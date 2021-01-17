《別人怎麼賺錢，是你不會的》：「酒香不怕巷子深」有其道理，但先決條件是酒要足夠香

文：黃啟團

我們所有人都想又快又多地掙錢，希望自己的每一分努力都能夠獲得豐厚的回報。

但是，對於金錢的錯誤認知，卻常常阻礙我們獲取財富。

而我們只有在理解了「掙錢」、「賺錢」、「值錢」背後的規律之後，才能開啟富足人生。

獲取財富的第一個決定

初入社會的時候，於物質財富方面而言，我是一個非常窮的人。

大學畢業後，我被分配到一家績效不太好的國營機構，當時的月薪只能勉強解決溫飽。在我以往的人生觀裡，勤勞是通往財富的唯一通道，所以我在工作崗位上非常勤奮，以為這樣我就能獲取更多的財富。但事與願違，無論我怎麼努力，薪資還是很低。後來，我從一個普通的職員熬成了管理人員，可還是入不敷出，甚至還要靠身在農村的父母接濟。

後來，我實在受不了這種投入與產出完全不成正比的生活，離開國營單位，「下海」（從商）去了。當然，這是一個非常痛苦的過程。在我的父母看來，從農村生活到城市定居，再獲得一個「鐵飯碗」，已經是夢寐以求的事情了。即便他們知道我過得拮据，也不希望我放棄這個「鐵飯碗」。

但不管父母和親朋好友如何反對，我還是堅決地下海了。因為那時候我就知道──不管如何努力，自己是無法突破職業「天花板」的。

當然，離開原本的國營機構後，我也經歷了一段非常艱苦的時光，這種苦，更多是身體上的苦。雖說非常難熬，但內心的那抹希望卻在這苦痛的澆灌下，變得越來越炙熱，與之前那種看不到希望的壓抑比起來，我甚至感到一絲甘甜。

即便到今天，我還是會追問自己：究竟是什麼力量驅使我放棄手中的「鐵飯碗」？是能力？還是心態？抑或是別的什麼原因？

可能有些朋友會覺得：不就是換個工作而已，有那麼嚴重嗎？有這樣看法的朋友，肯定是沒有過過窮苦的生活。在那個時代，一個人如果扔掉自己手中的「鐵飯碗」，在周遭親朋好友的眼中幾乎可以與「瘋子」等同。

無論是三十年前還是現在，假若我們站在個人命運的十字路口，仍舊會受到某些舊有模式的影響。

如今，我的主要工作是培訓心理導師，向大眾普及心理學知識，讓更多的人受益。目前這個導師團已經有700多人了，裡面有很多優秀的導師，非常受學生們的喜歡。你可能會認為這些導師團導師的收入應該很不錯，其實不然，有一些導師真的非常優秀，但就是賺不到什麼錢。

其中的一位女導師講課水準非常高，可就是沒人請她去講課。她像我當年一樣，時常需要靠借錢度日。

我曾經問過她：「你這麼優秀，為什麼不主動去推銷自己呢？這樣或許可以爭取一些講課的機會。」

她回答：「團長，我為什麼要去推銷自己呢？只要我講課足夠好，就一定能吸引更多人。如果沒人找我，只能證明一件事情：我還不夠好。有一句話叫『花香蝶自來』，我為什麼要低聲下氣地去求別人呢？」

她認為推銷自己是一件低聲下氣的事情，她堅信「酒香不怕巷子深」，只要自己足夠好，就不怕沒有用武之地。

這位導師沒有我當年是否要從體制中出走的糾結，甚至還有比我強的地方──起碼她有滿腹學識。但她和當年的我一樣，都處於無錢可掙的境地。

究竟是什麼把她給困住了呢？

假如你的財富之路陷入「死循環」

在我們的思維中，通常會有這樣一個邏輯閉環：如果你處在一個困境裡，就會做一個決定；有了決定之後，你就會採取行動；行動之後，自然就有了相應的結果；得到的這個結果，會反過來強化你的決定。最終，你就會進入這樣一個閉環：困境─決定─行動─結果（參見下圖）。

