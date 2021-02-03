私密影片外流所受到的創傷，其實與性侵受害者十分類似

文：鄭光廷｜醫學審稿：賴建翰醫師

多年前，在一個我都記不得名目的餐會裡，鄰座的陌生男子酒酣耳熱之際，掏出當時還頗為風行的「智障型手機」，秀給我看他「珍藏」的照片。裡頭是一個妙齡女子與男友的親密照，女孩三點全露。

我還來不及反應，他雲淡風輕地說：「無聊的時候我就拿出來看看，也可以給旁邊的人『鑑賞』一下。這事之前鬧很大嘞！」當下我尷尬地微笑，不吭一聲。

但是我現在挺後悔那時沒制止他。

私密片外流愈來愈猖獗

從2001年「璩美鳳性愛光碟」、2008年「陳冠希裸照事件」、2012年「李宗瑞性侵事件」、2014年「好萊塢女星裸照外洩」，一直到2019年南韓的「勝利、鄭俊英事件」、2020年的「N號房事件」，類似的新聞時至今日多得不勝枚舉。我們稱之為「復仇式色情」（Revenge pornography，又譯色情報復）。（延伸閱讀：#Me Too！勇敢說出性侵創傷）

復仇式色情意思，是「未經同意散布性私密影像」，裸照、性行為的影片、錄音、訊息等，通通都算在內。一般而言，會發生在一對伴侶關係絕裂後，某一方為了報復、威脅、毀損名譽等目的，故意將另一方的私密影像散布給親友、外人或上傳至色情網站。

復仇式色情並不僅僅侷限於「之前的枕邊人」，還包括偷拍攝影師、駭客，如「好萊塢女星私密照外洩事件」，或藉機侵占受害者電腦、手機資料的人等，如「陳冠希裸照事件」。有些則為了營利，如「N號房事件」。

其中，N號房事件就是所謂的「性勒索」（Sextortion），藉由拍攝被害人的性愛影片、裸照，或慫恿被害人傳送私密照，以便勒索金錢、威脅發生性關係或是藉此控制被害人，從中牟利，類似「仙人跳」的概念。（延伸閱讀：網路危機四伏！遠離色情請教孩子使用）

但那些上網瀏覽、下載這類照片或是影片的觀眾，正如本文開頭提到的鄰座男子，是否也在復仇式色情的風暴裡「參一腳」呢？回答這個問題前，我們可以思考一下，為何年年私密片外流引起軒然大波，但是仍然層出不窮，還有日益猖狂的趨勢？也許，我們根本沒有意識到事情的嚴重性。

私密片外流讓人身心俱創

千萬別小看私密影片或照片外流的殺傷力！已故的南韓女星具荷拉（구하라，Goo Hara）於2018年遭前男友威脅散佈兩人間的私密影片，雙方發生肢體衝突還鬧上法庭。具荷拉面對前男友恐嚇而下跪道歉畫面，也被監視器捕捉到。具荷拉不幸於2019年自殺離世，這些痛苦的回憶，很可能也是壓死駱駝的最後一根稻草。

另外，台灣的璩美鳳在2019年受訪時，也直言性愛光碟事件雖已事隔20年，但她還沒完全走出當時的陰影：「我不知道要走到80歲還是90歲，不知道什麼時候才能走出來。」還說她沒有決定結束生命，是因為「我是家中唯一的女兒，捨不得媽媽。」（延伸閱讀：韓星悲劇頻傳！注意警訊防止自殺模仿）

加拿大的研究發現，復仇式色情的受害者，與性侵的受害者所受到的創傷其實十分類似。復仇式色情的受害者會出現以下狀況：

喪失對他人的信任

自信與自尊的銳減

創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder）

焦慮（Anxiety）

憂鬱（Depression）

研究人員對比性侵受害者的相關文獻，發現這兩個族群所經歷的創傷幾乎如出一轍。這也代表，私密片外流的受害者所面對的痛苦，就如同身體實際被惡徒赤裸裸地侵犯一般。

回到先前的問題。收看外流的私密影片，其實很可能就等於在別人的傷口上撒鹽。大多復仇式色情的受害者得承受成千上萬個陌生人的「注視」，他們背負著沉重的無力感，根本無法控制觀眾的點閱，不斷經歷著「你的身體不是你的身體，卻是別人的A片」的夢魘。無怪乎他們身心俱疲、顏面與尊嚴盡失。

