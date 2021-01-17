新建案高公設比為人詬病，為何「實坪制」喊這麼多年都無法執行？

自《都市計畫法》全台容積率管制實施至今，已20餘年。這是用來判斷土地生命力與價值的基本要件，也就是根據容積率，來計算開發一塊土地可以賣出多少售坪，依此來衡量建設公司要推案的投報效益。

公設比是台灣從最早時期就存在的詬病，但目前也無實際的辦法來解決，雖然消費者普遍都很反對為何買房需要買掉那麼多的虛坪，可在實際面其實這所謂的公設坪數，是有成本存在的。在營造費用所計算的單價之中也是有涵蓋這項面積，而非如買方所想這空間都是賣方多賺的。若要滿足建築物零公設比的理想，還是得要靠政府如何去更進一步的修法與調整。

現行一般14層樓的住家大樓產品，公設比約32％起跳至38％，商業類產品公設比38％到50％不等都有可能。經過時間與建築法規的年年更動，現在也不可能再出現如早期有那麼低公比的建案，原因無非就是必須要滿足各類型規定的最低限制就得如此，否則就無法取得建照。

既然佔據掉了三分之一的售坪，官方應該要去思考這件事，如果想要符合實坪制的計算方式，就得要想辦法補足賣方這個坪數才有可能辦到，如果只是強硬要求市場公設不得計入面積的話，相對房屋單價也會同等增加三分之一。若是如此，實坪計算就完全沒有意義，反而更加劇提升整體市場行情的數字，只會更混亂而已。

過去能夠從完全沒有章法的土地使用限制，到《都市計畫法》的徹底實施，就代表政府是有足夠的能力，來改變不動產的遊戲規則。

要怎麼補回少去的虛坪，從容積率下手是最妥當的，只要從土地投報效應的基礎容積率提升1/3以上，就可以在不改變與不影響土地及房屋的單價數字上，進而採用全面性的實坪制。讓所有的消費者與買方，都能從此忽略掉公設比的比較與疑慮，更能限制住賣方在公設比例轉移上玩的數字遊戲。

公設比要低，單價就要調高，總售金額不變。公設比調高，單價就可下修，總售金額不變。

若建案總售1000坪，現制公設比最少有320坪在公設面積上；如果要實坪制，就只能登記680坪，那麼在價格上就要補回這少去的坪數總價，單價就會大幅提升。

所以為何到現在還都無法解決公設比的問題，因為總金額是不變的，也不可能如消費者所想的，可以藉此降低房屋總價。但假使某一天土管政策可讓建商從開發坪效上，滿足到原本1000坪總面積及總售價的話，實坪制就能實現。

不動產就是數字之間交替運作罷了，從坪數、價錢、比例跟時間在轉換，買方不了解的總是以為從此少了些什麼購屋預算或門檻就會降低，這是錯誤且不切實際的想法。對於建商來說，成本是無法被省去的，既然數字打底就在那邊，又怎麼可能「賠本」來賣給你呢？

無論再怎麼抗議公設比的不公與無理，那也不是誰能夠去控制的，因為規定就是規定，而這份規定也是政府所定義的，且這個規矩也是由從前所流傳至今。除非設法進化這個規範，否則實坪制是不可能會成為現實的。

實務舉例：一塊現行容積率240％坪效約4倍的住宅區，在實坪制上路的同時，改制土地計畫法的基本容積率，將240％提升到320％，將4倍坪效提升到5.4倍，以此類推。雖然坪效提升，但也因可售面積的降低而前後平衡，自此後市場自然就會有新的坪效計算方式。但對整體而言，此法才可能創造零公比的不動產世界。

消費者吵著雨遮不得計坪，於此就有了新的規定。消費者又吵雨遮不得計價，於此也有了新的規定。

雖然只要在買賣契約書上更動一些內容，就可以在不影響建商投報效益下避免違規，也因為這些計較在實際上並無傷大雅，所以對買方在購屋上，其實前後也沒多大的差異與感覺。

可為何實坪制喊了那麼多年都無法執行呢？因為30％所佔據的比例是非常巨大的，這也沒辦法只是在合約書上寫個不計坪、不計價就能夠解決。所以如果沒辦法從源頭去改變掉不動產開發的遊戲規則，就很難去根絕這延宕了40多年歷史的灶頭。

公設比的確存在了很多矛盾的地方，多年來也成為了消費者在貨比三家時，其中一個比較的數據，說穿了不過就是希望自己花的錢可以買到比較多的肉。而賣方針對於此的話術，也總在於公共領域是大家都有使用到的地方，自然必須要花錢購買來說服，每一個建商每一個建案也都避免不了這樣的事實。

畢竟台灣跟其他國家的文化不同，建築法規與理念或市場發展趨勢也都不一樣，所以想要仿效別人的制度，也不是一件輕鬆簡單的事。

對於高房價時代，以此發展的零公設比也將有望改變這樣的尷尬局面，坪效增加之後會有此變化；每一間房屋總價因實坪而降低30％，但建商的總銷售金額不變，若不拉高樓層的狀態下單層戶數就會增加，若拉高樓層會因成本增加而提升單價，但卻可以提升市容與居住質感。

因為有限的建蔽率無法滿足增加了3成餘多的容積率，多半都會選擇超高樓層來增加賣點與優勢，於此整體不動產消費環境，將會大洗牌再重新組合成新的模式，且更有利於多方贏面。

實坪制上路後與容積率提升的結論：

對消費者來說平均單戶的總價降低30％以上

建商有更多的單價空間控制成本與建築模式

提升市容與建築環境更利於優化未來都市感

徹底消除市場對公設比的不公異議與不合理

打破舊有制度重新創造一個新的不動產規則

改變常態的循環與慣性，必定會有陣痛階段。但想要不改變就得到一個幾乎難以辦到的目標，就是不可能的事。

期待有朝一日，我們都能夠完全忽略掉公設比例的問題，再也不需要執著到底公設面積吃掉了多少空間，進而實現一個「有多少錢就買多少坪數」的完美理想。買方更能藉此大幅度稀釋掉購屋總價及滿足購屋預算，令市場重塑成一個再也不需要被詬病的漂亮局面。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航