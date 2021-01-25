成天攻堅追捕、徒手格鬥？佔據刑警大把時間的其實是「文書處理」

文：飄浮的刑警背心

刑事偵查工作，並不像電影或電視劇那樣成天攻堅和追捕犯人，還能夠很英雄式地拋棄槍枝，和犯人來場熱血沸騰的徒手硬漢格鬥。你腦海裡浮現的劉德華、郭富城或鼓于晏，是形象美好的演員，而不是真正的刑警。佔據刑警大把時間的其實是「文書處理」。

堆積如山的公文，已經是刑警工作的常態，每天的上班時數，至少有一半以上都在處理公文，一方面公文有時效的壓力，另一方面「舊的不去，新的一直來」，越積越多讓不少人心理更加厭倦，更喪失處理的意願。

除了少數簡單可以簽核歸檔的公文（俗稱垃圾公文，沒有營養又必須花費時間去消化的公文類型），多數公文是「刑案公文」，也就是由派出所受理報案後，陳報上來的刑案，從打架互告傷害、家暴、財物竊盜、詐欺等不一而足。

而刑警在接到刑案卷宗後，必須初步「簽核」，送由第二層主管（偵查隊副隊長、隊長）到第一層主官（副分局長、分局長）批閱。而這個簽核過程，則考驗了刑警的寫作與文字表達能力。

「簽核」主要有三個目的：

讓上級長官知道有這個案件發生 說明偵辦的進度 擬定後續的偵查動作

畢竟一個單位的主官每天有數十數百的公文要批閱，沒有美國時間去詳細翻閱卷宗的內容，因此如何以精準而不冗長的文字內容，準確傳達我想要傳達的意思，是每個刑警在處理公文的必須思考的問題。

舉例：

報案人B說他的住宅內財物遭竊，損失X萬元，派出所受理報案後，陳報至偵查隊。

以我自己的經驗，會按照以下的敘述順序：

先說明報案人B發現住宅內財物遭竊的詳細時間與經過，以及何時報案（不少案件的報案時間都隔了好幾天，我甚至有處理過一年多以前的案件） 針對住宅現場的刑事勘察與鑑識情形，說明有無採獲生物性跡證（指紋、DNA等）及物理性跡證（如鞋印）。 以案發現場（住宅）為中心，說明周邊的監視器設置地點（必要時最好用地圖標示），以及監視器的調閱情形，比如有沒有拍到犯人影像、交通工具等。 針對上述2、3所列的事項，研擬後續的調查動作：（1）採獲的指紋、DNA、唾液或鞋印，送刑事警察局比對（如果已送，加註送驗日期）；（2）、監視器調到的犯人影像或交通工具，過濾出他的真實身分，並進行「通知」或「聲請搜索票」的程序。

以上，大概就是一件住宅竊盜案件的簽核大略，重點不外乎「案件發生經過」、「偵辦進度」及「後續動作」等三個部分。

其實，每個人的簽核方式都不一樣，但只要把握住「讓長官清楚明瞭」的原則，都是一份好的簽核案。因此，文字表達能力相當重要，如果簽核的內容次序紊亂、冗言過多，反而會被上級長官退件重簽。一來一往，會延宕不少時間，造成自己的公文壓力。

Photo Credit：飄浮的刑警背心 這是我自己辦公桌上的「一部分」公文

公文處理是每個刑警都逃避不了的課題，簽核案簽不好，就算被退個兩、三次，第四次總能夠成功被核批。但接下來要說的這件事，如果寫作能力欠佳，很可能是一件刑案的最大阻礙，那就是「偵查報告」。

所謂偵查報告，就是向法院聲請搜索票、通訊監察書（俗稱監聽票）等票證時，必須附上的文書統稱。偵查報告最重要的目的，就是要讓法官、檢察官了解這件刑案的「緣起」、「對象」、「具體蒐證事實」及「核准的必要」。

