《孤獨力》：活生生的「職場倒戈」竟然在我身上發生了！

文：張力中

職場中，當你遭逢惡意對待或攻訐時，心裡都在想什麼？想著怎麼報復？怎麼好好與對方懇談？或趕緊翻閱那些職場專家的危機應對教戰手冊？我的主張是，以上所述統統都不用。

首先，作為一個孤獨的修煉者，我建議大家，就算場面再如何混亂難堪，都要留住一個冷靜的你；就算箭在身上，你也別急著拔出，就讓自己流著血，靜靜地逼視，好好看著眼前的演員如何演出、如何張牙舞爪。

耐點心，讓他好好演一會兒。身在職場多年，一路走來，我已見過各種大大小小的荒謬事件，但如此奇情且直接衝著我來的狀況，還真是替我又開了新的眼界，對於世間汲汲營營的人們（包含我自己）也有了另一種新的體悟。

那年，承億文旅成長與擴張的腳步未曾停歇。兼任兩份職務的我，既要做開發工作，又要帶領行銷企畫團隊，俗話說「蠟燭兩頭燒」，真是再貼切不過。每日接受的職場壓力源自各方，高壓不斷地擠壓著身心。曾與我共事過的同事，若回想起當年的畫面，都應該記得我一臉憔悴。

先把人找進來再說──這可能就是壞事的開端

有天，戴先生拿著一份履歷給我：「Kris，這個年輕人想進企畫部，你找個時間面試一下。」於是我請人事部安排，就暫且稱他為阿左吧。到了約定當日，阿左依約前來。面談過程中，他完全沒有行銷企畫經驗，但態度很誠懇。

話又說回來，當年要在嘉義招募行銷企畫，其實並不容易，畢竟所有的年輕人畢業後都往台北跑，沒人想留在嘉義工作。我想起戴先生曾說過，他總是想支持年輕人返鄉工作，除了可以住在家裡減少開銷，還能就近陪伴父母，因此他願意給年輕人機會。為了實踐戴先生的企業理念，面對雖然沒有行銷經驗，但充滿熱情的阿左，我決定錄用他，並給他一個副理職缺。

阿左加入團隊後，工作積極努力，也很肯學習，待人接物親切有禮，當時我認為找到一位很不錯的團隊夥伴，也很謝謝戴先生的舉薦。沒過多久時間，戴先生再次丟了一份履歷給我：「這個人你看看，我覺得還不錯，如果沒有其他問題，我想任用他。」我讀了一下手上的履歷，對方應徵的職缺是行銷經理，等於是我的副手。從戴先生的言談中，我聽得出他想直接錄取對方。

戴先生一直在協助我建立團隊，我當然心懷感激，但我始終有些困惑，如果團隊是由我帶領，理應由我自己選人吧？但當時我每天要處理的事情太多，實在沒時間細想，總之，先把人找進來再說，多個人多個幫手，也不是壞事。沒多久，這位先生就這樣加入團隊了，姑且就叫他John吧。

John剛到職時，我除了感謝他的加入，也希望他能與我分工，協助我監督、推動目前排定的各項企畫案。因為除了行銷的業務之外，我還是有一大部分的時間，需要協助戴先生從事開發。起初John沒出現任何異狀，一切也看似順利。

那段期間，有時我與行銷部門的作息完全顛倒。平日白天陪同戴先生處理開發工作，直到晚上七、八點，再開著車回到公司在外租賃的企畫部辦公室，回覆部門內的工作信件、更新專案進度，直到接近凌晨才回到租屋處歇息。

到了週末假日，我也會進辦公室彙整一週工作，同時安排往後的時程，再交由John去執行。

忙到無暇親力親為，副手卻開始無故曠職、搞失蹤

然而，不久後，John開始出現狀況，除了工作進度落後之外，有時連表定的行銷活動也沒去做，其他部門的抱怨更是接連不斷。我很快就意識到狀況不對。我開始要求John加強了解部門內狀況，也在已經非常緊繃的狀況下，硬是擠出時間進部門辦公室，親自執行各項管理與推動。

由於我平日下班還得陪戴先生應酬，總是喝得酩酊大醉，儘管隔日宿醉，還是得照常上班開會，此時的我，已完全沒有私人生活，每日卷絞於工作之中，身心疲累。

到了後期，有時John會無故不進辦公室，打電話找他，總是有藉口說人不舒服或其他各種狀況，顯露出消極抵抗的狀態。經過多次懇談，都未見成效，當時我已察覺John不適任，但未曾意識到的是，他已居心謀策一段時日。

活生生的職場倒戈，竟就這樣發生了。

該來的還是會來，但我從沒想過，那場景會是這樣發生的。某日傍晚，每月例行的經營管理會議結束後，大家正輕鬆閒聊，室內已有些暗，卻沒有人開燈。戴先生忽然對著我說：「Kris，你知道你部門出狀況嗎？」我一頭霧水，戴先生繼續說：「有人說，你部門帶得很爛。」我平靜地回覆：「怎麼說？」戴先生說，「不然，我把當事人找來好了。」

接下來的劇情發展，簡直就跟荒謬怪誕的綜藝節目沒兩樣。所有人都坐在會議室等待主角出現，不知道為什麼，還是沒人起身開燈，只能眼睜睜地看著從落地窗照進來的光線漸漸暗去。外頭的透明電梯忽然啟動，我們都聽見有人從樓下搭著電梯上樓。不久後，會議室門一開，雙雙走進來的正是John與阿左。

