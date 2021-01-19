2020年台灣電影的「愛情事故」：盤點七部國片中的「渣男」故事

文：鹿刻Luke

2020年「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病）席捲全球，受到疫情影響，原定的電影檔期變得一團混亂，許多歐美國家的戲院紛紛倒閉，所幸台灣防疫順利，讓台灣電影意外殺出重圍，打下了不錯的票房佳績。此外，我還發現2020年的多部台灣電影有一個共通性：「渣男」。

其實我是在看完《腿》之後，才聽許多人說男主角是個渣男。渣男泛指對玩弄對方感情的男人。但每個人心中對渣男的標準，都不太一樣，也不是非黑即白，有些是有點渣、有些則是非常渣，或許是從玩弄感情的程度來區分成一個「純情←→渣男」光譜。

以下簡介《腿》、《孤味》、《同學麥納斯》、《怪胎》、《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》、《消失的情人節》共7部2020年台灣電影的渣男角色，我也不知道為何編劇這麼有默契，不約而同地都寫了渣男的愛情事故。

遇上渣男，沒有浪漫愛情故事，只有坎坷的愛情事故。

《同學麥娜絲》 ：吳銘添（施明帥飾演）

吳銘添應該是7部電影中最渣的角色，渣到連導演都忍不住跑出來踹他一腳。有著導演夢的他只能拍些廣告，與妻子的生活並不富裕，老婆也因此不敢懷孕。某天他意外成了魁儡立委候選人，他也毫不羞赧的大喊「明天會更好」。

甚至跟女助理來了一段白爛到經典的對白「銘添你想幹我嗎？」「我今天就想」，就算被抓到偷吃的證據，也不願承認，而且電影裡面也完全沒有讓他辯白，直接擺明了他真的很渣。

Photo Credit: 甲上娛樂

《消失的情人節》：劉文森（周群達飾演）

公園教舞的劉文森，是真正的把妹高手，表面上懂得甜言蜜語獻殷勤，把許多女人騙得神魂顛倒，而他沒有要騙色而是要騙財，等到時機成熟就能放長線釣大魚。他不只是渣男，已經算是遊走在法律邊緣的罪犯，是每個人都要小心提防的對象。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷

《腿》：鄭子漢（楊祐寧飾演）

這個鄭子漢，愚蠢又無能，純情卻劈腿，剛認識時像暖男一樣體貼，結婚後賭博、劈腿、欠高利貸樣樣來，到最後甚至把自己搞死。許多人看完電影之後直呼他是「渣男」，但也有人說他只是蠢。電影巧妙地讓他以死後獨白，有機會對自己的愛辯駁，讓觀眾看到他確實是個糟糕的男人，卻也能體會他對妻子的真實情感，明白渣男也付出過真心去愛，只是方式不對。

Photo Credit: 甲上娛樂

《孤味》：陳伯昌（楊一展、龍劭華飾演）

陳伯昌也算是個渣男，原本是個年輕有為的警察，但借了娘家的錢想創業，卻事業失敗無力償還，而且還「開查某」被老婆抓姦在床，最後欠了一屁股債，丟下一件西裝跟一紙離婚協議書就跑路到台北，把三個女兒丟給老婆。電影刻意在「當年借錢」這件事情上留了伏筆，更暗示他年輕時也曾是個愛老婆疼女兒的男人。渣男的愛情事故，才造就了堅毅的秀英。

Photo Credit: 威視電影

《怪胎》：陳柏青（林柏宏飾演）

或許敘事方式的差異，相對前面幾個角色，陳柏青感覺不太渣。首先他是主角，再者他是被動接受陳靜的追求，而且後來也很認真的對待這份感情，直到他的病某一天突然好了，他對陳靜的愛才漸漸消失，他過上所謂「正常人」的生活，自由的接觸外面的世界。

其實他早已心不在焉，卻沒有先跟陳靜說明白，他或許暗算著陳靜永遠都不可能發現，想不到陳靜忍著OCD，看見他與其他女子的約會，但那時侯愛早已不復存在。

或許有很多觀眾也會認為，痊癒之後的陳柏青不可能「永遠不會改變」，在OCD患者跟非OCD患者之間，是不是有一堵連愛也無法跨過的高牆？導致電影裡，痊癒後的陳柏青幾乎是沒有留戀地離開了怪胎，成為了一個「正常」渣男。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷

《親愛的房客》：王立維（姚淳耀飾演）、林健一（莫子儀飾演）

可能有人會反對我把他們兩個納進這份渣男愛情事故裡，畢竟電影對他們之間的第三者幾乎是沒有著墨，以至於三人之間的故事非常模糊。只知道王立維跟林建一從學生時期就是戀人，但後來王立維選擇扮演一個所謂「正常」的異性戀，結婚、生子。

我們模模糊糊看到，建一對此非常憤怒，或許是因為王立維並沒有先把上一段感情處理好就急忙結婚，這對愛著他的男女雙方可能都有點渣；但建一打電話告訴他妻子「妳老公是同性戀」這件事，其實也很渣，幾乎算是一段爛桃花；結果王立維離婚後，又回頭找前男友幫忙分擔家計......真是一段坎坷的愛情事故。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷

《刻在你心底的名字》：Birdy王柏德（曾敬驊飾演）

Birdy可能是這些角色裡面最不渣的一個，他從來沒有給張家漢明確的答案（但對某些人來說，或許這樣才是最渣的那種），他只是明明知道對方的情感（甚至是自己的情感），卻不斷以曖昧的方式閃躲其詞，用自以為是的善意去保護對方，卻也傷害了兩個愛他的人的感情。

當「渣男」人設碰上同志議題的時更顯複雜，情感背叛的後面可能指涉社會框架的壓迫與異性戀霸權，也同時顯示出「渣男」的複雜光譜，有些人可能做出了渣男的行為，但他本質上未必是渣男（太哲學？）。以《怪胎》為例，陳柏青所選擇的背叛與玩弄感情，也包含了迎合社會期待的「正常痊癒」；《孤味》中陳伯昌的脫離也與家庭、經濟有關。

Photo Credit: 氧氣電影

結論

我們很難真的知道每個人內心所考量的事情，也無法完整理解每一段愛情事故的原因。我寧願選擇相信，這些男孩們都曾付出了自己的真心真意在愛對方，但受限於各種現實因素，而無法好好地走完這段感情，最終只能留下傷人的錯誤與遺憾，承受著別人口中的渣男罵名。至於吳銘添就......可能真的是個渣男。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航