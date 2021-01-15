《誰殺了約翰藍儂》：約翰死去那晚，為什麼藍儂夫婦身邊並沒有保鑣？

「當我們抵達達科他公寓時，我看到一個滿臉橫肉的二十多歲男子在外頭遊蕩。我看了他兩眼，因為他感覺有些不對勁。我後來才知道，他經常出現在那裡。他想請約翰在他的《雙重幻想》上簽名，可能打算拿去賣。好心的約翰從來不曾拒絕他。他相當容忍來見自己的歌迷，表現也很有禮貌。洋子肯定注意到了那年輕人。她不曉得對方的名字，但她一眼就認出對方是經常在附近等待和約翰碰面談話的常客之一。」

安迪．皮博斯（Andy Peebles）捏著自己的大拇指，輕啜著沒有氣泡的可樂，同時回想起自己四十年來漫長又亮麗的職業生涯。他得到了每個廣播主持人都亟欲奪下的採訪機會，對這位前BBC廣播一台主持人而言，在十年內頭一次與約翰進行獨家訪談，是個驚人的機會。當年的安迪早已大名鼎鼎，他是位備受尊崇的DJ與音樂界權威，也在廣播一台中待了十三年，他創造了長壽的《我的前十大》（My Top Ten）節目，也曾針對一線歌手最喜愛的專輯來訪問過他們。

上百萬人在一九八一年初聽見他與藍儂進行的精彩訪談，而更令人訝異的是，藍儂慘死於節目錄製完的兩天後，當時製作人甚至還來不及播出那段訪問。這集節目不只成了流行樂史上的重要轉捩點，在安迪的人生中也佔了重要地位。那次訪談在接下來的四十年持續繚繞在他的心頭上。

由於和BBC之間有職業責任，加上他本身的自尊與緊密口風，皮博斯總是不願透露他在約翰死後和洋子維持的友誼關係。當他同意和我討論這件事時，提出了幾個令人不安的問題。

「為什麼約翰死後，洋子似乎變得快樂許多？」他思忖道。「為什麼她迅速和新情人山姆．哈瓦托伊（Sam Havadtoy）在紐約四處玩樂？她又為什麼將約翰的回憶與精神用來獲取個人名利？至少在我眼中是如此。我有種恐怖的感覺，認為自己因為商業利益而受到操控。這種事不是第一次發生，這是遊戲的其中一部份。你製作完專輯，並讓它上市（這裡舉的例子是大衛．格芬〔David Geffen〕的唱片公司），你也有責任要用讓任何方式宣傳並販賣這張專輯，所有人都曉得要如何進行這種事。但無論你是誰，依然永遠不該跨越某些道德邊界。

當我想到四十年前發生的事時，依然會感到不悅與不安。主要是因為我現在明白約翰與洋子在一九八○年十二月的『從頭來過』時期是個虛偽的宣傳手法，是設計來讓約翰在離開英國五年後重整旗鼓的手段。我也對BBC感到難過又氣憤，因為他們將我最知名的訪談藏了起來，不讓大眾觀看，而不是將它當作公共紀錄。」

安迪在與他的團隊前往紐約見約翰與洋子前，從未與他們碰過面：團隊成員包括執行製作人朵琳．戴維斯（Doreen Davies）、安迪的製作人保羅．威廉斯（Paul Williams）與華納兄弟（Warner Bros）宣傳部門的主管比爾．富勒（Bill Fowler）。因為明白《雙重幻想》的成功關鍵在於重新打造他們在老家的名聲，他們便決定讓約翰相當喜愛的國家廣播公司接下獨家專訪。這張充滿爭議性的專輯中包含了夫妻倆各自製作、數量相同的歌曲，因此他們冒著一旦做出錯誤選擇，就會遭到嘲笑的風險。BBC是必然的選擇。它讓約翰想起自己對遙遠家園所懷念的一切。

