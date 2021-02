研究1萬5000張「超速罰單」，哪個專科的醫師在馬路上車速最快？

文:米爾斯基(Steve Mirsky)|譯:周坤毅

美國醫師的車牌號碼前面有「MD」這兩個字母,某些地方的警察會因此通融他們違規停車或在緊急狀況下超速。如果你的個性和我很像,看到有MD車牌的汽車會有三種偏激反應(為了你的家人著想,最好別這樣做):

如果對方駕駛的是豪華汽車,你會說:「喔喔,看看這個高富帥開的百萬名車!」

如果是爛車,你會說:「什麼樣的窮酸醫師會開這種破銅爛鐵?」

如果是其他汽車,你會說:「你只是我的皮膚科醫師,急個屁!」

順帶一提,如果醫師正趕著來替我看病,以上酸言酸語都不成立。

Photo Credit: 科學人雜誌

下一個針對醫師車牌的合理疑問是,皮膚科醫師開車的方式和外科醫師一樣嗎?終於有真正的科學研究來回答這個攸關性命的問題了。

這篇論文的標題是〈極速快感:醫師駕駛行為的觀察性研究〉(The need for speed: observational study of physician driving behaviors),發表在惡名昭彰的BMJ 2019年耶誕特刊。BMJ過去稱為《英國醫學期刊》(British Medical Journal),1840年創刊時稱為《地區醫學與外科期刊》(Provincial Medical and Surgical Journal),非正式的暱稱則是《奈吉爾每星期在挖死人骨頭時發現了什麼?》。

言歸正傳,這項研究提出的問題是:開快車、擁有豪華汽車和獲得警察通融的比例,是否因醫師專科而不同?

在此我得指出,這項研究是根據2004~2017年美國弗羅里達州5400名醫師,收到的1萬5000張超速罰單,因此研究成果得考慮地域因素。就如同我在2020年2月號「反重力思考」專欄〈老鼠愛開車〉寫道:「在網路上可以找到這群老鼠開車的影片,老實說,我在弗羅里達州購物中心的停車場,看過更糟糕的駕駛技術。」

這篇線上論文有很多好玩的互動功能,可以查詢:哪一類專科醫師的平均車速最快?哪一類因為超出速限30公里而收到最多張罰單?哪一類擁有最昂貴的汽車?以及其他關於醫師汽車的數據。考慮到讀者現在無法使用互動功能,我只好替大家總結,但首先要了解什麼是「歐索伯德」(orthopod)。

線上醫學百科全書Gomerpedia這麼定義:「人們經常搞混歐索伯德和節肢動物(arthropod),這種有內骨骼的脊椎動物深深關心其他人的骨骼健康。」美國精神科醫師作家沈姆(Samuel Shem)在1978年出版的小說《神殿》(The House of God)中寫道,Gomer是醫學界常用的簡稱,意思是「滾出我的急診室」(get out of my emergency room)。

歐索伯德又稱骨科醫師(orthopedist),他們的車速最快;其次是精神科醫師,疑神疑鬼的骨科醫師大概幻想精神科醫師跟蹤他們……

此外,精神科醫師因為超出速限30公里而收到最多張罰單,外科醫師則位居第二。這很合理,因為外科醫師正趕去替垂危的病人開刀,但精神科醫師只想趕在擁有最昂貴汽車的心臟科醫師前面。

這項研究提醒了我,我爸確實有位開著名車瑪莎拉蒂(Maserati)的心臟科醫師,而且是位女士。這讓我想起同一期BMJ耶誕特刊的另一篇文章〈是時候停止使用「先生」或「他」做為醫師的預設代名詞了〉。這篇論文提到:「現在或將來的醫師大部份都是女性,因此稱謂也該反映現實了。」

我在前文的酸言酸語中提到開著百萬名車的高富帥,也有可能是白富美,因此最好的做法還是直接尊稱「醫師」就好囉!

