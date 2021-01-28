餵母乳比配方奶更能降低孩子肥胖風險？專家解密關鍵原因

文：陳敬哲（NOW健康）

教育部統計，國小學童肥胖比率約14％；陸續有研究證實，孩子小時胖就是胖，未來罹患糖尿病、心血管疾病、肝腎衰竭機率大增。世界衛生組織（WHO）呼籲，哺餵母乳能夠降低兒童肥胖機會，台中榮總小兒科特約醫師陳昭惠也說，沒有餵母乳的確會增加孩子肥胖的風險。

配方奶蛋白質量太高，哺餵母乳有助寶寶調節食慾

陳昭惠解釋，嬰兒配方奶的蛋白質含量較高，可能讓孩子體重上升太快，因此現在對於嬰兒配方奶的蛋白質濃度不僅有最低值的要求，也有不宜超過的最高值建議。母乳是針對人類嬰兒所設計的天然食品，當中有一些食慾控制相關的生物活性成分，如Leptin（瘦素）等，有助於嬰兒的食慾調節，避免過度進食。

陳昭惠也特別說，腸道菌叢與肥胖也有相關。陸續有研究發現，嬰兒時期食用母乳的孩子與食用配方奶孩子，兩者的腸道菌叢是不同的。食用配方奶的孩子肥胖比率比較高，腸道菌叢也可能是其中的因素之一。

奶瓶餵食的時候，如果照顧者沒有觀察嬰兒的行為表現，有可能因餵奶瓶中的奶水沒有喝完，而強迫寶寶喝完。親餵母乳寶寶可以自己決定要不要喝，食慾調控的發展較好，這也是比較不會肥胖的原因之一。

乳房要接受刺激，才會增加奶水分泌

部分新手媽媽可能會有共同疑問，孩子好像吸不到奶水或奶水不夠，感到非常擔心而選擇了配方奶。陳昭惠則說，哺乳雖然是哺乳動物的本能，但是仍是需要學習的。產前可以參予母嬰親善醫院的準爸媽教室，或是各縣市的哺乳媽媽支持團體，了解哺乳的一般過程。產後立即和寶寶有肌膚接觸，寶寶多數會自己找尋媽媽的乳房，學習怎麼樣吸吮。當乳房受到刺激，就會開始分泌乳汁。

在寶寶想吃的時候就餵奶，且當寶寶一大口含住乳房、認真的吸吮時，大多數的媽媽是可以製造足夠乳汁滿足寶寶的需求。由於吸奶瓶奶嘴的方式，與吸吮乳房的方式不同，如果寶寶習慣使用奶瓶奶嘴，就不容易吸出乳房的乳汁。有些媽媽擔心寶寶喝不到奶，直接就加上配方奶，寶寶因此而減少了吸乳房的次數，乳房刺激不夠，乳汁就可能會減少分泌。

哺乳時出現這些情況，應請專業人員協助或立即就醫

正常的哺乳寶寶在剛開始的1至2個月，1天進食至少8到12次是很正常的現象。頻繁的吸吮並非吃不夠。但是有下列表現時，應該尋求專業人員協助：

嬰兒含著乳房就睡著，抱開沒多久就哭

出生後24到48小時仍未解大便

黃疸變嚴重

7天內仍未回到出生體重，或是回到出生體重後體重卻又減輕

媽媽有乳頭疼痛、乳房硬塊、腫痛、發燒

如果有下列表現，應該立即就醫：

嬰兒只是非常快速的淺淺吸吮

嬰兒含著乳房就睡著，沒有吸奶，外觀嗜睡

出生3天後尿尿次數仍不多，或是尿尿顏色變成深黃色甚至橘色

出生後48小時內沒有大便排出，或只有少量深綠色或黑色的胎便排出

陳昭惠提醒，一般的寶寶在肚子餓的時候會先開始有點焦躁，可能會轉頭，吐舌頭，嘴巴往旁邊歪像在尋找東西，或者碰到自己的手或包布就開始有吸吮的動作，這就是可以餵奶的飢餓暗示了。

寶寶在吃飽後，就不再是一大口、一大口的吸吮，可能會很自然鬆口，頭擺一邊。或是睡著時，媽媽可以試著擠壓一下自己的乳房看寶寶還有沒有想吃的表現，或者是換邊餵奶。如果寶寶都不想吃了就不用勉強。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航