《讓散戶賺起來》：股票上漲，代表我們買對了；如果下跌，代表我們會變有錢

文：菲爾・湯恩（Phil Town）

如何確定我們買進的公司，不會一夕倒閉？

每個月我都會出現在人群面前三次，和前總統、前國務卿一起巡迴演講，在我談論完所有投資方面的事情之後，我通常會在午餐時間再多待一下，回答一些問題。這是一種即興的形式，數千人會在休息時聚在一起，其中有些人會問一些非常棘手的問題。人們會把問題寫下來，然後送到台上，我會在台上盡我最大的努力回答。我都會向他們承諾，如果我沒有回答他們的問題，我會試著在我的部落格上回答。以下是發到我的網站上的一個問題。這個問題有點麻煩，但直接切中了價值評估的要點：

從某種意義上來說，你對成長的預測始終是猜測，這難道不是你分析中的最大缺陷嗎？這個猜測不是根據歷史資料預測未來的外推法，就是根據專業分析師的觀點。2007年春天，根據這些數字我可能還以為AIG真的很便宜呢。或是房利美。或是全國。難道不是所有的投資者都因為錯誤的信念，而犯下假定公司的行為始終如一的錯嗎？

現在我們知道，上面提到的那些傑出公司（或者它們在2007年春天時，被MSN.com的數字描述成傑出的公司）實際上是陷阱。因為我們查看它們過去九年的數字，只看到白天鵝，所以我們假設黑天鵝不會出現。那麼，為什麼一間以時速100英里，在高速公路中間車道上行駛的公司，就不能在沒有任何合理的理由的情況下，突然間就徹底改變方向、衝出道路，然後翻過1000英尺高的懸崖呢？納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）會說，「當然可以。」你說什麼？

我認為這是一個非常棘手的問題。納西姆．尼可拉斯．塔雷伯寫了一本非常有趣的書，內容是在描述完全意想不到的事件發生的可能性。他將這些意想不到且具絕對破壞性的事件稱為「黑天鵝」（這也是他的著作《黑天鵝效應》的書名）。所以問題是：我們如何確定我們買進的公司，不會從白天鵝變成黑天鵝？

我認為答案就在問題本身。塔雷伯先生強調，即使是一間優秀的公司，也有可能「在沒有任何合理原因的情況下」突然改變方向跌落懸崖。查理．蒙格與巴菲特之所以經常是正確的，是因為即使沒有意外，他們也極為理性。巴菲特在他1990年的信中寫下，「樂觀是理性買家的敵人。」換句話說，在經歷了九年優異的數字之後，理性的買家仍然會堅持要等待好價格，否則他不會買進。與此同時，非理性的買家不只期待著永遠只有好消息，而且他還可能會用高價買進，更別說是遇上黑天鵝了；如果沒有好消息，他就會賠錢。如果我們打算囤股，並且安全的考慮到塔雷伯先生說的黑天鵝，我們就得在MOS（安全邊際）很大的情況下買進。

讓我們從評估價值開始。我們不會完全根據歷史資料或分析師的觀點，來評估公司的價值。我們會根據我們自己的觀點來評估價值，而我們的觀點有一部分是建立在歷史資料上，但我們也要確保將我們的視野牢牢的放在前面的窗，而不是後視鏡上。當我們囤積一間公司時，我們是在長期購買它，通常是從那些正在逃離的大人物那裡購買的。要在股價下跌時從基金經理人那裡購買股票，需要一定程度的信心，而這種信心只會來自對公司的了解。你必須了解你想買的公司。

讓我們來複習一下「了解你想買的公司」是什麼意思：它的意思是，即使沒有股票市場，你對這間公司的了解程度，也足以讓你開心的持有它十年。這代表你非常了解它，你會很樂意以你買下它的第一個MOS價格，買下它所有股份。這表示只要不是詐欺，你對它的了解程度足以讓你知道你得到了一筆好交易。而且就算是詐欺，你也可以只投資那些你有充分理由信任的執行長，來避免大多數的詐欺。如果你對執行長有任何的不信任，就不要投資他。

讓我們來看一些例子：

安隆：沒有人了解安隆是怎麼賺錢的。你不了解，你就不會投資。所以這個故事結束了。

世界通訊（WorldCom）：你對電信業的了解是否足以讓你買下它？沒有？你喜歡這間公司的執行長，還有他的大型聚會和奢華的生活方式？嘿。給你一個線索。如果執行長建了一棟豪宅，那就趕緊離開。

