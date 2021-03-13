喝酒容易臉紅是好是壞？至少亞洲人比較不會變成酒鬼

2017年暑假我參加世界台商會中美洲訪問團，到尼加拉瓜和多明尼加拜訪台灣僑胞及友邦政商。承蒙吳大使、湯大使及僑領們熱情款待，不勝感激。

宴席間難免喝酒助興，而有幾位團員確屬「紅臉族」，才喝一點即臉紅。所以，大夥兒自然就七嘴八舌，談論喝酒臉紅到底是好是壞。

其實，早在2016年5月19日我就已發表〈紅臉族，台灣第一〉，詳細說明喝酒臉紅的原因，以及其對健康的影響。可惜當時這個網站才剛成立，讀者不多，以至於鮮少人閱讀此文。

如今網站已有相當數量讀者，而此一議題又攸關台灣人健康，所以決定將此文稍加修改，再次發表如下。

喝酒臉紅是亞洲人特別容易有的，所以英文叫做Asian Flush（亞洲臉紅）。而所謂亞洲人，指的是漢族後裔，包括中國人、韓國人、日本人及台灣人。

喝酒臉紅的原因是這樣。酒精（乙醇）由腸壁吸收後，會到肝臟進行三個步驟的轉化和分解：

將乙醇轉化成乙醛 將乙醛轉化成乙酸 將乙酸分解成水和二氧化碳，排出體外

乙醇轉化成乙醛靠的是「乙醇脫氫酶」（ADH），而乙醛轉化成乙酸靠的是「乙醛脫氫酶」（ALDH）。乙醛具有擴張毛細血管的作用，所以乙醛累積得越多，臉就越紅。

由於基因突變，有些人具有超強的ADH，能快速地將乙醇轉化成乙醛。這就是造成臉紅的第一步機制。

同樣地，由於基因突變，有些人的ALDH是沒有功能的，以至於無法將乙醛轉化成乙酸。這就是造成臉紅的第二步機制。

如果一個人同時具有超強的ADH以及無能的ALDH，那他就是超強的「紅臉族」，有可能光是聞到酒就會臉紅。（我有一個朋友就是聞到酒就會臉紅）

超強的ADH及無能的ALDH，兩者都是遺傳的毛病。漢族人大約有三分之一帶有無能的ALDH基因，而台灣漢族人（閩南人）更是高達47％，居世界之冠。

很不幸的是，乙醛除了會擴張毛細血管，造成臉紅之外，它也是國際癌症研究機構（IARC）認定的一級致癌物。史丹福大學的資深研究員陳哲宏，在2016年的一個會議裡說，每天喝兩杯紅酒的台灣人，得食道癌的機率增高50倍。

除此之外，乙醛及無能的ALDH還有許許多多，數都數不清的壞處。有興趣的讀者可以參考出自陳哲宏他們實驗室的一篇論文。

但是，乙醛具有一個「很無奈」的好處。由於乙醛會引起頭痛、心悸、嘔吐、宿醉，等等痛苦，所以，帶有超強ADH或無能ALDH的人，比較不會形成酒癮。也就因為如此，相較於西方人，亞洲人比較不會變成酒鬼。

無論如何，乙醛的壞處絕對是超過它的好處。所以喝酒容易臉紅的人，最好還是少喝為妙。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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