Photo Credit: 寶瓶

例如：一個人沒有錢，這是他的「困境」，他可能會因此做一個不亂花錢的「決定」，於是他每天都會很節省，這是「行動」，最後的「結果」自然不會有太大的變化，因為他一直在用笨辦法掙錢。越掙不到錢，他就越要省錢，越省錢就越掙不到錢……不管怎麼努力，他都跳不出這個困局（參見下圖）。

Photo Credit: 寶瓶

當我們遇到問題時，為了能夠解決問題，我們必然會做出決定，然後按照自己的決定行動，而行動帶來的結果，又會讓我們重複之前的問題。一旦這個循環系統形成了，我們便會自主強化初始的決策動機，進而不斷循環。如果我們不能打破這個循環，將會在重複的失敗中浪費一生。

20多年前在國營機構上班的時候，我便遇到了這樣的困境：月薪很低，僅能溫飽。於是，我做了一個決定：更加努力地去工作。埋頭工作便帶來了一個結果：外面的世界被我主動擋住了。這時，我就陷入了一個死循環，一個永遠也解不開的死結。

當時我的想法是只要在工作崗位上足夠努力，就能有所突破；如果沒突破，那一定是我還不夠努力。那時的我並沒有意識到，企業的整體發展不是由我個人的努力決定的，所以不管我怎麼努力，都無法突破這個「天花板」。

那位女導師確實有很強的授課水準，可是，她也遇到了沒有授課機會的困境。面對困境，她的應對方法是等待，等待別人主動來找她。她根本不會去主動推銷自己、展示自己。結果自然就是無人問津。然後，這個結果又強化了她的決定，她覺得自己要繼續等待……其實，她跟當年的我一樣進入了一個死循環。

那位導師的腦海裡一直縈繞著這樣的想法：「推銷自己是一件低聲下氣的事情」、「酒香不怕巷子深」，此時，她便陷入了一座封閉的「圍城」之中。

人生有時候就是這樣，當我們有了鍛鍊的機會，才會有更快的進步；如果沒有鍛鍊機會，能力就得不到提升；能力得不到提升，就更沒有人找我們……「酒香不怕巷子深」確實有其道理，但這要有一個先決條件，就是酒要足夠香，香到所有人都聞得到。

如果你的酒沒有那麼香，或者別人都在積極地推銷自己的酒，那麼你要先走出去才會有機會，有了機會，你的能力才會不斷提升，只有這樣你才能吸引來更多的「蝴蝶」。

相關書摘 ▶《別人怎麼賺錢，是你不會的》：為何慷慨讓人富有，而吝嗇的人則多半貧窮？

書籍介紹

本文摘錄自《別人怎麼賺錢，是你不會的》，寶瓶出版

作者：黃啟團

「我受夠了沒錢的生活！」很多人都這麼說。我們渴望自己變有錢、羨慕別人會賺錢、想像財富帶來的各種好處，卻總是不得其門而入，找不到屬於自己那把打開富足大門的金鑰匙。於是，只能繼續渴望、羨慕、想像。其實，這是你內心關於錢的「病毒性觀念」限制住了你。你沒有察覺的「不配得」、「不好意思」、「不甘心」……讓你把本該是你的財富推開了！

暢銷書《別人怎麼對你，都是你教的》作者──資深心理導師黃啟團，在《別人怎麼賺錢，是你不會的》一書中，打造二十五把行動金鑰，分享他化自卑為自信、從貧困到財富自由的切身經歷，以及多年來接觸、觀察的個案實例，教我們消除潛伏在內心、阻礙我們富有的「財富病毒」，學會讓別人來為我們賺錢，更由內而外，建立自我對於金錢的強大吸力。

觀念實用、方法實際，本書帶領你以全新視角，開創你從未想過，如今卻能輕易實現的財富自由之路。

Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航