Countrywide、華盛頓互惠銀行，以及房利美：你真的認為房地產會一直上漲嗎？自2005年以來，我一直在等待房地產崩盤。耶魯大學的羅伯．席勒、投資騎士吉姆．羅傑斯（Jim Rogers），以及我認識的其他幾十位投資者也都在等。如果你當時計算一下那些數字，你會很清楚的看到那個泡沫。這些估值簡直瘋了。房地產處於泡沫中，那些股票也都處於泡沫中。我們不買進泡沫。我們要賣出泡沫。而Countrywide的主要高階主管們都在拋售股票，彷彿沒有明天似的。他們是對的。沒有明天。

AIG：這也涉及到了解你的公司。巴菲特了解保險業，但我沒有看到他買這間公司的股票。那就更不用提，他們還解僱了這間公司的董事長與創辦人——這絕對是一個危險信號。如果你不了解一間公司，就不要買那間公司。我們要堅持於簡單。AIG所承擔的風險是，為建立在抵押貸款基礎上的衍生性金融商品提供保險，而我不了解該如何評估它的風險。見鬼了，連它的執行長都不知道他麻煩大了。請執行長們注意：不要經營一間你不了解的公司。請投資者注意：不要投資一間連執行長也不了解的公司。

了解公司的要求，對我們來說是否承擔太多責任了？有些專家會說是，並以此為藉口來告訴你，不要自己投資。你們當中有些人也會說是，並以此為藉口，不去掌握自己的財務生活。別忘了，你的最佳選擇——透過買進指數來買下整體市場——可以被證明在上個世紀當中，大約有一半的時間都是無效的。不過你們之中有些人還是會這麼做，因為擔心自己也許會犯錯。我能理解這種感覺。你可以把它想像成開車。想想其中的風險：每年有五萬人死於高速公路上。每個城市每天都有交通事故發生。為什麼一個腦袋正常的人願意冒這個風險呢？

但是我們還是會開車，透過學習正確的駕駛，來應對死在路上的恐懼。我們跟教練一起練習——通常是爸爸或媽媽。在我們準備好之前不會開車。我們一開始會開得很慢，可能會遇到一、兩次不嚴重的小事故，但我們會從我們的錯誤中吸取教訓。很快的，開車就不再那麼可怕或危險了。上週我在自家車道上撞到了一棵樹。我記住車道上的樹會突然出現在我面前了。現在，我會仔細的看著它們。

所以，你懂我的意思吧？直接把錢投進Countrywide然後希望它會上漲，跟了解行業和公司、了解公司有一條大型護城河、然後決定是否信任執行長，這兩者之間是有差異的，就像自己開車上班，跟讓一個無駕照的醉漢開車送你，是兩種不一樣的情況。它雖然是同一輛車上的同一段旅程，但其中一位司機會順利抵達目的地，而另一位司機肯定會撞車。

投資也一樣，一位博學的投資者會賺進幾百萬，而一位無知的投資者卻會破產。你在財務方面想去的地方，就像你坐在車上想去的地方一樣。在這兩種情況下，安全——避免意外事故或黑天鵝——是指行駛速度不要超過你能操控的速度、遠離糟糕的情況、在不確定情況時停靠在路邊。如果你拒絕在市場先生極度興奮時變得輕率，並在他沮喪時保持理性，實際上你就能做得很好——儘管偶爾會出現黑天鵝。

說了這麼多，我們來問一個問題吧：這是否表示，如果我們全都做對了，我們就永遠不會虧錢？答案是：你一開始幾乎不太可能會把每件事都做對，然後你可能會賠錢。但是如果你慢慢起步，試著把它做對，你就可以改正你的錯誤並從中學習，接著你就能賺到錢。事實上，你會賺到夠多的錢，多到足以彌補這些錯誤。我認識的每一位偉大的投資者都有過這種經歷。我們都會犯錯。但是我們會記取教訓，然後我們犯的錯誤就會愈來愈少。

我寫這本書的原因之一就是告訴你們哪些是有效的，好幫助你們犯更少的錯誤。這就是為什麼我建立了我的網站供你們使—這樣你們就能夠用幾個月的時間，學習到我花了25年學習的東西。減少錯誤與減少成為專家的時間，就是教育的全部意義。你和我之所以能夠用更短的時間學到這些，是因為我們站在偉大投資者的肩膀上。偉大的投資者，比如葛拉漢與巴菲特，他們都知道這點：如果你學會最好的投資者在過去100年裡用的方法，然後你跟著做他們做過的事情，你也會收穫他們得到的回報。關鍵是你要意識到，如果你做得正確，如果你依照最好的投資者的方式去做，你就會成功。

