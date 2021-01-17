蒙古與美國霸業的相似之處（下）：擋人財路如殺人父母，中國卻為「大國崛起」沾沾自喜

文：王臻明

美國一開始對中國的策略是要「聯中制蘇」，因此要如何把中國改造成盟友，就是美國人的重要課題。依照美國的方式，就是把中國先納入美國的貿易網，讓中國取得利益，而成為美國的戰略夥伴。這也是中國加入世界貿易組織，並慢慢變成世界工廠的背景。

雖然說，在政治上美國也期望中國慢慢走向民主化，但美國又不是沒有跟獨裁者合作過，中國共產黨只要能維持基本的商業誠信，兩國的關係其實還是能繼續發展下去，更何況中國擁有如此龐大的市場，對美國來說是個極具吸引力的國度。

鄧小平打造的韜光養晦政策，不稱霸、不折騰，讓大家專心賺錢，正投美國這個重商國家所好。但問題在於中國共產黨基於統治需要，開始鼓吹大國崛起的神話，而如果這只是對內宣傳就算了，最後還真的變成一帶一路的具體政策，侵害了美國在世界上的商業利益。要知道，在蒙古帝國的時代，阻斷商道可是死罪，會立刻遭來蒙古大軍的無情報復。

中國人常說「擋人財路如殺人父母」，是不共載天之仇。但中國這幾年屢屢擋住了美國人的財路，卻沾沾自喜，認為這是大國崛起所不得不然的結果。其實如果仔細來檢視，川普總統發動貿易戰的最大理由就是錢，川普並沒有講什麼人權、自由、民主的大道理，要注意川普說的是，美國人的錢被中國人賺走了，川普在各種場合反覆說來說去的，就是美國人的錢被中國人賺走了。這麼直白又重要的理由，形成了今日美國與中國的緊張關係。

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而中國在南海的軍事擴張，更是企圖控制海上航道，因為今日的南海是極為重要的國際商道，每日經過這個區域的飛機與商船可說是不計其數，更是日、韓、台灣等國的能源生命線。在蒙古帝國的時代蒙古人絕對無法容忍失去自己所控制的商道，因為這是帝國的命脈，同樣的情況，美國人也無法坐視南海落入中國手中，因為這也是美國的命脈。

美、中國兩國的關係會以如此驚人的速度惡化，就肇因於此。民主、自由、人權或許是美國人的核心價值，但自由經商賺錢是美國人的天性，是其立國的最重要基礎，美國過去曾試圖去平衡兩國的貿易逆差，但成效不彰，川普是百分之百的商人出身，更是完全無法坐視。

美國這幾年最重大的政策轉變，是幾乎已經放棄繼續以商業利益攏絡中國，而認為只有以圍堵制裁的方式，才能削弱中國，以避免中國繼續壯大，取美國而代之。國務卿龐佩奧在全世界風塵普普地勸說各國政府不要採用華為的系統，就是圍堵政策的一環，而川普以關稅報復逼中國上談判桌，等於是以制裁手段來逼中國就範。

但美國祭出的圍堵制裁政策，其最終目標並不是要中國採購美國農產品、各種能源這麼簡單而已。從長期來看，美國的最終目標是要把中國踢出由美國所主導的全球分工貿易體系。這並不是什麼陰謀，川普多次公開呼籲，要美國廠商回到美國本地生產，還多次沾沾自喜地公布外資因為貿易戰逃離中國的情況。長遠來說如果這個趨勢繼續下去，將會對中國極為不利。

在武漢肺炎的嚴重威脅下，中國國家主席習近平為什麼要冒險復工，這除了是要搶救經濟，避免中小企業倒閉與失業率飆升外，還有另外一個重要考量，那就是絕對不能出現「供應鏈斷裂」的情況，讓中國失去世界工廠的寶座。但即使如此，過去川普所做不到的事，這場疫情卻做到了。

在這場疫情之後，可以想見多數的跨國企業應該會儘量減少對中國供應鍊的依賴，這除了是此次疫情給的教訓外，更是因為已經可以預見，下一階段的美中貿易戰將會更為慘烈，現在除了單純的貿易問題，還一定會加上美國社會要求賠償的聲音。而世界各國對中國的不信任感，目前正來到前所未有的高峰，也讓美國更有籌碼來勸說這些國家加入美國的圍堵網，比如有好幾國就已經傳出將會改變態度，不再採用華為的產品。

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美國以圍堵制裁的方式來削弱一個國家，通常都很有耐心，可能會持續10年、20年以上，同時在國會與媒體的牽制下，就算某任總統想要改變既定政策，都無法在短時間內改弦易張。如對伊拉克花了十幾年，對古巴更是長達數十年。因此對中國這個世界人口最大的國家來說，美國一定會花費更長的時間來完成包圍網，並逐步窒息中國的商業貿易活動。

習近平對此並非毫無察覺，近來採取一些「閉關自守」的政策讓人匪夷所思，外界譏笑中國在這個時代還想重返過去鎖國的時代，但這未嘗不是習近平在為美國未來進一步的圍堵制裁，預作長期抗戰的準備。如果你有看過電影《決戰中途島》，就一定會記得電影一開始時，山本五十六曾經要美國駐日武官傳話，叫美國不要完全切斷石油的供應，因為這將逼使日本對美國開戰。這一段是史實，日本偷襲珍珠港的背景因素，就是當時美國對日本的圍堵與經濟制裁。

中國能不能立刻從武漢病毒的打擊中恢復，目前不得而知，但是未來的國際情勢已經因為這場疫情而急遽改變。或許可以這麼說，這場已波及全世界的疫情會像一個「加速器」，讓原本可能花上十幾年以上，才會慢慢出現的變化，在短短幾個月內就發展完。

美國對中國的進一步圍堵與制裁很可能會提早出現，從過去的貿易戰升級到全面的經濟戰，美國籌組圍堵網的進度會大幅推進，雙方的互相攻訐將全面的白熱化。中國在武漢肺炎的打擊後，如果未來又被圍堵，而無法在全球復原中，再次成為世界工廠，多數的生產供應鏈無法恢復，失業率高居不下，那中國將會變的非常危險。不是再走回鎖國的老路，就是對外發動戰爭以解決國內的矛盾，在軍事上徹底攤牌。

中國最後如果選擇了最下策，決定對外發動戰爭，那台灣將是一個很可能的目標，問題是對中國來說，這樣的代價將會無比巨大。中國長期宣傳解放軍攻台只需要幾天的時間，就能拿下台灣，卻完全不提中國發動戰爭可能要承受的風險與未來的災難。這也導致中國的國內輿論充斥著鷹派的言論，這其實無比的危險，因為這有可能在未來的某一天，反過來綁架中國共產黨政府，使其不得不發動戰爭。

直接挑明了來講，中國人可能要有心理準備，在這場疫情結束後，要開始過苦日子。因為失去了世界工廠的地位，又受到圍堵，還要打經濟戰的中國，情況將會很慘烈，而共產黨為了轉移民間的怒氣，避免這股不滿變成要求政治改革的浪潮，肯定會加強對國內輿論與金融環境的管制。而最糟的就是開始煽動民族主義的排外情緖，這只會讓中國走向萬劫不復的未來。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航