《開始Podcast》：有些事是幾乎所有聽眾都討厭的，比如說20秒就出現一次的音效

文：克莉絲汀．梅因澤

聽眾喜歡的事情

每一次，當我向想投入Podcast產業的創作者解釋完節目製作的基礎後，我有時候會聽到這樣的回應：「嘿！你的建議中似乎有很多不確定的空間。你一直在告訴我，我應該做我自己、專注於我熱衷的話題，並善用自己的聲音。但是，有沒有哪些事情，是所有聽眾都喜歡，而每個Podcast創作者都應該做的呢？」

當然，任何聽眾都是獨一無二的。有些聽眾每天而且整天只想聽BBC，有一些聽眾只聽電視真人實境節目播出後的回顧型節目。但是，我要告訴你一個秘密，無論你的節目是記錄一位怪獸卡車車手的比賽歷程，或是揭露全職父親管理生活的步驟，實際上，有些事情，是幾乎所有聽眾都喜歡的。

以下就是其中幾項：

扎實的重點

聽眾喜歡聽到結論並從內容學習到東西，給他們知識！

主持人展現自己真實的樣貌

許多主持人會講述事實，但是最好的主持人會展現自己不同的面向，包括他們的個人故事、迷戀的事情、他們的缺點與尷尬的事情。當主持人這樣做，聽眾就會覺得和主持人更有連結。聽眾不希望他們的主持人是一個完美的人，他們希望他是一個人性化的人。

可預測性與驚喜兼顧

這是前面提到的「結構」派上用場的地方。聽眾喜歡先知道每一集的內容是什麼，但他們也喜歡節目內容偶爾偏離該有的結構。主持人的個人特質也是同理。聽眾想要一個既能維持一致性，但又會時不時表現出令人驚訝的觀點，或另一面人格特質的主持人。

當然，你很有可能對於我所整理的這些聽眾喜歡的事情不以為然。我在課堂上與論壇上提到這幾點時，台下聽眾的回應常常是睜大了圓滾滾的眼睛。

舉例來說，和我聊過的喜劇演員問我：「為什麼我需要有扎實的重點？我難道不是來娛樂大家的嗎？我又不是全國公共廣播電台！」相信我，我並不是要你變成全國公共廣播電台，但是，如果你可以幫助聽眾學到一些東西，或是讓他們以不同的角度看世界，他們會覺得和你以及你的節目更有連結。

例如，參考一下《The Daily Show》（每日秀），它既是諷刺新聞的電視節目，也是Podcast節目。每一集的《The Daily Show》節目都以好笑的方式闡述時事，但是節目的意義遠不止於此：主持人崔佛．諾亞（Trevor Noah）和製作人透過節目提供給聽眾，他們對事情是非對錯的清楚見解。

而關於顯露人性化的一面，我聽過教授（與公司執行長和工程師）說：「我是一位受人尊敬的教授、執行長、工程師，我只是想和大眾分享關於13世紀鄉村鞋業商人的每季營收、結構支撐的知識，我為什麼需要展現脆弱的一面呢？」

讓我告訴你原因：即使是學者，也是有血有肉的人。我用偉大的麥爾坎．葛拉威爾來舉例說明。他是《Revisionist History》（修正主義者的歷史）的主持人，從表面上看，他的每一集節目似乎只是從稍微不同的角度去談歷史。但是更仔細探究，你會發現不僅限於此：這個節目是透過麥爾坎．葛拉威爾的雙眼去看世界—他是兩個學者的兒子、是

半個牙買加人、是運動狂熱者和音樂愛好者，以及，他也自己承認，自己是個控制狂（關於最後這點，如果想了解更多可以去聽他的這集節目「Are You Lonesome Tonight?」）。

《Revisionist History》是關於某個人自己所著迷的事情，以及他的個人特質。

而關於可預測性與驚喜兼顧，你只要和幼兒玩用雙手遮住自己臉的躲貓貓遊戲，你就會懂了。孩子知道你會消失然後再出現，這就是一致性。但是驚喜在於你出現的方式與時間。你會從手的上方出現嗎？還是從兩手中間出現？我們大多數人和幼兒並沒有什麼不同。關於更多可預期性和驚喜的討論，可以回頭看第6章關於「型式」與第7章關於「架構」的討論。

當然，還有很多其他事情是聽眾喜歡的（這本書都是這些資訊！）但是你至少該做的，是把注意力放到這幾件事情上。

聽眾討厭的事情

朋友們，我是一個散播愛的人，不是散播仇恨的人。而且我真的不想把焦點放在生活中或Podcast產業中，那些可怕的事情上。但是，我也相信，照亮生活中這些可怕的事情，可以幫助我們停止犯這些錯誤，不論這些錯誤是厭女症或是為你的Podcast做了糟糕的決定。是的，有一些Podcast上的錯誤，是聽眾普遍都討厭的。包括以下：

差劣的聲音品質。差劣的聲音品質包括極大的音量變化、背景噪音與回聲，這些都在告訴聽眾，你的節目是由不在乎品質的業餘人士在車庫裡面製作。

過度製作的聲音。這包括音樂、「逼真的」音效（小鳥的啾啾聲、汽車引擎加速的聲音與湯鍋沸騰的聲音）到聲音殘響（聲源已經停止發出聲音但聲音仍然持續存在的現象）的效果，太多的好東西加在一起，就不會是件好事情。