下跌就是未來的獲利

即使在你買進一間公司之後——除非你持有它全部的股份——你也會希望你沒有持有的那部分（你還沒買進的那部分）股票的價格下跌。我沒說錯是下跌，而不是上漲。如果它上漲了，代表我們買對了。如果它下跌了，代表我們會變有錢。

我知道這聽起來很瘋狂。但是請記住，我們的淨資產與價格無關，至少在短期內是如此。它是與價值有關。如果價格下跌了，但我們知道自己在做什麼，我們的淨資產就將會大幅的增加。我們不期望今天或明天就變現。我們知道，我們正為了未來而投資很多年。因此，我們希望我們囤積的任何公司或股票的價格，保持在低價，這樣我們就可以用更好的價格，買進那間優質公司更多的股票。

假設你找到一間你非常了解的公司，它擁有很棒的護城河與管理。假設它的保守價值是每股20美元，它賣的價格是10美元，也就是它的MOS價格，它的回收期是八年。你有1萬美元可以投資，於是你買進1000股。六個月後，你又存了1萬美元，然後要尋找可以投資的公司，所以你重新考慮你熱愛的這間公司。但是現在它的價格是20美元，回收期是13年。它的長期價值沒有什麼根本性的變化，但它不再有MOS，回收期也太長了。這代表你不能再用你的1萬美元買更多它的股票了。這檔股票的價格太高了，你已經沒辦法買了。

五年後，價格依然是20美元，如果你決定賣掉，你的錢就多了一倍，你的1000股的年化報酬率為15%。幹得好。

現在，讓我們拿這個結果跟另一個情境相比較。相同的股票。你以10美元的價格持有1000股，現在是六個月後，你擁有額外的1萬美元可以投資。但是在這種例子當中，假設公司的股價跌到每股5美元（20美元的長期價值不變），回收期為五年，所以現在你又多買進2000股。在這個例子和前一個例子中，「長期價值不變」的意思是，你已經反覆檢查過你的四個M分析，確保公司的價值依然維持在你第一次買進時計算出的價值。唯一的差異大概是有更好的MOS。

六個月後，你又存下1萬美元可以投資，所以你到處看，發現你最喜歡的公司其股票價格持續下跌到1美元，回收期變成兩年。同樣的，我們假設公司沒有任何改變——你知道它沒有改變，是因為你已經仔細的檢查過四個M。價格為什麼會跌得這麼低？也許是整個股票市場剛經歷重挫，道瓊工業平均指數下跌了85%，因此沒有人想持有股票。但是你的公司因為其未來盈餘的潛力，它依然有每股20美元的長期價值。所以你又多買進10000股。你現在持有13000股，總共投資3萬美元。你支付的平均價格是每股2.30美元。

五年後，不出所料（和上面的例子一樣），它的售價是每股20美元，等同於它的價值。但是看看這兩個例子對你的差別：在第一個例子中，你的10美元增加一倍到20美元，你獲得了15% 的年化報酬率。在第二個例子中，由於你在股價下跌時囤股，所以你投資了3萬美元，最後變成26萬美元，年化報酬率為54%。你因為訓練自己囤股，累積到26萬美元，而不是2萬美元。

價格下跌何時能化為獲利： 請記住，在什麼情況下的價格下跌會使獲利增加？ 當你囤積了一大筆投資時，就會使獲利增加。

每天都會有優質的公司，讓你能以打折的價格買進。你可能沒辦法買下所有股份，但你肯定可以買下一部分。除此之外，以更好的價格買進一小部分合適的公司，將會讓你變得很有錢。

囤股與定期定額的差異

在股價下跌時買進更多股票的過程，可能會讓你覺得與定期定額法（Dollar Cost Averaging）這個常見的投資策略很相似。它不是。定期定額是指無論某一檔特定股票的價格多少，都會每隔一段固定時間，以固定金額投資它。定期定額普遍受到經濟學家與學術金融研究人員的批評，他們認為定期定額更像是一種行銷噱頭，而非是一種合理的投資策略。大量的研究表明，與其他策略相比，定期定額除了降低整體報酬率之外，甚至無法有效的降低風險——即使與完全隨機的投資策略相比也是。

