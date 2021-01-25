營養師告訴你「滴雞精」怎麼挑：哪些人適合喝、誰又該忌口？

文：林世航營養師

雞精是長久以來抗疲勞、提升免疫的保健飲品，滴雞精的醇韻口感更深受消費者喜歡。不過，從市場攤販自己滴煉到大品牌，市面上已經超過10家滴雞精品牌，這些滴雞精都有功效嗎？玲瑯滿目的滴雞精又該認明哪些成分呢？又有那些族群應該要避免攝取？這次營養師就要來解密滴雞精的成分與功效，教你怎麼挑才對。

「支鏈胺基酸」能對抗疲累

疲勞可以分成兩種，一種是心因性的疲勞，又稱為中樞神經疲勞讓人感受到疲累；另外一種則是肌肉的疲累無力感。而目前滴雞精對這兩種疲勞都有功效，相關研究與學術基礎都與支鏈胺基酸有關。

當腦部的色胺酸增加時會讓血清素升高，因此產生想睡覺與疲累感，而血液中的色胺酸與支鏈胺基酸會競爭進入腦部，因此血液中若有較多的支鏈胺基酸，可以降低進入腦部的色胺酸含量，而有對抗中樞神經疲勞的功效。

在肌肉疲勞方面，動物研究發現補充滴雞精的實驗動物中，肌肉和肝臟有較高的肝醣含量，而肝醣是運動時主要消耗的能量，因此具有較高的肝醣含量可以提高運動表現。另外也同時發現補充滴雞精，可以降低這些實驗動物在運動後血液乳酸的含量，因此可以降低肌肉疲勞感（連結），達到對抗肌肉疲勞的效果。

幫助病人促進食慾與提振精神

生病臥床的親友，是不是常常食慾不振或者精神不佳呢？其實是與發炎反應有關。生病通常伴隨著發炎，而這些發炎物質會進入腦部中就容易引起情緒低落、精神不振等等問題，連帶也使食慾降低。

然而，生病的人需要補充足夠營養才能幫助身體修復，食慾低落的問題就可能會讓病情更加重。

過去有些消費者的反應指出，喝滴雞精後感覺食慾有變好。所以病患若是可進食，未有特殊限制狀況下，可以攝取滴雞精來促進食慾，再加上滴雞精所含的支鏈胺基酸、肌肽等營養素可以提振精神，所以可以讓病人可以攝取足夠食物來補充營養。

滴雞精怎麼挑？營養師告訴你

支鏈胺基酸是滴雞精的重要營養素

過去許多研究指出支鏈胺基酸是滴雞精的重要營養素，而在相關健康食品認證的指標成分上也是支鏈胺基酸，因此在購買滴雞精時，可以認明總支鏈胺基酸含量。

但市面上並非每一家業者都有標出總支鏈胺基酸含量，有些僅列出「游離胺基酸」或「單一支鏈胺基酸」，這並非代表「總支鏈胺基酸量」。胺基酸有18種之多，而支鏈胺基酸為白胺酸、異白胺酸、纈胺酸這三種的總稱，因此總支鏈胺基酸應為這三種胺基酸的含量加總。

總支鏈胺基酸（mg/100 ml）＝白胺酸＋異白胺酸＋纈胺酸

由於每個品牌的包裝容量不一，所在選購時不只是要看每百克含量，更是要看單包總含量，這樣才能確保買到的是總支鏈胺基酸含量最高的商品。

「真材實料」與「風味」

另外有的消費者在購買時著重於「真材實料」和「風味」，那雞隻來源就會是選購重點。

2016年中興動科所的碩士論文做了雞種與風味、口感、營養價值的研究，結果發現用「土雞種」滴雞精的膠原蛋白，高於白肉雞與蛋雞。膠原蛋白會影響入口的醇韻、黏稠口感，讓口感更「厚實」。

土雞製出的滴雞精口感會相對醇韻厚實，或者你也可以挑選有標示膠原蛋白含量的商品。在風味方面，紅羽土雞與黑羽土雞滴出的滴雞精，鮮味、肉香味也高於其他雞種，這也可能是土雞滴出來的雞精更受消費者喜歡的原因（連結）。

在營養方面，紅羽土雞所滴出來的游離胺基酸含量最高，且牛磺酸（taurine）、肌肽（carnosine）及甲肌肽（anserine）等與抗疲勞有關營養成分的含量，也高於黑羽土雞、蛋雞等其他雞種。

公雞與母雞滴出的品質也會有差異。2014年嘉義大學動科所的碩士論文，以不同性別與週齡（13與56週齡）的紅羽土雞進行滴煉，結果發現週齡大的雞隻，感官品評接受度較高，精胺酸含量也較高。

除此之外，公雞製成的滴雞精，所含的麩胺酸、甘胺酸含量更高，代表鮮味更好。除了雞種以外，有些商家的滴煉包含了內臟甚至是使用邊角料，這也會大大影響滴雞精的風味與品質，這也是消費者在購買時要注意的。

有產銷履歷更安心

產銷履歷是指食品原料、製作過程可被追溯的驗證系統，這也代表著品牌廠商可以完整掌握原料、加工、運送與販賣，可以給消費者更好的食安與品質保障。

目前市面上也有著產銷履歷的滴雞精商品，消費者在購買時可以將具有產銷履歷標章，列為購買的原則之一。

滴雞精適合哪些族群？誰則應該要避免喝滴雞精？

備孕、孕婦、產婦可適量攝取

站在營養師的觀點，因為孕婦、產婦的生活型態改變、眾多壓力等，產婦可能又要兼顧餵母乳和半夜無法好好睡覺，因此需要有可以補充體力，對抗疲勞的營養品。所以營養師推薦孕婦、產婦可以補充滴雞精。

另外，情緒與壓力也是懷孕是否成功的重點，過去有研究指出雞精類商品可以降低焦慮狀況。所以想要懷孕的新人們，或許可以試著喝點滴雞精補充體力和舒緩壓力，放寬心來增加受孕機會。

病患喝滴雞精能保養身體

過去常會帶著雞湯去探望住院親友，希望可以透過雞湯來讓親友保養身體。但雞湯的營養素濃度較低，倒不如直接吃雞肉，且可能因為佔據了胃空間而降低攝取其他食物的機會。

此時，滴雞精就是不錯的保養品，具有支鏈胺基酸、肌肽等營養素以外，又不會讓病人太飽而影響攝取營養的狀況。滴雞精所含的支鏈胺基酸、肌肽等營養素，也有提振精神、促進食慾的效果，所以大病初癒、食慾不佳的病患親友，喝滴雞精是不錯的選擇。

上班族喝滴雞精能對抗疲勞、對抗焦慮

上班族的壓力、工時是疲勞的來源，滴雞精可以作為提振精神、補充體力的營養品。除此之外，過去有發現雞精的成分可以降低焦慮指數，但雞精的味道較為難以入口，此時可以喝喝看滴雞精，也有可能獲得同樣功效。

滴雞精「普林」含量偏高，痛風患者應該避開

滴雞精或雞精是滴釀萃取而成，所以普林含量可能會偏高，正常健康人不會因為攝取雞精或滴雞精而誘發痛風，但若已經是痛風患者就要注意，在急性發作時需要避免攝取。

這次的專欄，和大家介紹了滴雞精的營養價值與功效，也分享了挑選的要訣，接下來也即將進入過年採買年節禮品的時候，可以認明雞種和產銷履歷，並以總支鏈胺基酸作為購買標準，買到最有效的商品。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航