《憑什麼相信你？》：為什麼他的推特文受到440多萬人肯定，而你的只有一人按讚？

文：史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯

推特訊息猶如香檳塔

推特的吸引力是可以理解的。任何人都可以在一定的字數內，向全世界發表自己的看法。推特也具備歸納整理的功能，可以在貼文中用標記（hashtag）把訊息分類成各個主題。此外，同意他人訊息意見時可以按讚，可以回覆貼文參與討論，也可以分享貼文，把訊息發送給追蹤自己的人，所以貼文可以如野火般快速傳播。

橫跨各個社群網路和社交媒體平台，全世界數以百萬計的人看到某位傳訊者撰寫的同一訊息，而且那位傳訊者是他們原本不可能有機會互動或聯繫的。

不可思議的民主。

不過，推特盡是些未經深思熟慮的訊息。如果有人想發表某個訊息，內容未必要發人深省，也毋需觸動人心、辛辣、諷刺、滑稽，甚至不需有那麼一點兒正確或真實性，只要能抓住大家的注意即可，哪怕只是片刻。

如果把推特擬人化，它就好比注意力缺失的三歲娃兒，把快要抓狂的爸媽奉上的玩具到處亂扔，還露出期待的表情，彷彿在問：「就這樣而已嗎？還有沒有？快點啦，我還要玩。」

2017年，科羅拉多大學的哈爾夏．甘佳哈巴拉（Harsha Gangadharbatla），與推特的軟體工程師馬紹德．瓦拉佛（Masoud Valafar）合作，檢視推特上的資訊如何影響人的信念和意見。

研究人員隨機挑選30萬名推特的經常用戶，追蹤他們在一個月內的訊息、貼文和活動，以了解推特用戶是否被大眾媒體影響──包括接收哪些電視節目資訊、看什麼報紙、瀏覽什麼網路文章──或者只對某幾類型傳訊者的訊息有感。結果他們發現是後者，意見領袖似乎會形成緊密的社群，經常會追蹤彼此的推特，針對大家關注的媒體內容建構一套信念和態度後貼出意見，供其他使用者關注、反應和回應。

好比香檳塔，最頂端的香檳總是滿溢而流到下層，被選中的推文也是往下散播，直到大家的酒杯都斟滿酒。

甘佳哈巴拉和瓦拉佛的研究之所以重要，是因為這證明即使資訊分享平台不像傳統媒體般具備進入門檻，但在傳播訊息時，某些傳訊者的影響力依然明顯高於他人，也就是內容被轉推。對他人的態度和想法產生最大影響力的貼文，未必要見解精闢、滑稽或者雋永，而往往只因為撰寫推特文的人擁有某種地位。

2017年8月12日下午4點59分，羅比．麥海爾（Robby McHale）的貼文恰恰說明以上論點。麥海爾希望這則貼文能夠「爆紅」，而他的訊息具備某些爆紅的特質。首先，他的時機抓得很好，要能在推特上有那麼一點被注意的可能性，貼文出現的時間和貼文當時的背景，往往比貼文的內容更重要。

第二，麥海爾挑選「夏洛特維爾暴動」（Charlottesville riots）撰寫推特文，不光是美國，世界各地絕大多數地方有數百萬人都在關注這個議題。人人都在談論、收看動態消息，並在臉書上討論。

第三，麥海爾是經過深思熟慮才寫下這篇推特文。他把川普總統競選的口號做了一點巧妙的修改，說美國要再度偉大，需要的不是仇恨分化，而是體諒和合作。

他的推特文寫著：「美國人民應該不分種族彼此諒解、團結合作，讓這個國家偉大。」接著標注：#Charlottesville。

誰會不同意呢？

8月25日星期五，麥海爾給美國人民的訊息發出去13天後，得到一則回覆，有人在那則推特文下方留了一個意見。沒有人對貼文按讚，也沒有人轉貼，推特每月3億3000多萬的用戶中，只有一個人跟麥海爾的貼文互動，其他人都視若無睹，他那一語中的且適時的訊息被晾在一旁，儘管有數百萬人肯定是贊同的。那則貼文好比是連三歲過動兒都覺得無趣的玩具。

麥海爾貼出推特文後才7分鐘，有人在推特上貼出一則意見相當類似的訊息，這則貼文具備冷門推特文的大部分特徵，貼文的前後文不明確，而且作者不像麥海爾使用自己的話，而是從20多年前的1994年，尼爾森．曼德拉（Nelson Mandela）的自傳《漫漫自由路》（Long Walk to Freedom）中擷取的一段話：「沒有人一出生，就會因為別人的膚色、背景或宗教而厭惡對方……」

儘管如此，這則推特文立刻爆紅。

的確，第二則貼文具備一、兩項有利的特點。文字是流暢的，只是並非撰寫推特文的人原創。貼文還附了一張提振人心的照片，這位推特用戶對著一扇敞開的窗戶微笑，不同種族的孩子們站在窗前向外凝視。不過，該則推文的成功關鍵，是在照片中的那個人。

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

2018年初，美國前總統歐巴馬的推特文被轉貼超過160萬次440萬用戶按讚。推特發言人表示，這是當時最受歡迎的推文，或許至今仍是。

至今人氣依舊不減當年的前總統，推特文受到440多萬人肯定，而麥海爾的推文只有一人按讚，這件事一點也不讓人驚訝。歐巴馬在推特上有一億多人關注，等於他每次貼文，就有近三成推特的註冊用戶，可能會在他們的推特首頁上看到歐巴馬的訊息，麥海爾的貼文不光會被美國前總統的貼文擠掉，甚至會被公寓大廈管理委員會前主委的貼文擠掉。

看似人人平等，誰都可以使用的推特平台竟然如此不平等且充滿階級意識，這點也不讓人意外。的確，任何傳訊者都可以在推特上發表意見，每個聲音都有機會被聽見，然而這些傳訊者當中只有一小撮人的意見會被聽到，而且那一小撮人可能是有地位的。

「地位」是一種效力強大的硬性傳訊者效應，擁有高地位的人被認為擁有工具價值（instrumental value），換言之，他們的某些特質不僅使自身成功，也可能對他人有用，於是我們會假設他們的話值得聽，擁有較高的支配力，也難怪初次見面的人會劈頭問對方：「請問您在哪兒高就？」

相關書摘 ▶《憑什麼相信你？》：高社經地位通常能贏得他人崇拜，但肯伊威斯特是個反例

書籍介紹

本文摘錄自《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》，時報文化出版

作者：史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯

譯者：陳正芬

他總是謊話連篇，為何人人盡信？他永遠言行一致，為何人人不信？為何我們這麼容易相信有自信的繡花枕頭？為何腦袋裡有料的專家經常不被當一回事？為何有些人看似可信，而有些人天生一副不可靠的樣子，即使他們說的是同一回事？

決定是否該聽信某人時，我們會仔細衡量他的話語和論點。但事實是，我們總是重視發言者「本身」勝過他的話語或論點。傳訊者的哪些特質對我們的影響最大？在我們決定該聽誰的話、該相信誰的時候，哪些訊息是最重要的？我們能怎麼做，才能更敏銳地察覺這些效應的潛在暗示？

在這本具開創性的書中，行為學專家馬汀和馬克斯指出八大特質，說明一個人的外表或財務狀況等看似不相干的小事，為何會影響我們對他們說的話的反應，無論話語內容是字字珠璣或者一派胡言。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航