戴先生要他們坐下，我面無表情地望向他們。戴先生說：「他們說，你沒有做好你的工作本分，都把事情丟給他們兩個。」我很快就意識到，這可能是某種倒戈，沒想到竟會這麼活生生地在此刻上演。

「戴先生，我的確有把事情交代安排下去，並親自參與團隊協作；儘管我同時負責開發的工作，有時可能會有所疏漏，但不至於完全如同兩位所說。」當下，我並沒有把John在工作上的異常提出來，那就變成沒有意義的互咬了。

「他們說，你不配當他們的主管。」戴先生說。我只是望著戴先生，也不知道該回應什麼。接下來是整齣實境秀的最高潮。戴先生又問：「不然這樣，阿左我問你，如果要從Kris跟John之間選一個當主管，你會選誰？」阿左毫不遲疑、斬釘截鐵地說：「我選John。」聞言，我的思緒斷片了三秒，靈魂像是瞬間被抽乾，肉體則蒼白無血色。

這整齣倒戈大戲演到這裡，我想背後應該有整套精心策畫的劇本，今日的局面也絕非突然。我記得，我只對阿左說：「阿左，我要謝謝你，讓我明白你的真實想法。我一直認為你對工作很盡責努力，既然你選擇了John，只要是能對公司有貢獻的團隊，我都樂見其成。」語畢，所有人沉默半晌。戴先生讓John和阿左先離開，會議室剩下幾位核心團隊成員。

「那現在要怎麼辦？」戴先生望著我，我聳聳肩。坦白說，我覺得差不多該是時候告別承億文旅了，我已經好累了。

此時，總經理戴女士忽然說：「Kris，我不清楚你部門內部的狀況為何，但我相信你不是這樣的人。如果有必要，我會只留一個人，我可以把所有部門的人裁撤掉，包含John在內。再另外為你組一個新團隊。」

我不可置信地望向戴女士，只覺眼眶發熱，眼淚就快冒出來。然而，我只是搖頭：「戴總，我很謝謝妳，但我不希望事情變成這樣。公司正在發展，組織團隊是很不容易的事，我個人事小，請不要為此影響公司運作，我會接受公司懲處或自請離職。」

此時戴先生又問：「不是啦，那現在到底要怎麼辦？」財務長給出了建議：「老董，我建議把Kris召回總經理辦公室，繼續做開發，先解除他行銷長的兼任。」在場另一位主管同事又答腔：「行銷企畫部不能沒有大主管啊，那是要把John升上來嗎？」戴先生又接話：「既然John覺得他做得比Kris好，那就讓他演演看吧，演得好，我們再來討論升職的事。」

財務長說：「Kris，你回去先把東西收一收，明天就回總部辦公室。」

眼前飄來浮木，但我選擇繼續在水中浮沉

離開會議室後，我只覺得身心俱疲。開著車回到企畫部辦公室，看到裡頭還亮著燈，是部門其中一位小女生設計師。她一見到我，便開始嚎啕大哭。她哭著透露，John已經謀畫這件事很久了，常趁我不在時，背著我私下約了部門所有人去吃飯，並不斷說我的壞話，說我都跟著老闆吃香喝辣，根本沒在照顧團隊。

John同時也威脅所有人，不准對我透漏半點風聲。這個小女生說她很害怕，也很抱歉幫不了我。我笑著抱抱她，謝謝她這麼明理，也願意為我著想，我沒事。

設計師哭著離開後，我找來一個紙箱，把所有東西都丟進去。望著收拾乾淨的桌面，我內心萬般複雜，回望辦公室最後一眼，連夜逃離現場。

回到住處之後，我再次收到戴女士傳來的鼓勵短訊，財務長也發來一段簡訊：「Kris，老董這麼做其實是在幫你，你要加油。」陸續收到核心團隊成員的打氣短訊，就像一根根浮木，但我選擇將浮木推開，讓思緒在海面上載浮載沉。

窩在狹小的租屋處，我徹夜未眠，滿腦子都是過去紅極一時的綜藝節目《分手擂台》，電視裡正上演著誇張的劇情，而如今的我就坐在那個螢幕裡，哭笑不得。然後，我突然想起，今天是我入職正好屆滿半年的日子。

孤獨力高級修煉 第一步：職場中難免遇上危機與波折，所有迎面而來的，從不需覺得意外。不用急於撕扯關係，即便已是負傷。就靜靜逼視，無為即是有所為，泰然處之，靜待被攪動的濁水漫漫沉澱。

第二步：不需爭論，也無須惡言，只平實陳述自己的思想作為與看法。

第三步：即使處在風暴中，仍若無其事地繼續走下去，相信我，時間會給你一個最公平的答案。 ​​ ​​​​

書籍介紹

本文摘錄自《孤獨力：讓學習與思考更有威力》，方舟出版

作者：張力中

這本書，寫給所有在職場上感到孤獨的工作者。在人群中冷靜清醒，在喧鬧中獨立思考，走出一條不同以往的路。

張力中，二十六歲初出社會，就搶下全台中所有廣告大戶訂單；服務過點子特多的餐飲集團董事長，經歷各種荒謬與瘋狂；三十四歲擔任承億文旅集團品牌長，打造台灣文創旅店第一品牌；事業攀上顛峰之際，他突然又被北京挖角，翻篇勇闖新境地。

張力中的職場經歷雖然特殊，但絕對稱不上傳奇。真要說他有什麼不同，大抵是他懂得如何將孤獨力發揮得淋漓盡致，讓學習與思考更有威力。即使遭遇職場上再多荒謬與怪誕，仍一本初心，穩健地往前邁進。

Photo Credit：方舟

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航