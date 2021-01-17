《別人怎麼賺錢，是你不會的》：為何慷慨讓人富有，而吝嗇的人則多半貧窮？

文：黃啟團

只有經歷過足夠的痛，才會迎來人生的重大改變。

有些讀者會問：「我的生活平平順順的，沒有經歷過痛徹心腑的事情，但我又不甘心這樣活下去，該怎麼辦呢？」

在本章，我們來分享一個改變的方法，這個方法看起來很簡單，但威力巨大，叫做「種種子」。

因果定律

什麼叫「種種子」呢？我先和大家分享兩種常見的現象。

我在心理行業工作了23年。一開始，我並沒有當導師的念頭，我只是一個心理行業的經營者。但是不知不覺中，我開始走向講台，成為一名心理學導師。有時候，我也會覺得很奇怪，因為我並沒有想成為一名導師，但最後卻成了一名導師。

這種現象不僅發生在我身上，我的很多同行也是如此。我留意到，我早期學習心理學的同學現在大多數都是心理導師了。他們之前的職業有的是翻譯，有的是心理學推廣者，有的是媒體人……這些人的初心，僅僅是想幫助導師把心理學知識傳播出去。但是為什麼一開始並不想成為導師的人，到最後卻成了自己所支持的那一類人呢？

再來看看另外一種現象。

我們經常會看到，有些非常小氣的人，他們拚命地想獲得財富，但積累到一定的數量後，不管如何努力，他們的財富總額就再也無法突破了。直到有一天，有「高人」指點回饋社會後，他們的事業突然就會突飛猛進，財富也會迅速增加。

而另外有些人，就算在一無所有的時候，他們也非常慷慨。所以，他們的運氣好像也特別好，命運總是眷顧著他們。導致他們越是樂於分享，財富就越多。

你可能會說，這是因為好人有好報。那麼，世界上難道真有「好報」這回事嗎？心理學怎麼解釋這種現象呢？

種子法則

一個人內心的觀念決定了他的行動；而不同的行動，會創造出不同的結果。也就是說，你今天的結果，是你過去的行為創造的。而你過去做或者不做某件事情，取決於你內心的觀念。你內心的觀念，則會透過你的行為表現出來。

根據這個原理，我們就很容易理解為什麼你讚賞什麼樣的人，你就會成為什麼樣的人。

一個慷慨的人會變得富有，而一個吝嗇的人會一生貧窮。為什麼會這樣呢？我們來看看他們的內在理念，就會一清二楚了。

吝嗇的人，內心是匱乏的。一個內心匱乏的人，內心想法一定是「我沒有」和「我不夠」。一個人有什麼想法，便會在外在創造成什麼樣的事實，這就是所謂的「存乎中，形於外」。

當你內在擁有一種貧窮的觀念時，不管你如何努力，依舊是一個貧窮的人。就算你真的賺到了一定的金錢，你的內心依舊是貧窮的，因為你的內心總覺得不夠，總想要向外索取。一個總是向外索取的人，身邊的人會像躲瘟疫一樣逃避他。這樣的人，怎麼可能享受真正的富足？

只有內心富足的人，才會主動分享。但假如你什麼都沒有，那麼你即使想分享，也不敢分享。所以，一個願意分享的人，他的內在觀念是「我是一個擁有很多的人」，一個內在豐足的人，自然就會透過行動讓自己擁有得越來越多，這就是「好報」的簡單原理。

支持也是一樣。當你支持某人時，你的內心一定相信這樣的人是好人，是值得尊重的人，是你人生的榜樣……當你的內心擁有這樣的觀念後，你便會沿著偶像的道路不斷成長。這就是為什麼我早期學心理學的同學後來都成了導師的主要原因。

我前面舉過一個例子。有一天，兩個好朋友一起逛街，突然間，一輛紅色的法拉利敞篷跑車從他們身邊呼嘯駛過。這兩個人有兩種反應，第一個人發出一種驚嘆：「哇！」另外一個人輕蔑地說：「切！」

你覺得未來這兩個人，誰更有可能擁有法拉利跑車？讀到這裡，我相信聰明的你，內心已經有答案了。

那個說「哇」的人，內心有一個隱藏的聲音，就是：「哇，如果有一天我也能開這樣的車該多好！」他內心很羨慕那個能開帥氣跑車的人，希望自己也能開跑車。如果內心有這樣的觀念，他自然而然就會去採取相應的行動，例如，好好工作賺錢。這樣，未來擁有跑車的機會將大很多。

而那個說「切」的人，他內心可能在說：「切！開這種車的人不是奸商、就是富二代，一定不是什麼好人！」沒有人願意成為壞人或者奸商，所以他一定不會成為那個開跑車的人，他當然就不會擁有跑車了。

