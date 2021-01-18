《我變笨都是公司的錯！》：會議本身就是培養「群體愚行」的理想溫床

文：岡特・迪克（Gunter Dueck）

為了加入大家，需要不斷的讓步

我們必須簡化所有團隊合作上將會發生的問題！

為什麼人類能夠發明火星探測車，卻無法聰明的團隊合作呢？為什麼主管要擅自訂下合作的目標，並將團隊合作視為一種「挑戰」呢？是否主管們已經預見，我們在合作的過程中，會發生爭執呢？是否在開始合作前，就潛藏著我們不知情的問題呢？而是否每個合作的環節，對我們來說都是一種磨難呢？

媽啊！工作被搞得太複雜、瑣碎

本書要探討，因自身錯誤而造成生活中的複雜性，並得知事情發展至此的主要原因。而本書最後也會提出針對這些問題的解決辦法——並非「粗略」，而是以「智慧」處理問題。你的老闆一定曾說過：「聰明工作，而非埋頭苦幹」，但這種方式只有在獨立作業時才有辦法達成。為了融入一個團體，我們必須做出相當大的讓步。因為先前訂立的不合理規範，導致我們不斷往錯誤的方向前進。透過本書，我將針對過度複雜化的工作與生活，提供一些反饋。

在編寫這本書時，我花了許多時間在Google上找尋靈感。其中，我在奧利維亞．米謝爾（Olivia Mitchell）的個人網站，找到了一張大大啟發我的圖表，這張圖表彷彿閃爍著知識的光芒。當下我立即停下手邊所有的工作，並開始深刻思考。隨後我就開始架構本書內容，並引述米謝爾的圖表來進行概念說明。你可以在〈簡化曲線 1〉看見我所提出的論點。

奧利維亞．米謝爾透過她的觀點，明確表述了這個理論的含意。所有人都知道，擁有高度知識的專家們，容易將問題過度複雜化，並苛求聽眾能夠理解他們的想法。針對這件事，有兩種補救的辦法：一是，我們可以粗略簡化問題的複雜性（以英文解釋：dumb down，「通俗化」，或是「貶低」與「降低水準」，更確切說法：「將事情愚蠢化」）。另一是，我們也可以嘗試透過圖表，或一些實際範例來說明整件事的複雜性，使所有人都能簡單理解，也就是將問題「智慧簡化」。

這兩種方式都能為聽者降低理解上的困難度。講者可以選擇把最困難的關鍵點，用一句話輕鬆帶過，將問題簡化到水準盡失——這當然是最簡單的方法。例如：主管經常會說：「我們目前正處於絕佳狀態」，或是政治人物經常掛在嘴邊：「我們必須採取永續經營策略」。又或者，講者可以透過聽者的視角，消化與反思他們的經驗，隨後舉出容易理解的實例、圖表與比喻，藉由這個方式切入複雜的問題點，同時啟發與吸引聽者。

團體工作的壓力，讓人只想虛與委蛇

如果你是獨自一人作業，就能夠非常簡單的替自己作主，你可以省下許多力氣，安全避開團隊將會遇見的「挑戰」，並達到真正有用的成效。而上述提到講者所面臨的兩種選擇，後者需要你與講者共同努力。因為要真正清楚理解一件事，是件非常艱難的差事，這困難度也讓許多思想家同聲贊成。

如果你在團隊中或是「群體」（Schwarm）內工作時，必須在一個小時後向主管呈交一份口頭報告，你會怎麼做呢？（我在企業管理上有許多經驗，可以向你保證：主管通常會要求員工真的把報告「做」出來！）你第一時間或許會覺得，為什麼自己還要花心力來做這份報告？主管同樣也忙於日常業務，沒有人願意浪費寶貴的時間來做這件事。但這份報告必須被完成。所有人都在等著看誰會主動去處理這件事，隨後這句話就如魔法一般出現：「我們可以開會時一起完成。」你鬆了一口氣，所有同事共同負責，就沒有人必須獨自承擔責任。

因此，一個小時的會議就這樣成形——它就這麼發生了！而當會議開始時，只會出席約半數的主管與經理，其他的則去了「重要商業會談」，或是「拜訪重要客戶」，所以你不能對他們提出批判。然而，由於出席會議的同仁太過忙碌都沒有做好準備（他們總是如此），因此在報告中，複製與貼上許多先前會議的舊資料。

我們究竟得到了什麼？美國人總是會說：「這是我個人的微薄建議，僅供參考」。所有人都想把自己的意見納入其中，但成果當然並不令人滿意。然而，主管卻用大家東拼西湊、漏洞百出的結論，當成行事的基礎。他仍然可以在報告上加個圖表，好讓內容達到可令人接受的水準，並遞給助理簡單一瞥。「很好，這樣就完成了，趕快去下個會議吧！」