私密片外流卻檢討受害人

私密片外流的受害者，面對排山倒海的壓力之外，竟然還要面對「檢討被害人」的心態。美國的研究顯示，復仇式色情的受害者跟警方報案時，多多少少都有被警員責怪的經驗。澳洲的研究也發現，復仇式色情的受害者若在交往初期就主動分享私密照，出事之後，他們卻更容易因此而受到指責。

上述的研究結果看似再熟悉不過。性侵的受害者到現在還是被質疑「為何穿得那麼暴露？」、「幹嘛這麼晚回家？」同樣地，復仇式色情的受害者也會被詢問「怎麼連防人之心都沒有！」、「拍這種東西何必呢？」這些影片一旦成了媒體注目的焦點，「瘋傳」便在所難免，卻沒有太多網友討論把私密片外流出去的始作俑者。

在漢人的思維中，女性要夠「清純」才能符合社會的想像，最好還要遵守「婦道」。中華民國成立之前，明清兩朝的官員還在各地大肆興建「貞節牌坊」，鼓勵女性的三從四德。如此的傳統文化影響下，觀者意淫外流的私密片之後，在留言區仍然要寫出酸言酸語，讓女性受害者蒙受更折磨人的二次傷害。

私密片外流不乏男性受害者

別以為只有女性才會吃上私密片外流的虧，英國艾克斯特大學（University of Exeter）的調查指出，復仇式色情的受害者其實有27％是男性，而且其中還高達90％受到性勒索。美國媒體也報導，一位男性的私密照被前妻流出後，選擇報警的他，還被警方揶揄，想參加支持團體卻被婉拒，因為資源都是針對女性受害者為主。

英國雅頓大學（ArdeNUniversity）的心理系教授兼《復仇式色情：性別、性慾與動機》（Revenge Pornography: Gender, Sexuality and Motivations）一書的作者──馬修．豪爾（Matthew Hall）就表示，在社會觀感中，男性被視為強壯的一方。所以當他被前女友或是前妻以外流影片、相片惡搞時，我們會不自覺好奇這個女人家怎麼會有這個能耐？因此，男性受害者的案件並不會被警方認真處理，還被旁人當笑話看。

豪爾教授是基於英、美國情所給出的看法，私密片外流的男性受害者在台灣的處境可能會有所不同。重點是，無論你的性別為何，都有可能被復仇式色情所傷害。此外，美國的研究還指出，同志族群若成了私密片外流的受害者，可能更容易噤若寒蟬。因為報警就必須要出櫃，他們只好選擇默默承受。

6方法避免私密片外流

盡量不要拍攝私密的影片或是照片。 盡量不要儲存自己的裸照或性愛影片在任何電子產品上，以免外流。 不要聽信網友的要求，而攝錄裸照或性愛影片，也不要於直播、視訊時穿著曝露或裸體。 親密愛人要求你拍攝私密影片、照片時，請三思。 勿開啟來源不明的連結網址，防止電腦中毒而使個人重要資訊被盜取。 當他人持有自己的私密照，不要聽從要脅、指示，盡快向警察機關尋求協助，以免陷入更大的錯誤深淵而無法收拾。若發現自己的私密影片被前任外洩了，也要盡速報案。

打官司的過程繁複而煎熬，一定要有可靠且富有同理心的親友、律師、組織相伴。台灣的婦女救援基金會也推出「裸照外流不是你的錯」的服務網站，提供線上、電話或信件，接受法律諮詢等相關求助。服務對象不分性別，敬請多加利用。

我們無法預測當感情走到盡頭，眼下的情人未來會否跟我們好聚好散，甚至把復仇式色情當作回馬槍，打得我們體無完膚，但是我們可以選擇不要觀看外流的私密影片。獵奇的心態可能是人類的天性，不過當我們明白，這些影片的每一個點擊，就是讓受害者再經歷一次可怕的性侵，那麼也許關閉視窗，才是最好的選擇。（延伸閱讀：報復後開心嗎？聊聊復仇心理的影響）

原文標題：私密影片外流等於性侵！談受害者面臨的困境

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航