《當我們一起》：如何消除助長「孤獨」被汙名化的自卑感、責備和批評？

文：維偉克．莫西（Vivek H. Murthy）

「一」不一定是最孤獨的數字

孤獨到底是什麼？這個問題看似簡單，但是當我們仔細檢視時，它卻變得超乎預期的複雜。

許多人認為「孤獨」和「孤立」（isolation）是同一件事，這兩個概念其實有相當大的差別。孤獨是當你欠缺需要的社交連結時，所產生的主觀感受。那種感覺可能像是束手無策、被人拋棄，或是覺得被所屬的群體排擠——即使你的身邊有其他人在。當你感到孤獨，代表你欠缺親密與信賴的感覺，還有真正的朋友、摰愛的人和社群對你付出的情感。

研究者界定了孤獨的三個「面向」，來反映人們欠缺的是哪種類型的關係。「親密性」或是情感性的孤獨，反映出你渴望擁有可以傾吐心事的好朋友或親密伴侶——這個人和你有很深厚的情感和信任感。「關係性」或是社會性孤獨，則是反映你嚮往優質的友誼和社群的陪伴與支持。「共同性」孤獨反映出你渴求與志同道合的人形成網絡或社群。這三個面向加在一起，所反映的是人類蓬勃發展所需要的優質社交連結的完整面貌。若在任何一個面向缺乏人際關係，就有可能會感到孤獨。這有助於解釋，為何我們擁有婚姻伴侶的支持，卻依然渴求擁有朋友和社群。

每個人對社交連結的需求程度不同，因此我們無法斷言，一個人需要幾個朋友才不會感到孤獨。這個差異不僅取決於此人所處的人生階段，也取決於個性。外向的人往往迫切需要與他人接觸和社交活動，和陌生人交朋友會讓他們興奮無比。內向的人需要更多獨處，太多的交際活動會讓他們覺得很累，偏好一小群人或是一對一的互動。然而，不論內向或外向，都有可能感到孤獨，也都需要穩固的人際關係，才能得到歸屬感。重點通常不在於社交接觸的數量或頻率，而是互動的品質，以及我們對這些互動的感受。

孤立和孤獨的主觀感受不同，它指的是獨自一人、與他人不互相聯絡的客觀狀態。孤立之所以被視為孤獨的風險因子，純粹是因為當我們很少與其他人互動時，比較可能感到孤獨，然而獨自一人不必然會導致你產生孤獨的情緒經驗。許多人會長時間獨處，埋首於工作或是從事創造性活動，但完全不覺得孤獨。反之，即使我們被其他人圍繞，仍然可能感到寂寞與孤單。我們是否覺得孤獨，取決於內心有沒有感到安適自在。

這就是孤獨與獨處（solitude）的不同之處。當我們覺得孤獨時，會感到不快樂，渴望逃離這種痛苦的情緒。反之，獨處是單獨一人而內心平靜的狀態，或是刻意為之的孤立狀態。它是我們與自己連結、自我反思而不被分心或打擾的良機，可以增進個人成長、創造力與心理幸福感，使我們能夠反省、復原和充電。數千年來，各種靈修文化的僧侶和修行者會刻意製造獨處狀態，將之視為反省及與神聖世界重新連結的機會。獨處和孤獨不同，它不隱含自卑感，而是一種神聖的狀態。

獨處有時也可能會令人害怕，因為它能夠同時讓正面和負面的思緒、情感出現在我們的意識層面。有時，我們會因此不小心進入與心魔正面交戰的空間。然而透過那些掙扎，可以解決一些內心的糾結，釐清感受，找到內心深處的自在，這是我們強化自我連結的重要方式，使我們也能與他人形成連結。事實上，獨處反而是預防孤獨的良方。

孤獨的問題

根據亨利． 凱澤家庭基金會（Henry J. Kaiser Family Foundation）2018年度報告，有22％的美國成年人表示，他們經常或總是感到孤獨、覺得被社會孤立。這相當於超過五千五百萬的人口，遠高於成年吸菸人數，幾乎是糖尿病人口的兩倍。2018年，美國退休人協會（AARP）提出一份研究報告，這份報告運用了頗具公信力的「加州大學洛杉磯分校孤獨量表」（UCLA loneliness scale）。報告指出，在四十五歲以上的美國成年人當中，有三分之一覺得孤獨。美國康健人壽（Cigna）2018年進行的全國性調查中，有五分之一的受訪者表示很少或不曾覺得自己與其他人很親近。

其他國家的研究也呼應這些結果。在加拿大的中老年人口中，有接近五分之一的男性和大約四分之一的女性表示，他們感到孤獨的頻率是每周至少一次。此外，也有四分之一的澳洲成年人表示感到寂寞。在英國，超過二十萬名年長者與子女、家人和朋友見面或用電話聊天的頻率，一周不到一次。13％的義大利成年人表示，他們沒有可以求助的對象；在日本，超過一百萬名成年人符合政府定義的遁世隱居，也就是「繭居」。

是什麼原因導致這些人不去加入社團、結交新朋友，或是和家人、老友重聚？簡而言之，就是孤獨本身。

當我們感到孤獨，卻看見其他人聚在一起玩得很開心，我們的自然反應是退縮，而不是靠近。我們害怕被貼標籤、被認定是遭到社會排斥的人。（只要到學校的餐廳或是遊戲場觀察一段時間，你就能夠體會這種擔憂）於是，我們隱藏起真實感受，即使有人試圖與我們互動，仍然不願表露真心。自卑與害怕聯合起來，使孤獨變成自我延續的狀況，引發自我懷疑，繼而降低我們的自信心，使我們不敢向外求援。一段時間之後，這種惡性循環使我們確信，沒有人在乎我們，我們也沒有資格得到愛，這會驅使我們更加退縮，並離我們最需要的人際羈絆愈來愈遠。