Photo Credit: 樂金文化出版

我們完全沒有時間去構思一個真正「有智慧」的報告。在〈簡化曲線1〉的左方，我們朝著愚笨方向下墜，同時將複雜的問題點粗略簡化。在開會中，這樣的作法暫且沒問題，所有同事在會議結束時也都這麼認為，甚至可能會說：「這個計畫非常完美，不能再更好了，必須立刻實行。來看看主管能不能接受這個作法……但他或許會要我們再開個會，繼續討論這個問題。」

團隊會議與個人獨立作業有所不同。當我們獨立作業時，能夠自行在粗略與智慧簡化的方向中來回思索，或是直接選用智慧簡化的方式來達成目標。而在會議中，選用智慧簡化的可能性微乎其微。

在開會的壓力之下，多數人都會選用較粗略的方式來解決問題。因此，我想將「群體愚行」（Schwarmdummheit）的概念，當作本書討論主題。我會深入解釋我們為何時常需要加班，或是工作步調過快的原因。而在不斷理解與探討問題的脈絡後，最後結論通常都是——「工作效率低下」。那麼，為什麼大家不好好認真工作呢？為什麼時間都不夠了，還要將問題複雜化呢？為什麼要開這麼多沒有結論的會議呢？為什麼那些高薪經理，要在無謂瑣事上花這麼多的時間呢？為什麼我們提出的方案如此索然無味呢？

智慧簡化才能解決問題

對於這些疑問，我會透過比較「粗略簡化」與「智慧簡化」的圖表，提供令人滿意的答案。而〈簡化曲線 2〉的圖表，儘管與前一張〈簡化曲線1〉的圖表相比，呈現出的對比十分極端，但在實際情況下，粗略與智慧簡化兩者本身並非完全相對。

Photo Credit: 樂金文化出版

第二張圖表呈現出了一些細微的差異。我們先來想像一個不易開發的新產品，開發過程的五個階段如下：

產品開發第一階段被各式各樣的概念拼湊而成，粗糙簡陋，尚有許多漏洞，僅能用於少數用途。 產品開發第二階段已經相當不錯，可用於多數用途，但使用起來非常繁雜（類似早期的錄影機），也不易上手。其中有些缺點令人生厭（你可以想想我們都是世上第一台電腦的受試者），也因為產品本身的複雜性，使我們經常無法順利處理問題而感到失望。且它並沒有針對使用者的需求來設計，使用起來並不順手。 產品開發第三階段已邁向成熟，但仍相當複雜。它能夠完成所有你下達的指令，但可惜的是，你必須是這項產品的專家。大部分的潛在客戶都無法輕鬆上手，僅能使用產品的基本功能。（例如：並不是所有人都會使用 Adobe Photoshop 全部的功能，甚至只會用來瀏覽圖片。Microsoft Word 同樣也能處理許多問題，但絕大多數的人都只用來打幾行字而已。）目前這項產品僅能用於某項特定的目的，且需要花上大量的時間學習。 產品開發第四階段解決了使用上複雜的問題後，這項「All-in-one」的產品已經找到了「聰明」的解決辦法。大部分的功能對於使用者來說可以輕鬆上手，特別是在使用上能立即理解，而且維修專員也能夠輕易維修。 產品開發第五階段已達到智慧簡化該有的樣子，它的功能幾乎使所有人都相當滿意。

適合團隊合作的方案，耗費過多意志力和成本

上述特徵，我們將會在〈簡化曲線 3〉進行說明。

Photo Credit: 樂金文化出版

在先前段落有提過，本書的核心重點「群體愚行」——說明了我們在會議與團隊合作的思維上，受困於圖表左側。同事與主管當然會不斷鼓吹大家尋求聰明的解法，甚至提出一個出色的解決方案。不過一旦以團體為單位開始共事，我們提出的方案既複雜（使用上當然不佳）又繁冗（可以使用，但需要耗費許多成本）。

我們的日常生活充滿著利益衝突、同業競爭、規則限制、報告要求、文書義務、品質控管與大小會議，難道還有人有時間、空閒與熱情，來思考顧客所提出的回饋嗎？就算真的有，難道他不會在會議中，被其他渴望擁有快速且有效解決方案的同事們圍剿嗎？「有辦法就趕快提出來！」——這是主管或難搞同事的經典台詞。這種情況是必然的。

終究你還是得和別人合作，那該怎麼辦？

為什麼企業不傾聽顧客的建議？為什麼大家不相互交流意見？為什麼主管不嘗試理解員工的想法，甚至彼此對立？因為所有人都堅守著自己的立場，他們看不見事情的整體，所以無法共同合作。如果所有人都能綜觀大局，那麼就有可能討論出一套通用的方式，甚至找到聰明智慧的解法。如此一來，大家就會認為這是一同展現「群體智慧」的機會。但是，若是我們只看事物的片面，則會再次產生紛爭，甚至又回到了「群體愚行」的窘境。這點我會用故事與實例解釋說明。

