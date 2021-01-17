2020推薦書單【華文創作篇】：開卷有「疫」，各方好手用文字調出最好的良藥

前言：「疫」常之年，開卷有「疫」

回望2020的年度關鍵字，或許是「疫」。COVID-19席捲，在這全球化時代下，傳染病途徑屢屢推陳出新，因而航空、交通大幅減次，防疫已成大趨勢。全球被迫改變的一年，斷裂應之而來：台灣作家於梨華、韓國導演金基德因染新冠肺炎離世；傳統實體通路呈現疲乏；人與人之間的關係從此隔著社交距離。當然也有因運而生的現象：中國作家方方《武漢封城日記》挾帶第一手的疫情反思，衝破防鎖線；電商龍頭風生水起，甚至引爆折扣大戰；社群媒體的虛擬互動升級，串聯成新的消息網絡。

一體兩面的斷裂與新生此消彼長，宅在家工作的新形態、線上會議的舉行，都實實在在地改變了每一種行業的面貌：包含出版業。編輯台開始流動，紙本書、電子書有更明顯的板塊位移，行銷宣傳手段又更向網路靠攏了一些。若說2020上半年因應防疫優先，實體活動大幅下降，迫使出版與讀者之間的距離，必須透過各個社群平台更有效連結；那麼下半年則是因防疫有成，一舉大幅增加的實體互動，則讓讀者有了宣洩與抒發的可能。

幸虧文字是確實能穿越國界的符號工具，並且透過各種有效管道，傳遞到每個讀者眼前來。2020年，眾多寫作者並未因疫情停擺，甚至更有作家在這非常時期，交出具有豐沛能量的爆發力作。以下將按照「文類」，依次介紹本年度所選的十本華文創作。

散文：各方好手紛紛上路，「異典」書寫大行其道

韓麗珠，《黑日》（衛城出版）

廖瞇，《滌這個不正常的人》（遠流出版）

張亦絢，《我討厭過的大人們》（木馬文化）

馬翊航，《山地話／珊蒂化》 （九歌出版）

今年在華文創作上的最大收穫，或許可說是散文的火山群噴發。相較於金曲、金馬每年都盛傳的「死亡之組」、「增額入圍」，在2020的「散文爆發」現象上也是一體適用的。斟酌許久後仍難以放棄，也因此這份名單中散文比例偏高。值得一提的，不僅是中國作家閻連科交出了與過往相差甚遠的《她們》；音樂人鄭宜農也交出了備受好評的《孤獨培養皿》；而過往以類型小說見長的瀟湘神，也有「重複踏查」的驚艷之作《殖民地之旅》。

2020困住了人類的移動，卻困不住自由的靈魂。華文創作的各方好手們紛紛上路，交出漂亮的成績單，但要說2020的散文觀察，不再是傳統「正典」（canon)的優美抒情，反而是各路人馬在極度高壓的生活狀態下，長出各自殊異、妖艷怪麗的「異典」之花。

小說家韓麗珠的散文《黑日》將危城浮世刻劃，高端的文字有最岌岌可危的現場；詩人廖瞇也打開長度邊界，以長篇散文《滌這個不正常的人》撐開歪斜生活的孔縫；張亦絢更從不令人失望，《我討厭過的大人們》又是一次漂亮精準的文字游擊；相較同齡稍晚發聲的馬翊航，用《山地話／珊蒂化》把自身的位置吼得蕩氣迴腸。他們各據一詞，無法割捨，只好請他人借步，讓席留下。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

疫情發燒，集會被迫取消，在防疫優先的前提下，從2019年夏天極速白熱化的「反送中運動」，也急凍降溫了。疫情最嚴峻前，在香港議題上，韓麗珠交出了在急迫的「失常之夏」中凝視的《黑日》。一向被視為超現實主義的小說家，寫出了現實心境的散文，字字怵目驚心，閱讀此書彷彿又得以再次凝望受傷的港人，可惜2020這世紀之病，凍結了遍地開花的聲量，引走了目光；但幸而文字會留下，作為註記。

2020不只外在環境危機四伏，內在的病徵也蠢蠢欲動。而廖瞇獲台北文學獎年金之作《滌這個不正常的人》，盡力捕捉繭居族在現代家庭的未爆之核。作家勇敢挺身，在手無寸鐵下拆解炸彈。或許在某些讀者眼中看似紊亂，但卻是如實呈現了一個人心室的內部探照，以及家庭失衡的無序狀態。這本散文最為珍貴、值得重視的部分，是它表達出受困者的釐清之路。

現代社會亦有情緒麻痺的預兆，「黑人的命也是命」運動（Black Lives Matter）中遭受施壓的膝蓋何其殘忍，試圖大喊的「我不能呼吸」要直至生命消逝才被正視。張亦絢《我討厭過的大人們》正是為了「情感教育」而來，她大聲疾呼討厭與恨，讓溫良恭儉讓的社會有了反思的可能外，更翻轉了語句的最深意義。她將愛包藏在「小恨怡情」的呼喊下，勇敢坦露並且展示自己的妖異之花，是不容小覷的豐沛能量之作。

