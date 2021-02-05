委託行如何在70年代的台灣閃耀發光？這得從基隆的前世「雞籠」說起

文：何昱泓

這陣子，肺炎疫情在國際上持續延燒，無法出國的民眾，只好在國內開始「報復性旅遊」，使得離台北不到一小時車程的基隆，每到假日就被潮擠得水泄不通，平日有些寂寥的港都，遇上週末與連假時節也隨之熱鬧了起來。

在基隆市中心蛋黃區的孝二路一帶，有一塊沉寂又安靜的街區。當你漫步在這裡，會發現兩旁的店面多半鐵門深鎖，但從街區上方完美包覆的遮雨棚，不難想像這裡過往熱鬧的景象。

這個散發出濃濃70年代氛圍、彷彿被時光凍結住的街區，曾經可是全台灣最擁擠的地方之一。

這塊街區的名字叫做「委託行街」。

從港口開始的新「潮」城市

委託行？這個如今已褪去光華隱沒在台灣人記憶中的行業，直白的說，就是以客人「委託」寄賣或「委託」出國帶貨為主的產業。但若要更進一步解釋委託行是如何在70年代的台灣閃耀發光，我們就得從基隆的前世「雞籠」說起。

20世紀之前，部分漳州人從八里沿著海岸線北上，來到基隆開墾定居，但當時的基隆市區，幾乎只是一灘沙洲，市街擁擠不說，一下雨就泥濘不堪。隨著甲午戰爭落幕，1895年台灣劃入了日本統治版圖之中。日本為了證明殖民統治經營的能力，台灣總督府決議要將離日本最近的港口——基隆，建設成一個現代化的大型深水碼頭，就此展開四期築港工程。針對原本狹小泥濘的市區，也同步進行包含土地徵收、市區改正等規劃。

原先這片河流沖積而成的沙洲，經過一連串的建設之後，市區被分為基隆港南岸的漢人聚落「大基隆」，以及填海造陸東岸的日人聚落「小基隆」兩區，港內的疏濬與挖深工程，也使得基隆港獲得大量商貿與市街用地的空間。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 日治時期的基隆市街地圖。

基隆成為聯繫日本（內地）與台灣（本島）最重要口岸之後，1930年代八尺門漁港的興建，除了將基隆漁業往前推進一步；商港的修築，亦使基隆港有了商業航運的功能，當地產業發展也逐步轉以商業航運為主。繁盛的商業活動，讓當時的基隆說是全島最熱鬧的城市也不為過，市區林立販賣各式服裝的「吳服店」（和服）、「洋服店」、戴在手上超級時髦的「腕時計」（手錶），與有著女給（女僕）服務的「喫茶店」。

移居台灣的日本人，因對於家鄉飲食或是生活用品的需求，透過船運，從日本進口各種用品。雖在1860年代開港後，台灣人就已有機會接觸到舶來品，但長達五十年殖民的統治，日人不斷將新事物與商品引進的互動下，才真正使台灣人，更加習慣消費與購買包含日貨在內的「舶來品」[1]。

返國大拍賣、黑市地攤、水手帶貨……戰後委託行的萌發

二戰結束後，在高砂公園（大約在現今基隆港南側忠三路、孝一路、忠四路所圍繞的區域）與崁仔頂一帶，有許多將被遣返的日本人，將未能帶走的家具與生活用品，擺放於此處拍賣，希望能在遣返前，稍微換些許現金返日。當時，來台接收的國民政府軍公教及其眷屬，以及1949年撤退來台的大批軍民，將他們在原鄉的飲食生活方式、服裝打扮等習慣，也帶進了台灣社會。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 戰後留台日人遣返，皆由高雄、基隆兩座港口遣送回國。

戰後初期，基隆人會在港邊搭設簡陋棚架擺攤，販賣船員帶來委託寄賣的海外新貨或二手物品，偏向檯面下的「黑市交易」的形式。至於有店面的委託行，則要到1950年代韓戰爆發，駐紮基隆港的美軍士兵與水手帶來了大量的舶來品後，與日俱增的委託販售，才讓買賣舶來品得以規模化。雖然當時台灣依舊處於政治高壓的氣氛，但基隆城市經濟的熱鬧繁忙，得以讓人暫時忘卻了戰後初期的動盪。