19世紀美國詩人約翰．戈弗雷．薩克斯（John Godfrey Saxe, 1816-1887）重述了非常著名古印度詩歌：《盲人摸象》的故事。

六個盲人圍繞在大象四周，想知道大象到底長什麼樣子，他們看不見大象的模樣，只能用手觸摸。第一個盲人認為大象像一堵牆；第二個盲人認為大象像一條蛇；第三個盲人認為大象像一支茅……。這首詩歌開頭如下：

六名印度斯坦盲人

為了學習竭盡所能

前去一窺大象樣貌

（儘管他們全數盲瞎）

透過逐步觀看細查

或許能夠如願以償

最後以一段智慧寓言結尾：

宗教紛爭時常發生

於爭執者間，我想：

他們竟是如此無知

空談一隻大象，

其實：

他們皆全然看不見！

在詩歌的最後一段有著宗教上含意。不同宗教的神學家就像故事中的盲人一般，儘管沒有任何一個人見過神真實的模樣，他們卻能透過不同的觀點詮釋祂的存在。藉由這個方式，他們皆能推測一個陌生整體的樣貌。

Photo Credit: 樂金文化出版

無法綜觀全局、團隊合作成了瞎子摸象

我經常在IBM與各大企業的演講中，特別引述這幅畫與詩歌，有時也會針對問題與狀況來調整故事內容。例如，我會向聽眾詢問：「什麼是IBM？（將大象替換掉）」，隨後會得到許多片面的回答：「IBM是電腦製造商」、「IBM是軟體開發商」、「IBM是伺服器開發商」、「IBM是科技諮詢處」、「IBM是研發與創新公司」……。而我會向他們解釋，因為他們已經產生了所謂的「片面思考」，所以無法正確得知IBM的整體概念。

某個部門的經理或是員工無從得知其他部門的工作狀況，這些部門對他們來說是相當陌生，所以當然也無法看到整間公司的全貌。最上層的主管經常呼籲所有同仁，應該為公司的整體發展而努力，但這當然不可能。員工並不了解這間公司的整體性，他們只能看見屬於自己的工作領域，但一間大企業涵蓋各式各樣的部門，像是人事部門、法律部門、採購部門、生產部門、開發部門、銷售部門等，他們像盲人一樣待在公司內，只認得自己的辦公室，難道他們有辦法跟其他部門的同仁相互理解並一同合作嗎？

當然在一間企業中，每個領域總是有與眾不同的人，他們可以理解與綜觀大局。可惜的是，他們無法成為會議中的多數——因為會議本身就是培養「群體愚行」的理想溫床。

片面思考阻礙理解團體目標

我經常和孩子們聊到，如果在學校表現優異的話，可以省下很多力氣，但若是達到卓越超群的程度，可能會被過度關注，陷入能者多勞的情況。而單單僅是優異的話（以德國成績來說大約是 85∼90 分），則會被分配到最小的工作量。沒錯，事情就是這樣！注重學校的紀律，就不太會引起麻煩，也能清楚理解學校整體的本質。

這邊的「理解」，並非指在成績、操行與排名上有良好表現，而是完全清楚校方訂出的規則，好好上學、放學，並在回家時完成作業。如此一來，這個孩子就能在課後隨意玩遊戲、滑手機或做自己想做的事。且因為他表現優異，所以沒有人會多說什麼，父母與老師都很滿意，甚至允許這個孩子在晚上出去玩或是熬夜到天亮，皆大歡喜！

但如果孩子的成績不及格，甚至需要在及格邊緣奮戰，就代表他只理解了學校整體本質的其中一部分而已，生活將會過得非常辛苦，再加上父母與老師不斷責罵，孩子心靈能量將日漸被消磨殆盡。將他送去補習班費時又傷財，而且若是孩子沒有成長的話，則會引來更多責罵。他拿不到零用錢，也不被允許晚上出去玩，滑手機亦會被視為萬惡之源，手機將被父母直接沒收，人生一片黑暗。

而為什麼公司的經營策略會在及格邊緣奮戰呢？不是將事情粗略簡化，就是成果差強人意。當他們無法達成主管訂定的目標，為了要得到上頭的「援助」，必須經過諸多品管測試與檢討會議，沒有人會對此感到滿意。不過，若是所有人都好好各司其職，這種情況就不會發生，但為什麼沒有任何同事想這麼做？

