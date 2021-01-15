今敏《妄想代理人》：儘管世界有這麼多悲傷，但至少是真實的

文：李佳軒

「什麼啊，原來是一隻狗，這個世界真是不爭氣。」

當結尾豬狩前輩掉進了妄想異世界被黑色煙霧追著淹沒之際，他才發現一切混亂的源頭是鷺月子年幼時被撞死的狗狗。月子畏懼死亡，同時也無法與父親坦承自己照顧的疏失，謊言讓她逃避了這種瀕死邊緣的處境。她不希望是自己錯誤造成了這一場死亡，卻也不夠勇敢面對錯誤後的傷口。

畢竟，我們都因為生活著，而前往每一刻死亡的過程中；我們都因為應和不夠理想的世界，而無時無刻學習著磨合與衝撞。原來是一隻狗狗啊，那個你追求改變的缺失，怎麼尋覓也再也找不回足以彌補的可能。

被設計出來的可愛又備受歡迎的瑪洛美無法、從黑暗裡現身足以用金色球棒擊毀困境的少年無法、化身正義一方想阻止暴行的警察無法、甚至是精心計算著複雜公式以夢預言未來的老人也無法⋯⋯，沒有人可以取代那「原來是隻狗」的缺失。

原來這個世界如此龐大遼闊，城市裡擁擠的人類建造了無數可能與夢想的發展，但我們終究找不到可以填滿內心深處如此脆弱、細小，甚至根本快遺忘而看不清的痛楚，它帶來一輩子漫長的陰影。

Photo Credit: 光年映畫提供

那是一種心魔堆疊著心魔的故事，也是推回了最初《妄想代理人》單純的一件襲擊案，逐漸變形成了一場城市浩劫，底下的人們用他們的逃避、自私、懦弱、膽怯與推卸，成為了滋養「棒球少年」存在、寄生移轉，在感染到通篇故事裡的核心：一切的罪惡的根源全是因為我們不肯面對自己。

彼此坦然與誠實的面對、負罪的人同時也是受害者、受害的人需要慰藉，慰藉可能來自每個都帶著憂傷前進的人們，我們無法消除那種輕蔑嘲諷的憤怒，妄想無時無刻感染。我們一面面對自己的慾望，又一面逃避自己的另一慾望，交纏再一起後變成了這樣罷了。

當動畫成為了一氣呵成的電影版本，前後篇的分界是個很有趣的斷點。前篇循序漸進點出了每個角色借住一個莫須有的存在解脫自己，人格分裂的晴美、自滿卻也自私的優一、以惡之惡為男子漢行使暴力的生存的蛭川、自詡為聖戰士實則早已迷失的狐塚，逐漸失控的世界漸漸把不安的強烈壓迫撞擊銀幕前的觀眾。重複的片頭和片尾甚至成了讓人暫時喘息下的時候，你知道這個世界真的糟透了，但我們還想繼續看下去。

後篇出現了以「自殺」為伴出遊的人們，他們在網路聊天室以一種邊緣的方式插入了這故事裡，跳軌、自焚還是上吊，原來那些你準備前往虛無放棄時，所經歷的過程已經創造成為了一個存有欲力。你不必然得活得滿足才稱得上活著，只要是誠實不虛偽，切確的感受那些「失去歸屬的現實，就是我真正的歸屬」，那你也是夠坦蕩蕩，無所畏懼戰勝了自己成為了一名偉大「超人」了。

故事推展的越來越複雜而龐大，妄想的心魔交錯在虛實之間，追查真相的警察都陷入了異空間。無人能逃過，幸福的少女因為被玷污的窺視崩潰了、聖戰士以自殺犧牲警告世界，牛山及蛭川幾乎都到達了一種極限，他們被革職、失去了社會制度賦予的權力和身份，甚至被喚起亡妻幽怨的想創作個假象的世界。

Photo Credit: 光年映畫提供

因為那是假的，就像被虛無棒球少年擊昏後擁有的逃離，那是一種妄想，你自己妄想了可以讓你逃避現實的壓力，想取得一種慰藉、被憐憫，甚至是就此把責任推卸的一乾二淨。自己的悲傷會和自己無關嗎？那些自己所經歷過的事情，真的可以就此和自己無關呢？

我想不可能的，悲傷會一直在那裡，但熬過痛苦的自己會成為更堅強的人。現代化後雜語細碎的世界，異化與冷漠將人變成了另一種人。那種妄想代理著施害與加害的人們，那也是今敏提醒也告誡著我們的事情：受過的傷口與出現的悲傷都是真實的，無論是暴力的抒發他還是用甜美夢幻醉醺，仍舊無法解決惶恐的根源，無論你多麼不想面對。

反倒是幾個前往自殺旅程的老壯幼年人們，尋找到了活下去的感覺。那根源於日式療癒與頹廢自慰文化的嚴重抨擊，群體的焦慮是每一個在底下的人們創造出來的，那毀滅般的幻想和當代現實或許因此變得模糊，如果我們持續選擇逃避的話。後來，鷺月子走向陰影擁抱起那隻瀕死的狗狗時，她知道了那是一個真實的悲傷。面對愧疚與死亡很痛苦、面對謊言要掩蓋很難堪，但她能緊緊抱著狗狗，她沒逃避了。

若你真的愛過一個人，怎麼會希望忘了他。像是你怎麼捨得讓這一個你那麼緊緊擁抱的狗狗，變成了那根本是為了逃避而生虛無的幻想。「那麼再見，大家」今敏用老人夢告的警語（也是一種鼓舞吧），要清醒且爭氣點，儘管世界有那麼多悲傷了，但那至少是真實的。

Photo Credit: 光年映畫提供

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航