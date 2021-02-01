Facebook、Instagram和Twitter之外，如何利用新型態社群媒體進行「公眾外交」？

文：呂友友（台灣數位外交協會社群開發員）

嶄新的2021年，全球各國的國境為了防止疫情擴散依舊封閉，世界各地的人們依然無法自由移動，用網路和社群媒體進行的數位外交，讓全球可以維持交流的熱度，也是世界各地的人們持續參與其他國家生活的重要管道。

數位外交行動中的重要問題，便是選擇一個合適且能夠形成即時互動的社群平台，結合數據分析了解外國社群所關心的事情，發揮台灣的特色和優勢，讓兩邊民眾可以在社群平台上開啟聊天的話題。

面對全球交流環境與社群媒體使用情形的改變，台灣數位外交協會在去（2020）年的台灣網路治理論壇（Taiwan Internet Governance Forum, TWIGF） 中，與擅長運用數據工具掌握社群趨勢的QSearch，以及擅長利用各種新型態社群媒體進行顧客關係管理的OakMega，一起討論如何利用新型態社群媒體進行公眾外交。

大數據作為社群討論趨勢的精準分析工具

對於台灣數位外交協會而言，公眾外交的基礎便是信任感，以及透過價值交換所建立的連結。想要和一個新的國家或社群發生連結，首先便要了解不同國家的社會型態，認識當地人的重要議題和偏好。

為了瞭解當地人在想什麼，我們時常需要翻遍外國的社群平台內容，觀察當地人的社群討論內容和溝通的管道，才能找到台灣可以和世界共同討論的內容。近年來，針對不同的受眾偏好生產客製化的溝通內容，以及具有彈性的素材，是公眾外交3.0的發展趨勢。

然而若純然依賴觀察，有時難免會有選擇性偏誤，或被演算法誤導形成對社群不完全的認識，此時透過大數據協助分析所呈現的結果，便成了精準掌握社群討論趨勢的重要工具。

在QSearch透過分析網路社群趨勢，協助地方議題進行溝通的經驗中，透過大量的社群數據及各部門的開放式數據，可以反映社會現況，精準地協助地方上的政策制定者或是議題倡議者，找出目標受眾，進行有意義的討論，同時也能跨出同溫層，了解同樣議題如何被充分討論，在選舉中成為許多候選人仰賴的策略工具。

而疫情肆虐的2020年，全球對於COVID-19的巨量討論，除了反映了世界各地的疫情現況，也包含了各國民間社群的期望與擔憂，在大量交雜著假訊息的社群內容之中，數據工具的意義，在於協助找出疫情當中人們真正在意的問題，並讓政策制定者及防疫人員能夠更快速地阻止假訊息的擴散，並回應全球民眾的擔憂與需求。

數據工具作為強化數位外交影響力的重要基礎

對於數位外交而言，使用數據工具除了可以協助數位外交工作者更精確地找出社群趨勢以外，也能更具體地描繪社群特色及群體之間的差異性，成為生產客製化內容、加強數位外交影響力的重要基礎。

而近幾年來，除了一般常見的主要社群媒體平台——Facebook、Instagram和Twitter之外，許多新興社群媒體也開始在國際溝通中發揮作用，成為數位外交的有力媒介。其中，因為反送中運動而被許多台灣人認識的Telegram，是 2020年人數成長最快速的新型態社群平台，至今全球每日使用者約有四億人，並且持續快速增長中。

Telegram的即時性、加密性以及突出的雙向溝通特性，是其能夠快速吸引使用者的關鍵。在OakMega分享的案例中，Telegram上的聊天社群比起一般的社群媒體明顯更為熱絡，使用者之間的關係趨向平等，不僅能夠進行如抽獎、投票等多元型態的互動，社群間更有高回覆率及強大的實體號召力，能夠避免線上互動熱絡、但線下互動冷清的情形。

除此之外，Telegram所強調的加密性，使得社群用戶之間能夠進行更為緊密而安全的討論，也吸引許多社會倡議者利用Telegram進行溝通。

在台灣數位外交協會的觀察中，世界各國使用Telegram進行跨國溝通的現象是近期的重要趨勢。許多國家開始向外國受眾進行即時的社群推播，在Telegram上設立數位大使館，進行一對一對話，也開始針對不同受眾偏好發展不同社群推播內容，並利用Telegram的強號召力，增加實體活動的宣傳力度。

利用數據工具和新型態社群媒體發展客製化公眾外交，是數位外交發展的工作目標。信任感和連結是公眾外交最堅實的基礎，在新的2021年，和全世界交朋友的國際交流工程，將從更契合的話題，與更加緊密、距離更接近的日常互動開始。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航