《百歲時代健康的祕密》：牙齒、眼睛、耳朵，是讓你擁有「幸福老年」的三大重點

文：金忠雄

過往，有一說是牙科醫生一看患者的牙齒，就能預測該名患者的壽命，可見牙齒是貴重的五福之一，而現今社會「確實做到牙齒保健，就會長壽」的話語，足以證明牙齒健康的重要性，因為當口腔細菌入侵血管，在身體內流動時，會增加心肌梗塞、胰臟癌、乳癌等疾病罹患的風險。

足見口腔健康影響全身健康，然而環視周圍有年紀的長者，多數都沒有健康的牙齒，牙齒健康狀態非常不好。

根據一老人研究機關調查顯示，每千位老人中，有52％會因牙痛而苦、46％因視力問題所惱、23％則是為聽力問題所困，可見牙齒、眼睛、耳朵的問題令人充滿困擾。

牙齒部分，成人的恆牙根據智齒的有無，約有28至32顆，隨著年紀的增長會逐漸掉牙，等到過了50歲之後，約有24.8顆，爾後逐漸減少，到65歲時會直接少一半到12.1顆。我周遭就有幾位朋友因為牙齦不好，牙齒都拔光，又難以全數植牙，只能使用假牙，非常不方便。

可見牙齒老化是最常見的症狀。因此假牙與老花眼鏡、助聽器是最常見的老人配備，足見牙齒、眼睛、耳朵的保健非常重要。

年紀增長卻失去牙齒健康時，就會需要補牙或是假牙，韓國60歲以上使用假牙者有300萬人以上，約占60歲以上人口的70％。像這樣年紀漸長的人，牙齦與牙齒都不健康，不是需要拔牙、就是需要假牙，或是牙齒容易缺牙，需要植牙等等。

當牙齒不健康時，進食的限制也隨之而來，會選擇不需要咀嚼的食物，長久下來演變成營養不均衡，對老人的健康傷害極大。因此我們可說，左右老人生活品質的關鍵之一就是牙齒的健康。

該如何維持牙齒的健康呢？不要嫌麻煩，請早晚各一次以鹽清洗牙齦與牙齒，如此一來不只牙齦健康，也可以預防蛀牙。而含有防腐劑的牙膏，同時也含有致癌物質，所以盡量少使用為佳。

再者，仔細刷牙與使用牙線時，觀察牙齒是否有裂縫或斷牙的情況，有問題時請前往牙科診所。一年需洗牙兩次，而且平時不要緊咬牙齒。

同時要注意牙周疾病，這是口腔內細菌導致牙齦發炎，若放任不管連周圍骨組織都可能遭到破壞，導致牙周炎的話，會失去大部分的牙齒，危害口腔健康。因此，若要做好口腔健康，就必須定時洗牙，清洗人體細菌最多的口腔，洗掉因細菌累積而形成的細菌溫床，也就是牙垢。

不只是牙齒，進入40歲左右，身體會出現各種變化。4、50歲的年紀開始會出現老花，需要配戴老花眼鏡才能看報紙，這一生理造成的視力問題讓人深感不便。尤其是喜歡看電視、或是常盯著手機或平板、電腦產品的螢幕，都會讓現代人提早面臨眼睛老化。

所謂老花，是年輕時水嫩的水晶體因為年紀漸長而失去彈力，厚度調節出了問題，讓眼睛霧霧地看不太清楚近距離的文字或是物體。因此，若要延緩老花的現象，就必須給予眼睛充分的休息，也就是在玩手機、電腦，或是看電視時，要有意識地眨眼，同時每10到20分鐘需要遙望遠方，讓眼睛休息。

在休息時間緊閉雙眼後再次睜開、睜大雙眼，上下左右轉動眼珠，做「眼睛伸展運動」，能讓眼球乾澀感消失，能使眼睛不疲勞。避免過度暴露於紫外線與抽菸的環境中，經常補充水分，都是預防老花的方法。而老花除了可以配戴老花眼鏡校正之外，還可以採用雷射手術可以一次性解決白內障與老花的手術。

再者，因年紀增長會導致失明的三大疾病，也就是黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、青光眼等的眼部疾病，特別是黃斑部病變，若不治療的話，兩年內失明的機率達到15％之高，必須小心。因此若要預防，可以攝取含有蝦青素成分的鮭魚、蝦子、鮭魚將有助於消除眼睛疲勞。

經常攝取有益於預防黃斑部病變，也就是含有較多葉黃素成分的芹菜、青花菜、蛋黃，以及預防眼球乾澀症的鮭魚、鯖魚等富含油脂的魚，還有對於預防夜盲症，應該常食用含有維生素A的紅蘿蔔、菠菜等綠色蔬菜。

另外，耳朵的聽力管理也相當重要。有一位50幾歲的有名歌手曾經提及，他因為失聰而導致聽力逐漸消退，必須配戴助聽器，可見年輕時就有聽力障礙的人也不少。聽力是人體感官功能中最快老化的部分，一般而言約於40歲開始會出現失聰情況，比起腰痛、腳痛，聽力問題反而是會中斷與他人的聯繫關係，是相對嚴重的疾病。

特別是65歲以上的老人，過半數都因為生理上有聽覺障礙，導致出現對話困難的老年性失聰，也就是到了一定年紀，出現聽不見的失聰情況出現，別人必須加大音量才能讓他們聽到。

失聰的原因有兩種：第一是老年性失聰；第二是年輕時戴著耳機大聲聽音樂，所導致的噪音性失聰。令人意外的是現今周圍突發性失聰的患者，有持續增加的趨勢，預測主因應是反覆的噪音、病毒以及過度壓力，症狀是沒有特別的原因卻造成一耳聽不清楚，或是三天以上聽不太到聲音，或是伴隨耳鳴、暈眩的症狀。

對於突發性失聰，若能在兩週內治療的話，就能夠好轉，但若錯失治療時機，就會產生聽力受損，終生受困於失聰的情況，因此最重要的是不要錯失治療時間。

當出現失聰的狀況時，溝通就會出狀況，電話聲、電鈴聲可能會聽不到，造成日常生活的不便，接著憂鬱症、失智等可能性攀升，再加上周圍疏遠，或被所屬團體排斥。因此為了在年齡增長時不出現這樣的情況，在年輕的時候就必須做好聽力保健。

為了預防年紀增長時會出現的各種感官障礙，因此從年輕的時候大家就必須做好各項健康管理。

書籍介紹

本文摘錄自《百歲時代健康的祕密：若想無病、無痛健康活下去，該如何準備？》，晶冠出版

作者：金忠雄

譯者：陳聖薇

國人健康平均餘命為80.6歲，而不健康的存活年數是8.4年。儘管能活到老，卻以弱不經風的身體過日子或需要臥床讓人照顧長達近9年的時間，這樣的老年生活，你想要嗎？

生病一定有原因，不論是生活習慣崩壞、或是飲食不規律，或是攝取必需以上的份量，動物界好似只有人類會被好吃的食物控制，無法自制的偏食、過食、暴食等等。換句話說，這些人在遺傳上、體質上就已經偏弱，加上平時有不好的生活習慣，就容易罹患疾病，所以平時要藉由健康的飲食習慣、生活習慣，增加免疫力，守護身體遠離疾病，才能健康長壽。

Photo Credit：晶冠出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航