這就是「種子法則」──不同的想法，會帶來不同結果。所謂的「種子」，就是那些現在看起來微不足道的想法，但只要假以時日，一顆再微小的種子，也會長成參天大樹。

「刻意練習」的法則

我們內心的認知會外顯為我們的行為。其實，把這個原理反過來用也是有效的──外在的行為，也會內化為我們的觀念。

因為「觀念」與「行為」是兩個互動的因素。當你有了一個堅定的內在觀念時，你才會有某種行為；反過來看，如果你反覆做某種行為，也會產生一個相應的觀念。

當你相信你是富足的，自然會樂於分享；反過來，一旦你養成了分享的習慣，內心自然也會相信自己是富足的──這就是「刻意練習」的法門，先從小事著手，然後你就會真的擁有。

不同的人，有不同的練習方法。喜歡思考的人，往往喜歡「從知到行」；不喜歡思考的人，則可以「從行到知」。「條條大路通羅馬」，道路有千萬條，總有一條最適合你。

如果你真想成為一個有錢人，不妨從簡單的行動做起──做一個慷慨的人，去分享你的東西，去支持那些你想成為的人。

也許有人會說：「老師，我一無所有，有什麼可分享的？」

其實，你並不需要擁有太多，因為這僅僅是一顆種子，種子通常都是微小的，但是再小的種子都有可能長成參天大樹。比如一句溫暖的話語、一個暖心的微笑、一個肯定的眼神……就算你一窮二白，發篇貼文總可以吧？小小的分享也會有無窮的威力。

如果你真的什麼都沒有，那不妨用你的存在去支持那些值得你支持的人。只要你站在他的身邊，就是一股無形的力量，這股力量也是支持的一種方式。

倘若你總是索取，事情便會變得越來越糟。一個人若從來都不願分享，更不願意去支持別人，那和一個乞丐有什麼不同呢？分享，不僅可以讓你的內心獲得認同感，還可以拉近人與人之間的距離。

分享知識可以讓陌生人成為朋友，但是一味索取卻可以把親人變成陌生人。我們看到多少家庭破碎的案例，都是因為家人不斷地索取而造成的。

就算你現在一無所有，你都可以去分享和支持。就像我當年一直支持我的導師，其實我是在強化一個觀念：心理學導師是非常好的。當我要推廣一位導師時，我就會告訴我的客戶，這個老師非常好，他有能力改變別人的命運。

一次次向大眾傳播心理學──這個觀念深深地種在我的心裡。而我給自己種下的「做慷慨的專業心理導師」這顆種子，隨著時間推移不斷生根發芽，到今天終於開花結果。

同樣地，如果你想成為一個有錢人，最好的方法就是看看自己的領導者是什麼樣的人，只有支持他們的工作，和他們建立同一項目標，自己才會在共同奮鬥的過程中逐漸成為更有錢的人。

當你不斷地支持他們，就會強化你想成為他們的觀念。這時候，財富的種子便會深深地種在你的潛意識中，假以時日，你一定會成為他，甚至超越他。

相反地，如果你拿著老闆的薪資，卻處處去破壞他的企業，在你心中就會建立一個「有錢人都不是什麼好人」的觀念。那你的潛意識會種下一顆壞的種子，為了維護你是對的，你就會一直都讓自己「窮並光榮著」。

相關書摘 ▶《別人怎麼賺錢，是你不會的》：「酒香不怕巷子深」有其道理，但先決條件是酒要足夠香

書籍介紹

本文摘錄自《別人怎麼賺錢，是你不會的》，寶瓶出版

作者：黃啟團

「我受夠了沒錢的生活！」很多人都這麼說。我們渴望自己變有錢、羨慕別人會賺錢、想像財富帶來的各種好處，卻總是不得其門而入，找不到屬於自己那把打開富足大門的金鑰匙。於是，只能繼續渴望、羨慕、想像。其實，這是你內心關於錢的「病毒性觀念」限制住了你。你沒有察覺的「不配得」、「不好意思」、「不甘心」……讓你把本該是你的財富推開了！

暢銷書《別人怎麼對你，都是你教的》作者──資深心理導師黃啟團，在《別人怎麼賺錢，是你不會的》一書中，打造二十五把行動金鑰，分享他化自卑為自信、從貧困到財富自由的切身經歷，以及多年來接觸、觀察的個案實例，教我們消除潛伏在內心、阻礙我們富有的「財富病毒」，學會讓別人來為我們賺錢，更由內而外，建立自我對於金錢的強大吸力。

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Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航