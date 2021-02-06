研究1萬5000張「超速罰單」，哪個專科的醫師在馬路上車速最快？

文：米爾斯基（Steve Mirsky）｜譯：周坤毅

美國醫師的車牌號碼前面有「MD」這兩個字母，某些地方的警察會因此通融他們違規停車或在緊急狀況下超速。如果你的個性和我很像，看到有MD車牌的汽車會有三種偏激反應（為了你的家人著想，最好別這樣做）：

如果對方駕駛的是豪華汽車，你會說：「喔喔，看看這個高富帥開的百萬名車！」

如果是爛車，你會說：「什麼樣的窮酸醫師會開這種破銅爛鐵？」

如果是其他汽車，你會說：「你只是我的皮膚科醫師，急個屁！」

順帶一提，如果醫師正趕著來替我看病，以上酸言酸語都不成立。

Photo Credit: 科學人雜誌

下一個針對醫師車牌的合理疑問是，皮膚科醫師開車的方式和外科醫師一樣嗎？終於有真正的科學研究來回答這個攸關性命的問題了。

這篇論文的標題是〈極速快感：醫師駕駛行為的觀察性研究〉（The need for speed: observational study of physician driving behaviors），發表在惡名昭彰的BMJ 2019年耶誕特刊。BMJ過去稱為《英國醫學期刊》（British Medical Journal），1840年創刊時稱為《地區醫學與外科期刊》（Provincial Medical and Surgical Journal），非正式的暱稱則是《奈吉爾每星期在挖死人骨頭時發現了什麼？》。

言歸正傳，這項研究提出的問題是：開快車、擁有豪華汽車和獲得警察通融的比例，是否因醫師專科而不同？

在此我得指出，這項研究是根據2004～2017年美國弗羅里達州5400名醫師，收到的1萬5000張超速罰單，因此研究成果得考慮地域因素。就如同我在2020年2月號「反重力思考」專欄〈老鼠愛開車〉寫道：「在網路上可以找到這群老鼠開車的影片，老實說，我在弗羅里達州購物中心的停車場，看過更糟糕的駕駛技術。」

這篇線上論文有很多好玩的互動功能，可以查詢：哪一類專科醫師的平均車速最快？哪一類因為超出速限30公里而收到最多張罰單？哪一類擁有最昂貴的汽車？以及其他關於醫師汽車的數據。考慮到讀者現在無法使用互動功能，我只好替大家總結，但首先要了解什麼是「歐索伯德」（orthopod）。

線上醫學百科全書Gomerpedia這麼定義：「人們經常搞混歐索伯德和節肢動物（arthropod），這種有內骨骼的脊椎動物深深關心其他人的骨骼健康。」美國精神科醫師作家沈姆（Samuel Shem）在1978年出版的小說《神殿》（The House of God）中寫道，Gomer是醫學界常用的簡稱，意思是「滾出我的急診室」（get out of my emergency room）。

歐索伯德又稱骨科醫師（orthopedist），他們的車速最快；其次是精神科醫師，疑神疑鬼的骨科醫師大概幻想精神科醫師跟蹤他們……

此外，精神科醫師因為超出速限30公里而收到最多張罰單，外科醫師則位居第二。這很合理，因為外科醫師正趕去替垂危的病人開刀，但精神科醫師只想趕在擁有最昂貴汽車的心臟科醫師前面。

這項研究提醒了我，我爸確實有位開著名車瑪莎拉蒂（Maserati）的心臟科醫師，而且是位女士。這讓我想起同一期BMJ耶誕特刊的另一篇文章〈是時候停止使用「先生」或「他」做為醫師的預設代名詞了〉。這篇論文提到：「現在或將來的醫師大部份都是女性，因此稱謂也該反映現實了。」

我在前文的酸言酸語中提到開著百萬名車的高富帥，也有可能是白富美，因此最好的做法還是直接尊稱「醫師」就好囉！

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航