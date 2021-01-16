《「體驗設計」創意思考術》：任天堂的Wii如何打造出觸動人心的使用者體驗？

文：玉樹真一郎

前言

深夜獨自走在街道上，你是否曾經不由自主地想到鬼？要是真的有鬼出現……自己該求救嗎？打一一○？還是奮力一戰？激烈躁動的內心甚至可以改變身體原本的節奏，以冷顫、冒汗和心臟狂跳等形式表現出來。

玩遊戲的時候也會發生同樣的事。遊戲本來就是虛構的，不論主角遇上多少危險，對現實人生都不可能造成任何影響，但遊戲確實可以撼動內心，讓人提心吊膽或興奮不已，既是懊惱、又是愉快。

走夜路和玩遊戲的共通之處，就是觸動我們的內心，並帶來強烈的體驗。要是能像走夜路和玩遊戲一樣，輕輕鬆鬆就能打動人心該有多好……你有這樣想過嗎？

比方說扶養小孩。為什麼不管自己念了多少次，孩子都不願意把東西收好？為什麼孩子總是不聽自己說的話？比方說對話。不論再怎麼拚命，最重要的東西始終無法傳達出去。為什麼對方無法理解自己的意思？比方說商業場合。儘管自家耗盡心力企劃、開發的商品和服務如此有用、如此方便，卻一直都賣不好。為什麼這麼好的東西卻賣不出去？

我就是為了回應「想要觸動人心，想讓對方了解並促進對方採取行動」這樣的願望，才寫了這本書。不對，老實說……是我自己一直都有這個心願。我真的迫切想要知道，該怎麼做才能打造出觸動人心的使用者體驗。相信你跟我也有同樣的心情，對吧？

先說結論。任何人都可以成功打造出觸動人心的使用者體驗，當然你也可以。

抱歉還沒自我介紹，我是玉樹真一郎，過去曾任職於任天堂株式會社，負責擔任遊戲主機企劃。其中與我關係最密切的是一臺叫做Wii的遊戲主機。

Wii後來成為全世界銷量上億的超熱賣主機，但是Wii本身其實沒什麼有趣的。遊戲主機這東西充其量只是為了讓「玩遊戲」這項體驗變得更有趣，所以我當時針對「遊戲是如何觸動人心？」這個主題反覆進行討論、分析與研究，再把研究成果活用在商品企劃上。

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後來我離開任天堂，以企劃專家的身分協助各式各樣的企業團體思考新企劃，而我唯一的武器，就是透過職場生涯持續學習並實踐至今的「觸動人心的使用者體驗創造法」。現今這個世上，只強調高機能、高性能的商品已經漸漸賣不出去了。消費者想要的東西是忍不住就想伸手接觸、任何人都能使用、只要擁有就會覺得開心的事物……他們真正想要的是可以帶來感動體驗的商品和服務。

我們無時無刻都在渴求感動。

而這正是本書的核心。本書把製造感動體驗的方法稱為「體驗設計」，分別整理成三個類別，不論職場或日常生活都能加以應用。不過話說回來，突然聽到「這是體驗設計」相信一定有人覺得摸不著半點頭緒。畢竟「體驗」這件事本身就是抽象概念，沒辦法用語言完整說明。

體驗這個詞雖然用了「體」這個字，但是和身體沒有任何關係。只要內心有所觸動，那就是體驗。

不過有一點必須請各位注意，本書針對遊戲進行的分析、議論內容全是筆者的個人見解，絕非遊戲公司的官方解釋。遊戲為什麼有趣？這道謎題無法透過單一路徑解開。如果各位能和我一起踏上解謎之旅，那就太令人開心了。

那麼，圍繞在你身邊的眾多商品與服務到底設計了什麼樣的體驗，為你帶來什麼樣的感覺呢？當你能夠看清這些體驗的真面目時，你對這個世界的看法、感受，甚至連人生的舒適程度，搞不好都會有所改變。

更進一步來說，你想要觸動人心、想獲得理解、想促使對方採取行動……這些願望，說不定也都能實現。

這樣會太誇張嗎？不過我的目的確實是實現這些願望。為了讓體驗設計這個概念變得更加容易感受理解，本書也同樣施加了大量的機關設計。雖然內容有許多奇妙的地方，不過還請各位不要想得太困難，放心去體驗就好。

相關書摘 ►《「體驗設計」創意思考術》：為什麼孩子們說《超級瑪利歐》看起來不好玩？

書籍介紹

本文摘錄自《「體驗設計」創意思考術》，皇冠文化

原作：玉樹真一郎

【作者介紹】

1977年生，畢業於東京工業大學、北陸先端科學技術大學研究所。以程式編寫員的身分進入任天堂，後轉任企劃，並成為全世界熱銷上億台的遊戲主機「Wii」的企劃負責人，全程參與Wii的企劃、開發工作，被稱為「Wii的傳教士」、「參與Wii發表次數最多的男人」。

2010年離開任天堂，回到故鄉青森縣八戶市獨立創業，成立「明白事務所」，以打造有效的概念設計為主題，在全國各大企業與團體授課、演講，也提供諮詢顧問、網頁和程式開發等服務，並參與人才培育與促進地區活性化的事務。2011年成為非營利組織「PlatformAomori」的研究員，2014年獲聘八戶學院大學地域經營系特約教授，2017年擔任三澤市城鄉開發顧問。另著有《立貼拼出大創意》。

【本書特色】

轟動全球的任天堂Wii主機負責人揭開超人氣遊戲超級瑪利歐、勇者鬥惡龍、精靈寶可夢、俄羅斯方塊如何利用「體驗設計」，讓全世界玩家忍不住一直玩，以及Wii主機如何靠這樣的設計思考締造上億銷量的秘密！

開發、設計、企劃、行銷相關工作者必讀教科書！體驗設計應用範圍廣大，無論是想不出企劃、開會討論陷入瓶頸，或是想做出吸引人的發表會、開發新產品……通通派得上用場！

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PhotoCredit:皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航