書籍介紹

本文摘錄自《我變笨都是公司的錯！：看企業組織如何毀掉聰明人才》，樂金文化出版

作者：岡特・迪克（Gunter Dueck）

譯者：朱庭儀

德國亞馬遜政治．經濟．社會類暢銷書

高盛．德國《商報》．法蘭克福書展2015年優秀經濟經營圖書

德國大報推薦上班族必讀好書

企業管理領域的《烏合之眾》

企業制度如何毀掉聰明人才？

前IBM德國公司技術總監揭露職場上令人衝擊的真實面！

天天上班愈上愈笨、愈上愈懷疑人生嗎？

每天睜開眼睛，想到要去公司就好累？

每個月都想離職，但是為了薪水還是咬牙撐下去？

逮到機會就想當薪水小偷，但是又覺得良心不安……

到底為什麼上班這麼痛苦！問題出在哪裡？

本書作者在IBM德國公司擔任技術總監20餘年，他發現……

其實以上症狀，有85%的責任在公司制度！

想要好好工作，為什麼那麼難？其實是公司帶頭害大家一起笨！

每天不是在瞎忙，就是在當薪水小偷浪費時間嗎？

工作愈來愈沒成就感，為什麼我們沒辦法好好工作？

研究IBM多年的作者發現，當獨立作業時，我們都能輕易找出適合自己的良好工作方式；但在團隊合作時，為了融入一個群體，我們就必須做出相當大的讓步。

團結就是力量大？才怪！事情真相是：一堆臭皮匠，也勝不過一個諸葛亮。當個人進入群體之後，原本的自我特性就會被群體遮蔽，智力也會漸漸被群體愚化。久而久之，就只能陷入「大家一起笨」的惡性循環泥淖之中……

大家一起笨的公司，會產生什麼樣的症狀？

檢視一下，你的公司也有以下問題嗎？

老闆總訂出「不可能任務」的工作目標

設下新目標後，我們通常會即刻動工，不會停下腳步來思索更好的策略，或是理解這項任務，是否為我們能力所及。若這項任務超出我們的能力範圍，會使所有員工與生產線負荷不來，導致錯誤、延宕與憤怒的發生，同時衍生出更多的工作量，拖垮所有的時間排程。

過多的工作壓力，讓人學會投機取巧

業務負擔過重、工作步調緊湊與情緒憤怒所產生出的壓力，迫使我們在接連不斷的工作中，逐漸變得投機取巧。我們忘記原先設下的目標，僅把所有的專注力，全都放在處理問題上。

為了追隨職務的常規或SOP，放棄追求卓越的念頭

每日的工作常規，近乎耗盡了我們所有時間，使我們不再對新知感到興趣，也逐漸失去對生活品質與崇高事物的追求。老闆要求我們在工作上精益求精，但根本就沒有人知道，他實際上想要什麼，甚至連他自己也不知道。

總把問題歸類為成本問題，讓人養成短視近利的心態

若公司每個環節都出了問題，管理階層最多只能解決最大的麻煩。例如：降低成本支出，其他問題就這麼繼續放置，逐漸演變成公司日後的隱憂。

陷入成堆的工作中，無法思考

壓在員工身上的績效目標，成了操控他們思想媒介。不過，有時不可靠的指標，只會誤導我們的判斷力。最後，它不僅無法給予我們確切的資訊與數值，也會使我們的思維出現偏見。

不敢說真話，問題一再被掩蓋

壓力、相異的興趣與觀點，加速了機會主義的蔓延，扼殺了所有建設性交流。在長時間的會議中，每個人與彼此相互交談後，卻沒有獲得任何結果，會議就如此毫無意義結束了。

如何在愚笨團隊中當個聰明人？

不想再當薪水小偷嗎？現在開始聰明安排工作，跨出群體智慧的第一步！

1. 找出合理的工作量

作者運用等候理論的公式，為我們合理計算出最適當的工作量。大多數情況下，大約 85％的工作率是最佳的狀態。也就是說，適度的彈性空間是必要的。

2. 設立具有建設性的目標

目標不要好高騖遠，做好計畫後，循序漸進、階段性的逐步實現。

3. 別讓自己陷入得處理太多迫在眉睫的問題

在繁忙工作中，因時間壓力關係，緊急的問題最後只能草率處理，出錯率自然增加。做好時間管理，安排工作優先順序，提升工作效率。

4. 最好別在期限前，才趕著完成工作

按照步調將工作好好完成，不要死到臨頭了，才開始思考要怎麼解決問題。

本書特色

用幽默風趣、平易近人卻一針見血的文筆，深入淺出探討「群體愚行」現象。 企業實例解說，淺顯易懂。 教你如何在愚蠢團隊中聰明工作。 企業如何從「群體愚行」扭轉成「群體智慧」的理想境界。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九