安迪承認自己對終於能見到童年偶像感到巨大興奮。但首先，他得先通過洋子這關。

「我們同意在十二月五日星期五中午到達科他公寓見她。」他回想道。「即便我們在離開英國前就已經安排好一切，依然得親自與她面談，以確保她想繼續進行計畫。他們的公寓相當富麗堂皇。我們被要求脫鞋，接著被領入洋子龐大的辦公室裡。她坐在一張巨大的埃及式骨董辦公桌後頭，我翹腳坐在沙發上，幾乎插不了話。洋子武斷又強勢，她說在各路媒體中，盧森堡電台和首都電台開出了比BBC好的條件。『所以，我們為何要接受你們的專訪？』她問。她故意讓語氣充滿挑釁。朵琳說：『妳得明白，儘管首都電台很棒，他們的播送範圍卻只有倫敦；盧森堡電台確實是個歷史悠久的重要電台，但它的廣播訊號不斷變弱。BBC廣播一台的播放範圍遍及全國，設備也相當可靠。』洋子明顯想要讓我們懇求得到合作機會。」

他對洋子的外表感到訝異。四十七歲的洋子「嬌小又嚴謹，身材纖瘦卻又豐滿。當我坐在那看她時，心裡想到了什麼？我在想：『這就是拆散披頭四的女人呀？』

『好，如果我們要合作的話，』她說，『我得讓你們明白，這次專訪有一半是關於約翰，另一半則是關於我。』我很想說：『妳算老幾呀？妳這女人對歌唱做出的貢獻，和韋恩．史利普對聯盟式橄欖球一樣毫無幫助。』」

儘管開頭不穩，但隔天晚上在金曲工廠進行的訪談卻得到了巨大成功；該錄音室曾製作過滾石樂團、史提夫．汪達、保羅．賽門與布魯斯．史普林斯汀的專輯，加上《雙重幻想》。當藍儂夫婦到六點才姍姍來遲時，安迪與製作團隊已經完成了準備工作。他們溫和地向訪客們打招呼，約翰的態度特別親切，他說：「媽媽和我整晚都在混製她的新單曲〈如履薄冰〉（Walking on Thin Ice），來聽聽看！」

「約翰的目光一飄到我身上，」安迪說，「就像遇到多年不見的老友般撲上來。由於幾乎十年沒有回國，他明顯強烈思鄉。等節目一開始，我們暢談了好幾小時。沒有任何禁忌話題。洋子事後說她對許多話題感到訝異，她也得知了許多之前自己不知道的事。約翰公開坦承披頭四的大批歌迷確實讓他感到十分不適。樂團停止巡迴演出的原因，是因為他們的音樂被尖叫聲蓋了過去。他說自己唱出『痛風尿尿』而不是『舞動尖叫』，因為沒人聽得到他們唱歌。他告訴我，到了一九六九年，四名披頭四團員已經幾乎不和彼此說話，當保羅在一九七○年四月宣布自己要退團，並因此搶走約翰的鋒頭時，大家都鬆了口氣⋯⋯因為約翰已經決定要離開了。從約翰的角度來看，那是他的樂團。他才該是決定何時結束樂團的人。」

約翰與洋子坦蕩地提到雙方如何見面、洋子對披頭四造成的影響、BBC國際頻道、同性戀、女性主義、袋主義、靜臥抗議；京子和監護權爭奪戰、他們的婚禮以及吸毒被逮；約翰在迷失的週末中的行為、與艾爾頓．強同台表演、他作為烤麵包的家庭主夫的休假生活；鮑伊在百老匯演出《象人》（The Elephant Man）的傑出表演，還有新浪潮與龐克音樂；而最重要的，則是儘管〈想像〉的靈感出自洋子，約翰卻佔據了編曲人的功勞。