Photo Credit: 九歌出版提供 作家馬翊航，他曾任文學雜誌《幼獅文藝》主編，於去年出版他的首本散文集《山地話／珊蒂化》。

若說張亦絢是情感教育的示範者，那麼馬翊航可說是自我情感追尋的探路者。作為「遲到」的七年級作家，馬翊航先是出版詩集《細軟》，輕輕梳理內心的溫柔；到了散文集《山地話／珊蒂化》則是袒胸露腹、驕傲的巡迴演出。這本獨特的散文集在書名就揭示了兩種身分的邊緣：作為原住民的發聲是「山地話」；同志情感的妖嬈，是梳妝過後的「珊蒂化」。兩者細細展開，馬翊航蓄積靈魂的內在能量，打開了對於「身分」的可能性。做自己，即使異於他者也沒有關係，這也是「異典」的能動力。

新詩：質地高拔的孤嶺之花

夏宇，《脊椎之軸》（夏宇）

陳昌遠，《工作記事》（逗點文創）

當然，2020出版的詩集也不容小覷，畢竟近年台灣的現代詩引發現象，成果豐碩。「已出道者」如宋尚緯《無蜜的蜂群》延續既有水準；潘柏霖特殊裝幀的《人工擁抱》持續熱賣；馬尼尼為《幫我換藥》是誠實爬梳的傷痛。「新聲」部分，林澄的《臟器外陋》展現了新生代對於自我厭棄的掏掘；陳延禎的《南迴》帶來求學與清新。

2020的詩集多數內縮回個人心志的展現，晚安晚安的抒情之海浮浮盪盪，但還是有別具生面，回應現實的孤嶺之花。例如名單之外，廖偉棠的《一切閃耀都不會熄滅》少去過往許多暗語，急迫回應香港與現實，為我城祝禱的期待是萬言千語的錘鍊。

而入選者質地高拔，例如夏宇可謂文字巫女的代言人，小說界稱張愛玲「祖師奶奶」的名號已久，夏宇應也是公認的「殿堂級人物」。「年度新人」則是陳昌遠，他用詩直指生活與工作的核心，詩作呈現高壓的環境下，詩人如何自剖與自處的絕境重生。

夏宇在2019的《羅曼史作為頓悟》把裝禎變回樸素、復古，以長詩挑戰文字的高濃度；原本預計一起上市、推遲至2020的《脊椎之軸》，更以鉛打方式，再次玩弄了文字實體的虛無，把寫作的內在肌理一次展開，並且以短詩游擊，製造了無限綿長的可能性。兩本詩集一同併置，可見夏宇從未荒廢、持續鍛鍊的寫詩生涯，如何展現出最強韌的詩心。

陳昌遠的《工作記事》將原有的詩名佚失、毀損，變成一個一個的編號，重新打散、編組的形式，將人作為現代社會操作的器具展現無遺，也是一個有企圖心的詩集該有的展現。他的詩句透出的哲思與個人特色鮮明，備受期待。《工作記事》是現代社會擠壓，個人重新追索意志的旅程，作為詩人的第一本詩集，是極為漂亮的起手式。

小說：恆星依舊亮，超新星發光

郭強生，《尋琴者》（木馬文化）

高博倫，《其實應該是壞掉了》（印刻文學）

而在華文小說方面，2020是新手與強者重回舞台對決的時刻。馬家輝交出續作《鴛鴦六七四》；莫言則以《晚熟的人》敲磚叩門；黎紫書《流俗地》有王德威的背書；陳栢青則推出《尖叫連線》奪下年度好書獎；黃暐婷《時間與少年的洞穴》有著更成熟的寫作；吳曉樂為少女貼上OK繃的《我們沒有祕密》亦表現亮眼。

上述已有許多名家仍舊佔據一席之地，小說作為最多人關注的文體，除了構思與篇幅需要拿捏巧勁以外，亦是人類作為思考主體，面對現實的映象與想像力的呈現。名單之外，如黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》瞥見驚人的創作堅持；賀景濱推出腦洞大開之作《我們幹過的蠢事》；林新惠備受好評的《瑕疵人形》賽伯格異想登場。

入選者郭強生則早已是出道四十年的耀眼恆星，從〈作伴〉到《尋琴者》，可見作家對「情」的思索隨人生經歷愈來愈深，在斷壁殘垣中浮現孤絕的身影；盧郁佳譽為「像沙林傑短篇般天才而危險」的高博倫，思路不同前輩，更像渾然天成的破折號，低調卻令人驚豔的曖曖內含光。