全盛時期，基隆曾有200家委託行

1960年代，台灣經濟日漸復甦，但一般民眾受限於出國禁制，對於舶來品的需求有增無減，這也讓委託行如雨後春筍般一間又一間地開。除了繼續活絡基隆的經濟，從各地聞風而來尋找發展的民眾，更是使得基隆市民人口不斷增加——光是委託行集中地的仁愛區，十年內人口就激增為原來的兩倍。

1960年代，因越戰爆發和美軍「休息與復原政策（R&R）」，美軍來台渡假與艦隊停靠基隆港補給維修，一舉將基隆委託行推入最鼎盛風光的時期。

前面提到，戰後初期多數的買賣活動，停留在仁愛區的高砂公園一帶。此處在日治時期原是基隆居民重要的休閒去處，不只有可划船遊憩的池塘、也有中元祭普度跟音樂會兩用的主普壇（原位於忠四路廣播電台大樓的舊主普壇，是基隆中元祭普度主普之處）。但經過二戰戰火攻擊、移民臨時居住占用，除了戰後修復的主普壇外，早已看不出公園的原貌。

在基隆委託行最鼎盛的這個時期，為改善市容，市政府決議正式廢除高砂公園，興建新型住宅，供附近的市民居住；昔日公園內高處的小山丘，也成了委託行林立的「公園頂」。開頭所提到的「委託行街」，亦是此時順應人口增長所興建。根據當時的紀錄，光是以委託行為業的商家，至少就有兩百間。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 別小看委託行小小的店面，可是有來自世界各地最流行的選物！圖為1968年基隆委託行照片。

1979年正式開放出國觀光之前，除了就學、探親、商務等名義以外，台灣人是沒有機會出國購買「舶來品」的。1950年代，委託行的舶來品主要來源是以「美國大兵」和「水手船員」帶貨為主，當時船員們會特別去訂製用牛仔褲布料做成的大風衣，因為這種布料可以承受較重的物品重量，大衣後面再多縫製五、六個大口袋，才可以多塞一些布料、襯衫或其他物品。

1960年10月政府公布「商船船東及海員走私處分辦法」後，阻斷船員帶貨的機會，但「上有政策、下有對策」，委託行開始改變集貨方式，發展出集體走私「集團帶貨」的模式[2]，幫忙帶貨的船員，會先以暗號連絡後（例如雙方各持一半剪開的港幣，作為識別暗號），再將走私貨品包進塑膠防水袋內，趁半夜以「丟包」方式丟入公海或港中，再由接應漁船或小舢舨，上演「你丟我撈」的戲碼，將其「捕撈」上船後，再駛往指定接駁上岸處，用貨車載送至指定地點；或是將私貨拋出管制區圍牆，再由走私黃牛接應，尤其港區宵禁時間一過，常常可見成群的摩托車大隊，自港區蜂擁而出。[3]而這些走私貨品也大多流入委託行中販售。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 委託買賣盛行，水手船員走私問題猖獗。1960 年規定船員攜帶限額物品入境時，應由船長統一列出清單，集中報關。圖為「商船船東及海員走私處分辦法」。

進入1970年代，政府有限制地讓工商界人士，可以為採購企業所需設備、原料等，或以「聯絡業務」的名義辦理出國。另外，也允許省進出口公會組織及五大工商團體，可以「考察訪問」名義申請出國。這也讓「委託」工商界人士，或專業跑單幫者願意花萬元買貿易商牌照，甚至直接加入公會訪問團或五大工商團體工會，方便跑單幫帶貨回國的形式和藉口愈加盛行。[4]有趣的是，當時有些藉名義商務行、實際跑單幫的旅客，從各地攜帶超量行李返台灣，在入境時自然就成了海關特別「關照」的對象。為了不讓自己超量的行李被沒收或罰款，甚至常在檢查室中使用淚眼攻勢，上演一哭二鬧三上吊的戲碼。

整座城市都是你的百貨公司

這些藉由水手帶貨、跑單幫而流入台灣的舶來品，大部分都進入了委託行。

委託行的店面大部分都不大，小一點店面更只能讓人側身進入，但「麻雀雖小，五臟俱全」，只要你想得到的商品，幾乎都能在這裡找到──除了讓人意想不到的汽車、棺材與活體以外，小到「小護士」曼秀雷敦軟膏、口香糖、巧克力、皮鞋、洋酒，大到連雕刻的佛像或聖母像、或留聲機等，委託行什麼都賣什麼都不奇怪。