在某種程度上，定期定額是無賴的避難所。如果你買了一些股票，然後股價下跌了，那麼差勁的投資顧問會告訴你，「最好的作法就是持有你現有的股票，然後以更低的價格買進更多。這樣你就能以定期定額的方式，降低你股票部位的總成本。」

你之前以20美元的價格買進，現在它的價格是10美元。你聽從了那個無賴的建議，買進更多股票。它的價格變成5美元。你的投資顧問不知道這筆投資是否會漲回來，因為他一開始就不知道這間公司的價值。據他所知，它可能價值1美元。但他也知道，如果你現在賣出股票，你會因為虧錢而責怪他。他希望如果他能繼續讓你採用定期定額，那麼總有一天這間公司的價格，將會漲超過你那比較低的平均成本。他瞞著你這麼做。反正在牛市中這個方法很有效。但是在像這樣的市場中，對錯誤的股票採用定期定額，你可能是拿錢在打水漂，恐怕會失去所有的錢。

這種情況會發生嗎？當然，很容易發生。這是常有的事。時間更長的話，它肯定不可能發生，對吧？市場不會一直對一檔股票錯誤定價很多年，對吧？很不幸的，它有可能且經常會發生。股票價格有可能長達十年或更長的時間都被高估，且這種情況經常發生。最終它們得到正確的定價，於是它們的價格暴跌了。

定期定額是欠缺考慮的。用這種方式買進一間公司是很愚蠢的。事實上，它似乎是一種既簡單又有效的方式，可以避免買在不好的價格，而這點也使它成為無知的金融「專家」的絕佳工具。

定期定額策略中同樣存在著30年來，讓專業投資者混淆不清的無腦古老假設——價格與價值相同。定期定額投資沒有要求你要知道你購買的股票的價值。

如果你過去喜歡定期定額，那你也會愛上將囤股當成一種基本投資策略的。可以把囤股當成是有腦的定期定額。你必須買進MOS大、回收期佳的股票，然後只要MOS與回收期保持不變，你就繼續買進。如果股價跌得更多，我們就能以相同的錢買進更多股數。如果價格漲超過MOS價格，或回收期變得太長，我們就不買。

囤股並不是要你用愚蠢的定期定額跟著市場上下波動，而是把你的買進時機限制在股票被低估時，藉此讓你獲得豐厚的報酬。

書籍介紹

本文摘錄自《讓散戶賺起來：12萬就能開始，4項選股指標、一套SOP，年賺15%的獲利公式》，樂金文化出版

作者：菲爾・湯恩（Phil Town）

譯者：劉奕吟

《有錢人想的和你不一樣》作者T・哈福・艾克強力推薦

《紐約時報》暢銷書《有錢人就做這件事》作者經典之作

亞馬遜4.5星好評

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我知道股票要逢低買進，但為何看到股票下跌卻會心慌慌？

散戶要賺錢，就要買進低價的股票。

但問題是，當你看到一支下跌的股票時，

總是不敢輕易進場，因為不知道這支股票會不會繼續跌，

而每當看到買進的股票下跌時，散戶也總會渾身發抖，急著拋售。

本書作者告訴你，會有這種問題，是因為散戶總是認為「價格等於價值」，所以在股價下跌時只會恐慌拋售，不敢買進。

其實，聰明的有錢人都會在股市下跌時買更多股票，因為只要知道公司的真正價值，

買在對的時機，日後上漲就能幫助自己賺進更多財富！

我要怎麼知道一家公司的價值，並且買在對的時機？

你或許會問……

明明說要逢低買進，結果為什麼越買越跌？

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這也是因為不知道公司真正的價值，誤以為股價低就是撿到便宜。

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步驟三、打造一套無風險買股SOP

透過「找到→評價→觀察→買進→持有→囤積→賣掉→重複操作」，這8個簡單的步驟，就能讓你變得很有錢！

本書特色

專為散戶準備，以最淺顯易懂的方式和步驟，拆解巴菲特等投資大師如何利用股價下跌賺大錢。 揭穿絕大部分的共同基金如何偷走了你的退休金，讓你認清想過一個舒適的退休生活只能靠自己。 看完本書會讓你再也不怕股價下跌，反而愈跌愈開心，因為知道那是你賺大錢的好機會！

Photo Credit: 樂金文化出版

​​​​​責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九