菜，巫建和也有自己的作法：「先把番茄丁放進鍋裡，不去動它，再放入薑末，直到番茄出水了，再把蛋放進鍋裡，用蛋包住番茄，這樣就可以保留蕃茄的甜味。」

蘆筍蝦球

蘆筍的皮不削掉太多，巫建和說，其實他喜歡吃到纖維的口感，而且下鍋前的蘆筍，先用滾油過一次才會好吃。蝦球的話，用地瓜粉來裹，不過粉不能多。

Photo Credit：陳藝堂

學會煮菜是因爲從小看著媽媽煮，所以現在很多做法都是在家裡學的，在調味上，巫建和說自己煮飯偏清淡，「跟外面比起來的話啦，我其實很少在外面吃。」無論怎麼煮，都在煮小時候的味道，所以也是偏台式。「家裡不做太複雜的菜，家常菜通常要速度快，又不能太貴。」

一個人吃飯，會不會很難煮，巫建和說其實還好，習慣就好，一杯米的飯量自己可以吃完，「一個人吃也要三菜一湯。」通常自己吃飯，就會煮些能放的，像是滷肉。

巫建和說自己睡得不多，一天大約睡四小時，雖然醒著的時間多，但還是覺得在外面花上一整天聊天鬼混有些浪費時間，寧願回家煮飯。若是不工作，幾乎三餐都自己煮。「可能因為家裡務農，所以習慣不懶惰。」起床不賴床，一起床就要吃東西，「早餐我會煎點老鼠肉來吃。」老鼠肉？！現場一陣驚呼，巫建和一臉好笑地解釋說，是豬的鼠蹊部啦，「這個部位的肉口感非常恰到好處，我很喜歡。」

Photo Credit：陳藝堂

飯後閒聊，巫建和說之後想嘗試演「很需要想像力」的角色，像是科幻片裡的超能力者，需要對著空氣講台詞、整場在綠幕前表演的角色，或是動作片、很實驗的類型片，「寫實的戲演到後來，能挑戰的也有限。」

巫建和說，「演戲就是，有時候你想了10個表演方式，後來在現場演的絕對不會是那10個，但是沒有準備那10個的話，現場可能什麼都沒有。而通常最厲害的鏡頭，都不是那10個。」他說，他每次演戲前都有準備，但是大家都說看起來很自然，「我其實不相信演戲有所謂『很自然』這件事，沒有人是不需要經過練習的。」

在與巫建和度過的這個炎熱下午，看著他買菜做飯，我想，或許演戲就像做菜一樣，要一天天不斷練習，用身體去學、去記憶，然後從這些日常裡，一點一點地準備著。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航