沒有一致性。這包括語調、品質和節目發布的時間表。

對聽眾缺乏同理心。具備同理心，代表你在節目中不只是對著自己說話，或是為了自己而說話，你同時也是在對著聽眾說話。

當然，聽眾也討厭其他的資訊：太多艱澀的參考資訊、死氣沈沈與太多自我推銷，這個列表可以一直增加下去。但是我最常看到聽眾討厭的是這四種錯誤，讓我們依序來了解它們。

差劣的聲音品質

這點之令人反感，我說再多都不夠。聽覺是一個人在聽Podcast時唯一會用到的感官。你無法依賴漂亮的視覺效果。不會有一位溫暖的老奶奶給你一個熊抱，也不會有香蕉麵包正在烤箱中烘培的味道，來讓你的耳朵分心。你有的就是聽眾跟聲音，所以聲音必須是最好的狀態。

我知道要做到這一點並不容易。有時候，你正在錄音的空間並不像你所期望的那樣安靜。你可能不小心用錯誤的方式對著麥克風說話，或是你所有的來賓都只有開車塞在車陣中的時候，才有時間用手機參與你的節目。

也許你沒有時間調整音量的一致性。但是，請你思考這個畫面。你有多少次聽了一個音質很差的Podcast，然後立刻撥電話給某個朋友，然後堅持地說：「你一定要聽這個聲音很差的Podcast節目」？我猜，答案是「永遠不會」。不要讓你的Podcast節目陷入和這個想像中的節目一樣的尷尬處境。你和你的聽眾都值得更好的東西。

過度製作的節目

特殊的聲音效果可能很有趣。如果節目中用原創的音樂來介紹每一個段落，或者偶爾出現「我們現在開始接聽來自聽眾的電話」的音效，誰會不喜歡呢？但是，當音效過度使用時，特殊的音效可能很快就從「有趣」變成「分散注意力」，然後變成「非常惱人」。

想一下那些早上開車時會聽到的小眾節目，這些節目試著在歌曲、帶著牛鈴聲的廣告、門鈴聲、笑聲音效、電視節目主題曲的片段和不時打斷笑話的鼓聲之間，吸引你的注意力。這些節目一次只會播出幾分鐘的時間，這就是為什麼它們可以讓人覺得開心。但是，如果你試著在40分鐘長的節目模仿它們，你的聽眾普遍可能覺得他們要瘋了。

這並不是說所有特效都不好的。像《Radiolab》這樣的節目，可以從中創造出整個沉浸式體驗的世界。但是，身臨其境的沈浸式有聲體驗，和過度製作的聲音垃圾堆之間，有著一條清楚的界線。因此，請你謹慎使用這些音效，不要每20秒就用一次音效，不要每次有人說令人尷尬的話時，就突然放刮唱盤的音效。而且，絕對不要把一半的節目時間都拿放音樂和音效。

沒有一致性

這是很多Podcast創作者普遍都有的錯誤，對很多聽眾來說，這會讓他們對節目感到破滅。不一致可能和很多方面都有關，包括節目的結構、主持團隊以及節目發布的方式。

關於結構，你可能會覺得我現在是在白費唇舌，但這可不是開玩笑。一個節目需要有一致性的樣貌，而不僅僅是一團亂的說話。想想看，如果聽眾想要聽的是隨性地閒聊，他們就不會打開Podcast了。在現實世界中，他們可以在很多地方找到人在隨意閒聊，包括咖啡廳、公車、街頭巷尾，基本上，只要任何有人的地方就有人在閒聊。你需要成為他們的避風港，而不是成為他們受不了的事物。

關於主持團隊的不一致，想像一下你在過去四週都在聽麗莎和朱妮主持的某個節目。在這四週之中，你開始真正享受這兩個女人間的默契，並且感覺自己和她們是有連結的。但是，請你接著想像一下，如果他們開始將朱妮換成沙雅，將麗莎換成克拉麗絲。你還會每一週都固定聽節目嗎？我猜你的答案是「不」。

然後，節目的發布也會有不一致的問題。新的Podcast創作者會在他們辛苦做完節目後立即發布節目，不管那是在一週的哪一天，或是上一集節目是什麼時候發佈的。對於習慣節目固定每天、每週或是每隔一週更新的聽眾而言，這可能讓他們感到困惑和受挫。最後，他們很可能對收聽你不定期更新的節目失去興趣，轉而把注意力放到其他節目上。有關這個主題的更多討論，請看下一章。

缺乏同理心

許多Podcast創作者都很愛自己的聲音，為什麼不呢？我之前說過好幾次，你的聲音是一種禮物。但是，如果使用不當，你可能會給潛在的聽眾帶來噩夢。試著以他們的角度思考，你是在對自己說話，而且內容是和自己有關，還是，你接受這些聽眾的存在，並且感謝他們把雙耳給你？你是否在每一集的節目中，都有留給他們時間跟位置，還是，你假定他們沒有你也可以找到自己的方向？

假設你是一般聽眾，你正在做的節目是你自己會聽的節目嗎？思考一下你的聽眾是誰，讓他們知道你關心他們，對他們表達感激，讓他們知道，你傾聽著他們的聲音，就如同他們聽著你的聲音。

在節目中回覆聽眾的來信，將聽眾的回饋彙整、放到節目的廣告時段中，就像葛瑞琴．魯賓在她的節目《Happier with Gretchen Rubin》中所做的那樣。

將整個節目的焦點放在聽眾與主題的獨特關聯性，就像丹．帕許曼（Dan Pashman）在《The Sporkful》（一大口美食）中所做的那樣。然後，在每一集的節目中都記得感謝他們收聽節目。如果你不這樣做，他們可能會從超過100萬個Podcast節目中，另外找其他節目來聽，因為那些節目的主持人有用實際行動展現他們對聽眾的在乎。

相關書摘 ▶《開始Podcast》：與別人一起主持，相較於單獨主持的優勢是什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》，高寶出版

作者：克莉絲汀．梅因澤

譯者：曾琳之

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Photo Credit：高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航