「……其實那首歌應該被列為藍儂—小野作品，裡頭有很多元素都來自洋子，包括歌詞與概念。」約翰告訴安迪。「但在那段時間裡，我比較自私，也比較陽剛，所以才沒有提到她的貢獻。但那首歌的靈感出自她的書《葡萄柚》，裡頭有一大堆關於想像不同事物的橋段；過了這麼久之後，我得歸功於她……如果來源是鮑伊的話，我就會寫『藍儂—鮑伊』。如果當年跟男歌手合作的話，就會那樣吧。」他提到自己和哈利．尼爾森錄製的歌曲，確實將編曲人標為「藍儂—尼爾森」。「但當我們倆錄製專輯時，你知道，因為她只是『妻子』，所以你不會把她的名字放上標題，對吧？」

「那是約翰與英國媒體進行過最有破壞力、最令人動容、效果也最強烈的訪談。」安迪回憶道。「訪談的效果好到當我們結束時，他要求再進行一次。他說自己在新年會回到英格蘭，也答應會上我的直播節目。」

（中略）

當飛機在希斯洛機場降落後，安迪才得知約翰被殺的消息。他被官方人員護送到BBC的機場攝影棚，並在完全沒時間平復心情的狀況下，接受BBC廣播四台《今日》節目的謀殺案直播訪談。

這場悲劇中使他感到最為困惑的一點，就是約翰死去那晚，藍儂夫婦身邊並沒有保鑣。儘管約翰堅稱自己喜歡住在紐約，因為他能自由來去各地，造訪電影院、餐廳和藝廊，並在不受歌迷打擾的情況下在中央公園中散步，但他們到哪都會帶著保鑣。

「他們有隨時護衛在旁的兩名制服保全人員。」他說。「他們穿著藍色的西裝外套，身材像磚造房屋一樣結實。我不知道他們的名字。他們絕對有攜械，因為我從他們沒扣上鈕扣的背心底下看到槍套。在約翰被謀害那晚，他們卻不知去向。我經常想知道：他們究竟在哪？他們無時無刻都跟著約翰與洋子，但那晚沒有。為什麼他們不在？四十年來累積的問題比答案還多。」

相關書摘 ►《誰殺了約翰藍儂》：如果洋子帶來了不良的影響，也是因為約翰的縱容

書籍介紹

本文摘錄自《誰殺了約翰藍儂：搖滾神話的愛、欲望與生死》，商周出版

作者：萊斯莉－安．瓊斯（Lesley-Ann Jones）

譯者：李函

約翰藍儂逝世四十週年 ★ 附錄32頁照片收藏

獨家訪談與最新資料重建最全面的傳奇生平，剖析你所不知道的天才內心與脆弱，發現你從未認識過的約翰・藍儂！

披頭四在一九六〇年代被推至世界的高峰，作為靈魂人物的約翰藍儂更是站在時代的浪頭上，以搖滾樂與前衛創作改變世界。在他遭到槍擊後，許多人渴望挖掘出更多的他。回溯他過往的鮮明形象之下，似乎藏著崩解、掙扎的靈魂，究竟是什麼殺了內在的藍儂？

約翰・藍儂的生命歷程為世人最津津樂道，但是真實故事伴隨著許多被誤傳或錯誤的傳說。在這本書中，作者瓊斯以從未曝光過的藍儂採訪、最新的一手研究資料與未公開的影像，精準客觀地架構起這位傳奇人物的生平，探索故事的最深處，細密地追索藍儂人生的重要事件和他的性格特徵。

她獨家訪談了最熟識藍儂的舊識，包含第一任妻子辛希亞、長子朱利安、同為披頭四成員的保羅．麥卡尼、前女友龐鳳儀、最後一位訪問他的英國廣播節目主持人安迪．皮博斯等，以真實的故事與軼聞，立體描繪出藍儂的個性與樣貌。

無論你是曾處在那躁動年代的一員，還是初識約翰・藍儂，都得以用許多不同但更為貼近的角度，深刻認識至今仍撼動世人的傳奇，以及那個時代的精神！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