這種情緒的螺旋式下行也導致孤獨被汙名化。由於人們傾向於隱藏、否認自己的孤獨，能夠伸出援手的人（包括朋友、家人和醫師）又往往會迴避碰觸這個敏感的情緒議題。

於是，當事人就愈來愈可能採取自我毀滅的行為，例如使用藥物、酒精、食物和性行為，來麻痺孤獨帶來的痛苦。孤獨和汙名化加在一起會形成連鎖效應，影響的不只是個人健康和生產力，還有整個社會。

孤獨的惡性循環看起來棘手，卻是可以被打破的。只要我們學習盡早辨識與處理警訊，就能在孤獨侵襲時用人際連結對抗，而不是任憑它成為生命中的常客。首要之務，便是承認社交連結是每個人生命中不可或缺的要素。道理很簡單，人際聯繫如同食物和水，對於我們過得好不好至關重要。好比身體透過飢餓和口渴的感覺告訴我們，該去吃點東西、該去喝水了，孤獨也是一種自然產生的信號，它提醒我們，需要去和其他人形成連結。這沒什麼好丟臉的，但是一般人會覺得，承認或討論飢餓、口渴比孤獨容易多了。要對抗這種「沉默效應」（silencing effect），我們需要深入了解孤獨、社交連結與身心健康間的關係，才能消除助長孤獨被汙名化的自卑感、責備和批評。

我們可以透過憂鬱症看見這種做法的效果。長久以來，憂鬱症一直被汙名化，以至於大多數人選擇暗自受苦，不願承認自己有這種狀況。現在，職業運動員像是得過二十三面奧運金牌的「飛魚」麥可．菲爾普斯（Michael Phelps），以及女神卡卡、巨石強森和羅琳（J. K. Rowling）等文化界人士，都公開承認自己有憂鬱症。學校和職場也開始意識到這個問題的普遍性，許多學校和企業都設置相關計劃，提供協助。成癮問題也有類似的轉變。

雖然我們還有很多事情要做，以確保因為憂鬱症與物質使用疾患而受苦的人，不再感到自卑或被歧視，不過社會已經向前邁進了一大步。當我們願意公開談論自己的經驗、了解孤獨的真相（一種幾乎沒有人能倖免的境況），孤獨汙名化的情況也將獲得改善。

書籍介紹

本文摘錄自《當我們一起：疏離的時代，愛與連結是弭平傷痕、終結孤獨的最強大復原力量》，天下雜誌出版

作者：維偉克．莫西（Vivek H. Murthy）

譯者：廖建容

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孩子在學校感到孤單，為什麼從來不敢講？

看到別人開心的聚在一起，為什麼我們的自然反應是退縮而不是加入？

為什麼我們在工作上有成就感，有家人、有朋友，但還是覺得孤獨？

21世紀是孤獨世紀。現在是最容易與人連結的時代，但不論哪個族群、教育程度高低、有錢沒錢，共同點就是都曾感到孤獨。美國超過20%的成人經常感到孤獨、被社會孤立。

孤獨帶來真實的傷害。如果察覺有人迴避你，腦中感受到的痛苦跟被打一巴掌是一樣的；長期感到孤獨的人，相當於每天吸15根菸。心臟病、高血壓、失智、憂鬱症、成癮、暴力、自殺的背後，都有孤獨的陰影。

孤獨是被污名化的情緒。鮮少人願意開口說自己孤獨，那讓人自卑，等於承認自己不討人喜歡、不值得被愛。

孤獨不是錯，但是我們該如何解決心底的孤寂、改變社會的疏離？英、德兩國都已設立「孤獨部長」，迫切希望解決這個「世代問題」。

孤獨，是21世紀快速蔓延的新流行病

相互連結，是我們與生俱來的生存超能力！

本書作者莫西是美國總統歐巴馬、拜登最倚重的公衛大臣、抗疫大將。身為「國家醫生」，他研究重要的健康與疾病問題，發現現代社會最難治癒的不是心臟病或糖尿病，而是孤獨，而且孤獨與許多疾病相連，形成惡性循環。他積極投入相關研究，從流行病學的角度拆解孤獨。本書就是莫西呼籲社會重視孤獨問題的專書，也是全面解讀孤獨與提出解方的第一本書。

莫西發現，孤獨的惡性循環看來棘手，卻是可以被打破的。其實孤獨感跟口渴、肚子餓一樣，是個生理訊號，通知我們必須向外連結。我們想要和他人連結的動力，其實是人類最重要的生存本能之一，以對抗壓力和焦慮帶來的生物性破壞，是最好的良藥。

在本書中，他舉出許多打破人際藩籬的有效做法，並提出四個關鍵策略：每天花一點時間陪伴你愛的人；把焦點放在彼此身上；擁抱獨處時間；幫助他人，也接受別人的幫助。他尤其強調要幫下一代建立更有連結的社會，因為新世代在網路中成長，比過去更容易陷入孤寂的痛苦。

唯有連結，能讓我們克服孤獨，解決當前個人和社會面臨的難題，打造彼此關係更緊密的未來。

Photo Credit: 天下雜誌‘

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航