郭強生《尋琴者》顯然是今年的小說MVP。除了橫掃各項大獎之外、讀者與作家們的回饋爆棚，亦是眾人認定他的最新生涯代表作。小說挑戰高難度的寫作主題，從舞台背後的「調音師」而非舞台中心鋼琴師下手，寫來卻游刃有餘，彷彿能在閱讀中聽見淡淡的音符自動交織、奏鳴，並且將中老年的情感描摹極深，亦是作家進化的典範。更重要的是《尋琴者》的出現，打破了長期以「長篇為尊」、「短篇為奇」的文壇現象，以亙古流傳的「中篇」挑戰敘述故事完整，毫不拖泥帶水、為賦說愁，使得餘韻的節奏更為綿長悠遠。

新手上路，高博倫《其實應該是壞掉了》卻顯得安安靜靜。但仔細翻閱，定會發現小說內在驚為天人，每一步安排都看似無意識、即將下墜，但看完卻收尾得乾淨，才發現這是作者的天賦過人之處。例如〈三角龍〉描寫「異男忘」與「社運情侶」婚姻殘破的一面，在颱風天的drama下，有直搗虎穴，若失手就全毀的恐怖平衡——但高博倫初試啼聲，便處理得漂亮得宜。高博倫的寫作，是男同志在五光絢爛的生活下靡頹，以及日常隨時的爆裂中走鋼索，有時失敗但也從不示弱，那麼大膽而必須發光。

其他：文學形式千百萬種，文字能量千軍萬馬

阿尼默，《情批》（大塊文化）

賴香吟專題，《春山文藝：國家與小寫的人》（春山出版）

除了常見的文學分類，在三大類之外仍有諸多縫隙值得一品且嚐。戲劇方面未見話題之作，稍嫌可惜；而繪本一直是私認為最應該以紙張呈現的文學形式，筆觸真實須以肉眼與紙品感受。長期以Zine（小誌）為主要發行的Pam Pam Liu，在2019年底終於出版《癌症好朋友》，2020更募資上市《瘋人院之旅》。前者的「孝女外衣」在網路早引起聲量，後者更奪下國際書展小說類大獎，可見新勢力的來勢洶洶。

論述亦是文學層面上，極容易被忽略的一環──好的論述帶來的省思，絕對不會比三大類文體表現得差。所幸2020年初即有大量優秀作品產出。蘇致亨《毋甘願的電影史》爬梳台語電影的魔幻時刻；亦有林巧棠《假如我是一隻海燕》輕巧而優美展現現代舞發展過程；更有熊一蘋《我們的搖滾樂》突破台灣搖滾樂發展史的寫作。

但在繪本上，不可能忽略阿尼默的《情批》。在前作《小輓》以少量對白托襯故事的內功後，阿尼默化身母語詩人，透過圖像與文字優雅表達出「聲」與「色」的豐沛內涵，是2020年底文學界的極大亮點與斬獲；在論述上，春山編輯部展現強大的編輯才能，《春山文藝》開篇《歷史在呼嘯》已成果豐碩，但到了第二期《國家與小寫的人》更是難以忽略的文史專業，將小說與論述並陳，使火花四濺，不容錯過。

阿尼默的《情批》最大的特質是「語言直接勾勒圖像」，雖然呂美親《落雨彼日》已有漂亮的閩南語詩，但阿尼默不遜色的文言詩句，呈現更提升了文學的可能性與高度。請來金曲得主廖士賢朗誦，《情批》結合了聲音、文字、圖像，實實在在昇華了華文創作的厚度與豐滿，也是獻給世界的優美情批。

春山編輯部在賴香吟專題上表現更是可圈可點，賴香吟的中篇小說標題「清治先生」，令人想起《天亮之前的戀愛》所提：日治時期朱點人作品〈秋信〉的「斗文先生」。小說內部描繪白色恐怖，但戒嚴時期「家國」的暴力顯得更加幽微、不言自明，展現個人遁逃的（不）可能。文後更附上張亦絢、黃丞儀精彩連綿的剖析，前者從小說技術下手，後者則著眼國家機器。後頭更有春山出版莊瑞琳與小說家的對談，細節與自言交雜，極其猛烈地將小說家的思考向讀者展露。最後收錄吳叡人、林運鴻對《讓過去成為此刻：台灣白色恐怖小說選》的評論，可見春山的野心不只是側寫作家，更是叩問時代的核心：過去如何「過」，以及它該從何而「去」？

從上述散文、新詩、小說、繪本、論述等多層面中，本文粗略回顧了2020年華文創作的豐碩成果。文學形式應當更有變形、衍異的空間，千百萬種的可能性；而2020的台灣出版業，作家、編輯、行銷們各自交織出的景色，已將萬言化作千花，各自綻放在山頭，用文字的萬馬奔騰之力，猛烈地迎面而來。「疫」常之年突如而至，作家非但沒有放棄，儘管開卷有「疫」，也用文字努力調出最好的良藥。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航