聲請搜索票、通訊監察書的程序：先向地檢署檢察官聲請，檢察官認為沒問題後，再把卷宗遞進法院，最後由法官審核，決定核不核發。

舉「聲請毒品案搜索票」為例，偵查報告的內容必須說明：

這個案件怎麼來的，比如說檢舉人檢舉

聲請搜索的對象身分、住居所、交通工具等

具體事證：比如跟監時拍到毒品交易的過程

法官為什麼要核准搜索票的理由

簡而言之，不僅要詳細說明這件刑案「哪裡冒出來的」，還要舉證「確有其事」，最後再給法官一個「不核發不行」的理由。

當然，聲請搜索票或通訊監察書時，都是一整份的佐證資料，但偵查報告是最關鍵、最精華的部分。後面的附件都是輔助，讓法官、檢察官確信「你說的是對的」，而不是信口胡謅。

「偵查報告寫得好，請票沒煩惱」，票核不核准，很大程度影響了案件的偵辦時程。比如預定星期四要展開行動了，結果星期一請票時被法官打槍（駁回）。修正偵查報告及補強證據會再耗費時間，修正小瑕疵可能還趕得及星期四的行動，但大的錯誤恐怕就得讓行動往後推遲。

辦過案的人都知道，專案行動拖延一天，就多一天的風險，要執行的對象這一刻可能還在你的掌握中，下一刻或許就銷聲匿跡。所以聲請票證時，我們的目標幾乎都是「一擊而中」，盡可能不讓法官有駁回的機會。所以除了證據蒐證齊備之外，如何把所有的精華濃縮在幾頁的偵查報告裡，就是我們必須絞盡腦汁的。

最後談談我自己最近的案子。一件毒品案要在星期一收網，於是前一個星期二就準備好了卷宗，要向法院聲請搜索票。我對這份資料頗有信心，檢察官看過之後也覺得很有機會，於是案卷就遞進了法院。然後我就回到辦公室，悠哉悠哉地處理我的其他事務，等著核准的電話到了。

下午四點時，一通電話打來：「你的票法官駁回喔。」電話那頭的書記官冷冷一句，我內心升起了大大的困惑，我實在好奇法官駁回的理由是什麼，所以到法院去取那份駁回通知。理由是「我沒附上○月○日的蒐證資料」。

我回到辦公室拿出備份卷宗，仔細查看了一下內容：○月○日的蒐證資料我明明有附啊！為什麼法官還是駁回了？我左思右想也想不出個所以然，索性拿著卷宗去問同事小威，小威只是翻了翻、看了幾眼，拋出一句：「你寫在表格裡的『○月○日』太小字了，法官沒看到。」

啊……竟然是這樣嗎？反正也沒辦法向法官證實了（實務上司法警察不太會跟法官上得上話，對於法官的駁回聲請，司法警察也沒有異議的空間）。

於是我把原本「○月○日」的8號字，改成跟本文相同大小的12號字，隔天再遞一次，檢察官知道了這個情況，很好心地用螢光筆幫我在「○月○日」再畫上兩筆強調重點（這是我不如檢察官細心之處），這一次就很順利地核發，案件也收得漂亮。

經此一事，我才有所體認：刑事文書上的文字處理能力，不能僅限縮在文字精鍊、條理分明、邏輯清晰上，更要擴大範疇，把「讓別人看得懂」列為必要條件（或許應該說，職場文書都應該具備這項條件）。同樣一件事，把文句寫得通順扼要，比寫得晦澀拗口重要得多；版面的排列及設計，也要以「易讀、易懂」為原則，才是一份好的公務文書（尤其不少法官都是上了年紀的人，眼睛不好使）。

對於前者，我對自己的文字錘鍊能力頗有自信，文書版面亦非難事，沒能對於閱讀者的「同理」則是我的缺陷。沒想到，一份偵查報告的「8號字」，會讓我自己如此介懷呀。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航