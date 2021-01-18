給撐過2020的你最好的：餐飲達人顏宏叡精選，頂級干邑新年酒禮盒

轉眼瞬間，告別了有如超現實電影的2020年，我們迎來2021年的第一個採訪，與頂尖干邑品牌軒尼詩合作，喝了2021年第一杯干邑。新年飲酒不僅是歡慶佳節，還有趨吉避凶、保佑長壽的意義，可見這個採訪的時機是來得剛剛好。

這次的採訪對象我們並不陌生，去年就曾與知名生活風格家顏宏叡（Ray）一同探討質感生活細節，新的一年我們再度邀請他聊聊春節選酒送禮的藝術。

2021新年第一喝，顏宏叡與餐酒的故事

回憶起來，那天發生許多第一次，包含在上午11點前開始喝酒。進電梯前，我問Ray過去是否也曾這麼早開始喝酒，他搖搖頭，看來即使身為兩家台北知名餐廳的負責人，這也是他的新年第一次。

從美國知名大學政治系畢業，而後又攻讀法學院，顏宏叡卻在29歲時人生急轉彎至加州攻讀餐飲學校，除了創辦美式漢堡館Burger Ray，養出一批死忠顧客，同時還身任美國最受歡迎的傳奇牛排館 Smith & Wollensky 台灣總經理，爾後開始他與美食美酒的緣分。

在他踏上餐旅之徒的多年後，現在我們眼前的，是一位言詞精簡、眼神深沈卻透出銳利光芒的紳士。問到當初是否有特別的故事影響轉職決定，他率性地說：「人生很多事情都是慢慢積累的，雖然沒有某個特別的瞬間使我改變決定，但我知道在踏入餐飲業之前，沒有真的喜歡過自己在做的事情。」如果好奇政治與法學院經驗對顏宏叡有任何幫助，他會回答一切都是比較而來：「如果沒有將法學的對立理性與餐飲的溫暖感性相比較，我可能不會發現自己喜歡感性的事物。」

餐桌上的氣氛、食物和酒品與人激盪出的回憶，從年輕時代就吸引著顏宏叡。加州餐飲學院畢業，在餐廳外場深蹲幾年後，顏宏叡至餐飲學習資源較豐富的拉斯維加斯攻讀侍酒師證照，也是在那時累積了豐富的餐酒知識。但回台後的他並非就此一帆風順，除了重新適應台灣本土文化，連餐飲環境對他來說也是全新的。「剛回來的時候，台灣餐廳飲酒文化還是消費者主導，多半是客人自己帶酒到餐廳再付開瓶費。」當時的Ray正巧在與師父鄧有癸學習從零到一創立餐廳（台北國賓飯店A CUT牛排館），他決定將心目中理想的飲酒文化帶給台灣客人。

除了每週與主廚開會規劃餐廳酒單，他也特別訓練自家服務生與酒有關的知識，藉由服務生的推薦帶起客人對餐搭酒的重視。「我在教服務生的時候才發現，原來很多年輕人都對這個領域（侍酒師）很有興趣，可惜台灣的專業資源不多。」至此，他站在推動酒單與侍酒師文化的最前線，由下至上帶起餐酒風氣。

撐過2020的你，值得最頂級的干邑

還記得我說那天發生過許多第一次嗎？和Ray一同至參與軒尼詩品酒課程也是2021年有趣的第一次。當天由酩悅軒尼詩的品牌大使Murphy張立成，與我們分享軒尼詩V.S.O.P、軒尼詩X.O兩款擁有近200年銷售歷史的干邑酒款。「干邑」是法國訂定，專屬生產干邑的產區，在這裡軒尼詩保留世代傳承的「雙重蒸餾」技術與釀酒工藝，每9公升的白玉霓葡萄，經過兩道蒸餾並篩選過後僅能產生一公升的葡萄酒，接下來進入陳釀階段的干邑之酒，才能被稱為「生命之水」。這些生命之水至少陳放3、4年，最古老的年份甚至來自1800年。

而軒尼詩最引以為傲的是「調和」工藝，也就是將不同年份的生命之水交互混合，組成最符合軒尼詩風格的口味。尤其作為頂級干邑的X.O，其豐潤有力的口感，就是來自多種年份久遠、桶齡12~30年的生命之水調和而成；這道工程，就像是釀煮、堆疊時光的工藝，有如人的一生也是透過不同經驗堆疊融合而成。而在全新的一年，軒尼詩與顏宏叡各有新的突破。

軒尼詩X.O 2021年春節限量版。

在軒尼詩推出X.O 2021年春節限量版中，與藝術家劉韡合作，外盒與瓶身以富有春節意象的金、紅包覆，在這具有喜氣的設計中，再加入靈動的弧線切割與黑色點綴，象徵X.O口感的深度，與辛香迸發的後韻。「X.O是我會帶回高雄過年的禮盒選擇，適合送給有在抽雪茄的長官與親友。加了冰塊之後，他的口味會更細緻，讓我蠻想試試看搭配高雄常見的烏魚子加蘋果，和台菜裡的醬油與蔥等調味，應該也很搭。」

軒尼詩是第一位創立X.O品類的品牌，加上作為干邑酒齡劃分標準之中的最高等級，相當適合送給職場上敬重的長官，「通常長官或老闆們也很在乎酒放在酒櫃裡的樣子，這次的新年設計應該會為酒櫃增添不少亮點。」

除了新年設計，這次軒尼詩也下功夫打造V.S.O.P經典調酒系列禮盒與X.O & ICE 體驗禮盒，加入調酒製冰的互動元素，突破一般禮盒形式，讓新年饗宴喝得更過癮。

軒尼詩X.O & ICE 體驗禮盒，附造型製冰盒。

軒尼詩V.S.O.P經典調酒系列禮盒，附曼哈頓調酒專用隔冰器。

2020年的辛勞，對顏宏叡來說可以算是新年繼續勇往直前的養分：「3、4月的時候，心情很煎熬，充滿對未來的恐懼。」當時大部分餐廳來客寥寥無幾，就連高人氣的Smith & Wollensky訂位也被取消近五成，對比我們採訪當天平日中午滿座的盛況，令人難以想像。期間顏宏叡嘗試了許多新方法，包含增加可外帶的餐點，推出專門與外送配合的帶骨肋眼牛排餐等，直到年終生意才開始回爐，甚至還接到以往沒接觸過的客人，拆成小桌的尾牙場。

軒尼詩2021春節限量版禮盒，在新年品嚐生命之水的完美融合

軒尼詩富有層次與深度的口感，來自於200多年的釀酒工藝，以及各方「生命之水」的融揉與調和。就像顏宏叡今日的眼界與品味，也是不同的人生歷練堆疊後醞釀而成的生活選擇。

迎接2021年，除了即將在Smith & Wollensky展開新計劃，顏宏叡也展露他對擴張Burger Ray版圖的期待。「希望可以實現當初創業時，對Buger Ray的寄望。」相信接下來他的餐飲人生故事將醞釀成一杯杯生命之水，層層交疊出多彩豐潤的人生。