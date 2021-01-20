輕微碰撞就骨折！「2＋1療法」力助癌友對抗「癌症骨轉移」

惡性腫瘤生長過程中，癌細胞容易藉由血液、淋巴，轉移到骨骼、肝臟、腦部等遠端器官，一旦癌細胞轉移到骨骼就稱為「癌症骨轉移」。

由於骨轉移好發於脊椎骨、肋骨、大腿骨、骨盆等負責支撐人體的中軸骨骼，倘若疏於控制骨轉移，負責支撐身體的骨骼會變得脆弱。癌友坍陷的骨骼可能引起長期骨骼疼痛，睡眠品質、生活品質將降低。這些脆弱的骨骼也可能因為輕輕碰撞就發生骨折，導致失能、甚至造成存活期縮短。

骨轉移帶來一連串問題

針對骨轉移的致病機轉，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師蕭世欣解釋，骨骼內有「破骨細胞」與「成骨細胞」兩類細胞負責骨骼的新陳代謝，「破骨細胞」會移走老舊骨質，而「成骨細胞」會製造新鮮骨質取而代之。

正常時候，「破骨細胞」與「成骨細胞」的功能平衡，骨骼處於動態平衡的狀態。但是，當癌細胞轉移到骨骼後，癌細胞分泌的細胞激素將會造成破骨細胞過度活化，加劇骨質流失速度，導致骨骼疼痛、病理性骨折、癱瘓等骨骼併發症。

此外，蕭世欣醫師也提醒，骨轉移除了會使骨骼變得脆弱，由於破骨細胞破壞過多的骨質，從骨頭內釋放到血液中的鈣質也會隨之增加。患者容易出現便秘、胃口欠佳、心律不整等高血鈣症狀，讓患者的生活品質雪上加霜。

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該如何診斷癌症骨轉移？

非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤屬於四大高骨轉移風險癌別，然而，所有的癌症都具癌症骨轉移風險。蕭世欣醫師說，癌友們若莫名出現定點骨骼疼痛就應該有所警覺，應該主動告知主治醫師，並配合醫囑接受X光、骨頭掃描、正子電腦斷層攝影或核磁共振等影像學檢查，來評估癌細胞是否已轉移到骨頭。

蕭世欣醫師也提醒，骨轉移不只發生在癌症治療階段，已經有效控制癌細胞的癌友也可能發生骨轉移。因此，癌友於完成療程後，仍須聽從醫師建議，每半年至一年進行一次骨骼掃描，確定全身骨骼狀況。透過定期追蹤檢查，避免骨骼在不知不覺間，遭到癌細胞侵犯。

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「2＋1療法」力助癌友對抗骨轉移

針對發生癌症骨轉移的癌友，蕭世欣醫師建議以「2＋1療法」對抗癌症骨轉移。蕭世欣醫師說明：「『2＋1療法』中，『2』指積極控制癌細胞以及抑制失控的破骨細胞；『1』則指補充維生素D與鈣質、維持口腔衛生等日常照護原則，藉此緩解治療可能發生的副作用。」

蕭世欣醫師進一步指出，因骨骼中有活躍的癌細胞，勢必要使用對抗癌細胞的藥物，才能從根源阻止癌細胞繼續長大、擴張侵犯範圍。已因癌細胞侵犯而過度活躍的破骨細胞，則可透過定期施打單株抗體藥物，或雙磷酸鹽類藥物控制，避免骨質持續流失以及骨骼併發症的發生。

補充足量鈣質、維生素D，則可讓成骨細胞有充足的原料來生成新鮮骨質；透過維持口腔衛生，也可避免拔牙等侵入性治療，降低骨骼併發症衝擊。

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積極面對骨轉移

蕭世欣醫師叮嚀，骨骼疼痛是癌症骨轉移最顯著的症狀，癌友們若出現身體部分異常疼痛的狀況，切莫僅歸咎於衰老結果或是治療副作用，務必要主動告知主治醫師。

同時也鼓勵癌友們透過「2＋1療法」積極面對骨轉移，在提升癌症治療效果的同時，避免癌症骨轉移衝擊生活品質，以給予癌友更佳的治療成效。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航