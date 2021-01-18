川普政府對中「末日攻擊」，對拜登而言不是什麼壞事

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

「末日攻擊」這個詞在此不含任何特定的價值判斷，而只陳述事實，因為川普（Donald Trump）政府數日後就將被拜登（Joe Biden）新政府取代。

按照常理和一般做法，處於看守狀態的政府為避免給新政府帶去不必要麻煩，在內政外交上會盡量「無為而治」、「無所作為」，但川普政府不同，大選後攻擊中國的力度和密度不減。

這些攻擊主要集中在兩方面：一是在經濟和科技上，將中國更多的企業納入限制「黑名單」，如對中國三大電信運營商以軍工企業之名，在美國證券市場上摘牌退市，將支付寶等多個中國的APP禁止；二是在台灣問題上，繼續賣給台灣武器，派內閣官員和駐聯合國大使訪台，軍艦穿越台灣海峽等。

川普政府的這些對中打擊舉措，儘管不符合人們對看守政府的認知，可卻合乎川普本人及其領導下的政府的「邏輯」，因此並不出乎輿論意料。早在大選前多數人已預測到，基於川普將操作反中作為其大選的策略，如果他大選敗北，必將怪罪中國，認為是中國釋放的疫情搞壞了大選，導致眼看到手的總統職位黃了。

倘若疫情不在美泛濫，輿論普遍相信川普在總統選舉中將輕鬆取勝，即使有疫情，假如他的政府能夠像其他西方國家一樣正常應對，其取勝的概率也很大。就此而言，川普輸掉總統大選，當然是他自己的責任，怪不得別人，但他和他的團隊不這麼看待，或者即使他們內部承認是自己之錯，然對外必須找個「替罪羊」轉嫁失敗責任，中國自然是個最好的選擇。

在目前的美中關係下，把總統大選失利之責算在中國頭上，至少投給川普的7500萬選民的多數願意接受這點。而以川普的性格，既然認定北京是最大的「罪魁禍首」，那自然要「秋後算賬」，所以選後加碼打擊中國就不奇怪。

不過，比起之前預測的川普可能會推動美台建交、美軍駐台，邀請蔡英文訪美或者川普自己又或蓬佩奧等訪台，南海開戰，將中國剔出美元支付系統等措施來懲罰北京，華盛頓現在的打壓還算「溫和」，沒有超出去（2020）年以來對北京的「極限施」，只是過去「極限施壓」的量的增加而非質的改變。

這可能是因為上述攻擊中國的手段，其釋放出的對美中關係的破壞能量堪比「核子」級別武器，並將波及整個世界地緣政治，因此必須慎重使用。

從這個角度說，北京大罵川普政府反中反到「失心瘋」，上演「最後的瘋狂」，也是一種情緒語言，華盛頓的過渡期打壓措施算不上「瘋狂」程度，還保持在理性算計內。事實上，北京對華盛頓在政府過渡期繼續反中，雖然非常不滿，但也沒有跟隨後者起舞，過度反應，原因除了不想完全搞砸中美關係著眼拜登新政府，也即在這點。

然而，將華盛頓對中國的「末日攻擊」一股腦扣在川普頭上，恐怕也有失公正。從大選之後兩月來的表現看，川普本人的「世界」是陷在對大選的舞弊指控裡，一門心思要翻盤，他和他的團隊將大量的時間和精力耗在在這個「陷阱」裡根本無暇他顧，可能他也不再關注美中關係了，故而不排除川普政府內的鷹派如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之類，趁之夾帶反中「私貨」。

國務院副國務卿和駐聯合國大使的訪台，以及解除對國務院系統美台官員的接觸限制，都是蓬佩奧親自宣佈的，蓬氏也宣稱台灣從來不屬於中國，從國務院的職能看，這些動作可能無須通報總統，國務卿就能做主，但在正常時期，一般還是要向總統匯報並徵得同意的。

另外，對中國三家電信運營商的摘牌出現反復，財政部長向紐交所施壓摘牌，可能反映的也是川普政府內部的鷹派聲音。當然，鷹派的反中「私貨」並未違背川普的意志，相反，正是川普樂觀其成的。

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經過國會山的騷亂一役，川普的政治生命怕是要終結，四年後想東山再起是非常困難了。或許正看到這點，像蓬佩奧這類有志於問鼎總統大位的川普政府的鷹派，要接過川普這支隊伍，就有必要把自己塑造成反中抗中的新「旗手」，在這點上是不會失分的，因為反中已是美國民意，即使拜登上台也改變不了這個趨勢，區別只在於如何造作反中。

路透社對美國務院放開對美台官員自我設限一事表示，任期進入倒計時的蓬佩奧，正在借最後的機會塑造對華強硬的政策事實，給即將在幾天後上台的拜登政府「埋雷」，蓬氏此一意圖明眼人一看便知。

就個人政治「野心」來說，蓬佩奧巴不得美中關係徹底砸爛，完全重置。因此在過渡期把美中關係盡可能搞得更糟，既惡心了北京，讓中國處於一個險峻的國際環境，也為拜登上台改善兩國關係設置更多障礙，讓拜登新政府不得不繼續按照川普的路線走。在多數人看來，拜登若要推翻這些政策，政治上將陷入尷尬。

不過，拜登新政府是否如一些美國學者說的，對川普政府搞的這套反中新舉措不滿，卻未必，至少在台灣問題上，拜登的候任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）放話稱，拜登就職後將會繼續支持「基於台灣人民的意願與最大利益，和平解決兩岸問題」，換言之，台灣在美國的遏華戰略中扮演重要角色，拜登新政府會繼續與台交往。

儘管川普政府為美國和中國打交道製造了更多麻煩，拜登想必對此會有些不高興，但反面看，又何嘗不是他施壓北京就犯的工具或籌碼？拜登完全可以用「友好」的態度對北京說，不是他不想改善兩國關係，把川普時期的一些做法廢除，可他作為美國總統，不能違背美國人民的意志，而川普時期的反中代表的是美國人民的利益，要想讓他廢除也可以，北京需要在美國關心的問題上作出相應讓步，他才能說服美國人民同意。

所以，運用得好，川普政府所有對中國的高壓政策和措施，也可成為拜登換來北京更大退讓的籌碼，從這點而言，美中關係現在的爛攤子，對一個有志總統和他的政府，不是什麼壞事。

從而，川普政府鷹派的對中「末日攻擊」，反有可能為拜登作「嫁衣裳」。

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