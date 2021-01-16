《開始Podcast》：與別人一起主持，相較於單獨主持的優勢是什麼？

文：克莉絲汀．梅因澤

該找主持搭擋嗎？

我喜歡有主持搭擋。我也喜歡當別人的主持搭擋。我曾經在三個節目中擔任固定主持人，而在這些節目中，我都是充滿活力的主持搭擋兩人組的一員。當然，並不是每個節目都需要主持人。有一些我最喜歡的節目都是由一位主持人單獨主持，也會讓我不停地發笑。

請容我向你說明，和別人一起主持與單獨主持相比的優勢是什麼。

首先，是你們之中的一人可以擔任「襯托」的角色。在文學、電影和其他娛樂媒體中，襯托是與另一個角色形成鮮明對比的角色。

我最喜歡的「襯托」例子，可以在葛瑞琴．魯賓的《Happier with Gretchen Rubin》節目聽到。如果有人不熟悉她的話，葛瑞琴．魯賓是寫出《過得還不錯的一年：我的快樂生活提案》（The Happiness Project）、《這樣開始也不錯，擺脫束縛的一年》（Outer Order, Inner Calm）等眾多暢銷書的知名作者。在她的節目中，她會提供改變生活習慣的具體

建議，想要過得更快樂的人就可以照著她的說法去做。葛瑞琴對自己的生活習慣很自律，她經常稱自己是「推廣快樂的惡霸」。

但是葛瑞琴並非獨自主持節目，她的妹妹莉茲．克拉夫特和她一起主持。莉茲是一位編劇，她從不避諱公開談論自己生活中的混亂，從對Candy Crush遊戲上癮、對好萊塢提案會議的焦慮，到她想要將所有衣服都扔到臥室地板上的想法。

她有壞習慣，而且，她並不擅長依照葛瑞琴所建議的好習慣，來改變自己的生活。如果要概述她們在節目中的角色，葛瑞琴是快樂生活的專家，而莉茲是典型聽眾的替身。她們兩人在一起是完美的平衡，她們互相襯托著彼此。但是，襯托的關係不只為節目帶來平衡。好的襯托關係

還應該突出彼此的差異。節目上的衝突聽起來很有趣，而且不同的觀點會吸引聽眾的興趣。想一想浪漫喜劇中的典型雙人組合，他們既互相契合又相互吸引，但他們的相異程度也足以產生火花。他們互問難以回答的問題、將彼此拉出他們的舒適區、點出彼此話語中的問題，然後互相讓對方（以及聽眾）笑了起來。

另一個有搭擋主持人的優勢和多元性有關。如果你想要了解多元性的重要性，請回頭閱讀「第11 章：著重多元文化」。當然，有人一起主持的好處不僅在於多元化、對比、平衡和所有節目聽眾所感受到的體驗，搭擋主持的好處，還發生在沒有麥克風的地方。

我可以非常誠實地說，當人們仰賴我的時候，我會把事情做得更好。這適用在所有的事情，從寫這本書──為我的編輯凱西．瓊斯（Cassie Jones）歡呼──到早上起身下床（我要在這裡謝謝所有我曾經共事過的人）。我討厭讓別人失望，而當我對其他人（尤其是一位主持搭擋）負責時，我做事情的成效更好。

以《By the Book》為例，我享受做所有和實際的節目製作不相關的事情，包括提議在節目中做為生活憑據的書籍、制定節目製作的時間表以及和聽眾在社群媒體上互動。但是，當涉及到和節目製作相關的實際工作時，如果不是因為喬蘭塔指望我做，我不確定我會做任何事情。

這是因為，我們的節目很難做。我們必須每兩週從頭到尾看完一本書，將書中的生活原則歸納精簡成5到10個簡單好懂的步驟，按照書中的生活原則過生活，同時記錄我們的私人生活，然後將所有聲音檔案依據節目的敘事情節整理，以便我們之後可以去錄音室錄製這集節目。這還只是某集節目第一次試錄的工作而已。

這已經夠辛苦了！而且，我甚至不用將它們全部剪輯在一起！我們有一個了不起的製作人會做所有這些剪輯工作！有時候，這讓我只想整天穿著睡衣，在Twitter上發布可愛動物的網路迷因。然後我會記起，我並不是一個人，而且我很確定，我不想讓我在主持工作中的另一半失望。她仰賴我，我也仰賴她，我們共同承擔這些責任。

關於主持搭擋的最後一個優點是：有主持搭擋會很有趣。或者，我應該說，有主持搭擋對我來說一直都是一件好玩的事情。那是因為我的主持搭擋不僅激勵我保持專注，還與我一起笑看我們因為擔任主持人而在生活中所鬧的笑話，當我感到壓力沈重時，他們會安慰我，並教會我許多關於如何當一個更好的主持人，與如何成為一個更好的人。

我把現在和過去的所有主持搭擋都視為朋友，就算在最初，他們只是某個我被要求透過麥克風進行對話的有才華的人。

此時，你可能會說：「哇，這聽起來真棒！我想⋯⋯我需要一位主持搭擋！怎麼會有人在沒有主持搭擋的狀態下做節目呢？」但是同時，你也可能會說：「哦，不！我不知道如何找到主持搭擋。怎樣才有可能找到主持搭擋呢？」我的朋友，請不用擔心，這是我給你的建議：

1. 找你曾經一起共事且合作愉快的人。無論這些合作愉快的經驗是發生在專業的職場環境、在志工的演出活動中、學校的課堂小組、在宗教的禮拜堂或是在你的社區裡。如果你們過去合作良好，你們在未來也很有可能會合作良好。

2. 找那些你仰慕他們作品的人，來當主持搭擋。這也許是你在Podcast課程中碰到的人，或是你在Podcast領域的聚會或論壇中碰到的人，你喜歡他們所展現的能量，並且認同他們在自己的領域中很出色。也許是某個人曾經主持過你喜歡的Podcast節目，而你想角逐成為他們的下一個主持搭擋。不要害羞，詢問、和對方碰面，並討論你的想法。

3. 找技能和身分可以和你互補的人，來當主持搭擋，而不是找你可以與之匹配的人。看看你的周圍，我向你保證，他們無處不在！例如，如果你是自學的木工，想主持一個和手工藝有關的節目，你可以找一位木作的歷史學家。如果你是喜劇愛好者，想主持一個喜劇相關的節目，你可以找一個真正有上台表演講笑話的人。

4. 在試著和某個主持搭擋合作後，不要怕再找另外一個主持搭擋嘗試，然後再找另外一個主持搭擋嘗試。為了找到化學反應最好的搭擋組合，網路播出的Podcat節目經常會找多對主持搭擋做測試。你也可以這樣做！

事先告知每位候選人，為了找出在節目中和你搭擋有最佳效果的人，你將嘗試和幾位不同的人試錄。並且要明確讓他們了解，如果最後沒有選中他們擔任你的搭擋，並不是針對個人，而是以你們兩個人相輔相成的效果作為考量。

相關書摘 ▶《開始Podcast》：有些事是幾乎所有聽眾都討厭的，比如說20秒就出現一次的音效

書籍介紹

本文摘錄自《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》，高寶出版

作者：克莉絲汀．梅因澤

譯者：曾琳之

台灣第一本教你做Podcast的書！Podcast風潮大熱，越早學會，越快搶攻市場。業界沒有公開的經營心法+製作技巧一次收錄！

美國知名節目製作人，經手數十個節目、聽眾破千萬

製作的節目入選《時代》雜誌TOP 50

《By the Book》獲選美國全國公共廣播電台第9名

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Photo Credit：高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航