透過委託行販售各種新潮的物品，委託行無形中亦將世界的文化資訊帶入戒嚴體制下的台灣。例如當時委託行老闆會盡可能地將店內販賣的商品，展示在透明的櫥窗，吸引來往顧客，這種window shopping的體驗，某種程度上，讓消費不起奢侈品、資訊管道封閉的一般群眾，得以認識「舶來品」和來自世界各地的新奇事物。

此外，有別於陳列隨性、人群擁擠及地板潮濕的傳統市場，委託行透過乾淨明亮的空間，建構並營造出一種「高級」、「現代化」的形象，尤其代表著時尚文化的流行趨勢。畢竟委託行賣的日用品與服裝，與一般商家相比並不算便宜，亦是常人不易負擔得起的程度，將舶來品穿搭在身上，在當時儼然是一種「你看！我走在時代尖端，很潮吧？」的表態與地位象徵。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 委託行的開放展示，某種程度上，讓臺灣一般群眾得以認識「舶來品」和來自世界各地的新奇事物。圖為1968年基隆委託行照片。

而在那個委託行的戰國時代，雖然櫥窗展示能夠抓住顧客目光，但要留住死忠的老顧客，委託行老闆們也是要使出十八般武藝——除跟客人閒話家常瞭解潛在需求、或與客戶成為密友、出國時專程為老客戶帶貨返國，甚至連老闆的個人魅力與選貨眼光，都是委託行各自力求業績的經營之道。

然而，隨著1979年開放出國觀光，國人不再需要透過委託行才能買到來自國外的貨品；貿易關稅降低後，大量進口的成衣、藥品，讓穿搭與使用舶來品也不再是地位與階級的象徵。

進入80年代，大型百貨公司與便利商店遍地開花，即使有著客製化的優勢，委託行依舊敵不過這些競爭，一間又一間歇業，昔日人鼎沸的委託行商圈，也慢慢走向沒落。

Photo Credit: 何昱泓提供 今天的基隆委託行街。（Source: 作者提供）

不過，國人喜歡直接到國外帶貨販賣的消費習慣，可沒有隨著委託行的蕭條就消失，而是隨著網路崛起讓「網路代購」、「網路拍賣」等無實體店面與跨地域的消費模式，更盛於以往，也更加考驗著「賣家」走在時尚前端的選物眼光。

委託行商圈，重新潮起來

正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，基隆港在1980年代達到發展最高峰躍升成為世界第七大貨櫃港口；然而也因為腹地受限，基隆新港計畫又胎死腹中，隨後興建定位為基隆港輔助港的台北港，又逐步地取代了基隆港的地位，加上中國大陸改革開放後，基隆港營運量每況愈下。在眾多因素下，維繫基隆經濟發展的兩大命脈——委託行商圈和貿易港口——被阻斷，基隆也就從繁忙的雨港不夜城，轉為人口大量外流的寂靜港口。

這幾年，由於國際郵輪與國內旅遊興起，加上青年返鄉熱潮，有越來越多基隆在地青年，努力復興基隆委託行商圈昔日的榮景。他們在公園頂舉辦市集、開設特色小店或是居酒屋，重新活絡這個衰退的街區，即使不再是以「委託行」為業，但小小的店面，依舊充滿活力與在地人情味，介紹基隆的特色、基隆的美給全世界造訪的旅客，2020 年的基隆委託行商圈，似乎慢慢又「潮」了起來。

註釋

[1] 黃淑怡，《歷史建物區群再利用之研究：基隆市委託行場域轉型為在地文化創意街區的研究與建議》（基隆：崇右影藝科技大學文化創意設計研究所碩士學位論文）頁72。

[2] 張舒涵，〈戰後基隆委託行空間文化形式之研究（1970s）〉（桃園：國立中央大學建築研究所碩士論文，2013）頁55-85。

[3] 許慈芸，《基隆委託行的演變及其對基隆地方社會之影響》（基隆：國立台灣海洋大學海洋文化研究所碩士學位論文，2014）頁85-86。

[4] 張舒涵，〈戰後基隆委託行空間文化形式之研究（1970s）〉，頁65。

本文經國家發展委員會檔案管理局和故事StoryStudio授權轉載，原文發表於此

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