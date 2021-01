CC、RSVP、TBD⋯⋯這些常用的書信英文縮寫是什麼意思？

商務往來時,常會用email當作溝通工具,但是常用的英文簡寫你都認識嗎?下次與外國客戶溝通時,記得用上這些商業英文書信縮寫!

CC 副本

CC是carbon copy的縮略詞,其中carbon是「碳」的意思。過去網路較不發達時,若要複製信件內容,就必需使用複寫紙(carbon paper)產生副本(carbon copy)。雖然現在已經很少使用複寫紙,但cc這個用法還是被繼續使用,而cc同時可以作為名詞及動詞。

另外,bcc則是blind carbon copy(密件副本)的縮略詞,blind是「盲的」,也就是指其他收件人看不到密件副本的收件人與電子信箱資訊。

Can you send the proposal to me and cc it to the marketing team? 你可以把提案寄給我,並副本給行銷團隊嗎?

Fw / Fwd 轉寄

轉寄的英文是forward,其縮寫則採兩個音節的首字母表示(fw),也可以加入最後一個字母(fwd)。若要表示「轉寄給某人」,則可以用forward sth. to sb.。如果下次在信件主旨看見fw: 或fwd:,就可以知道這封信是轉寄的了。

Fw: Proposal of sales promotion for the meeting tomorrow. 轉寄:明天會議的促銷活動企劃提案。

RSVP 敬請回覆

RSVP這個縮略詞源自法文的répondez s’il vous plaît,意思是「敬請回覆」,英文中可以直接在後面加上「人」,表示「回覆給某人」,或是加上「by 日期」,表示「在某期限前回覆」。

Please remember to RSVP me by December 31st. 請記得在 12 月 31 日前回覆我。

RE 回覆

撰寫email時,如果未修改主旨直接回覆對方,那麼對方信件主旨最前面就會出現「Re:+原主旨」,這表示是「回覆的信件」,其中re就是reply的縮寫。值得一提的是,re也可以表示「regarding(關於)」的意思。

Re: A question about the meeting yesterday. 回覆:有關昨天會議的問題。

NRN 不需回覆

NRN是no reply needed或是no reply necessary的縮略詞,necessary表示「必須的,不可或缺的」,因此no neply necessary就是「不需要回覆」。

This is an automated email; NRN. 此信件為系統自動傳送,不須回覆。

TBD 待確認

TBD是to be determined的縮略詞, determine為動詞,表示「決定,確認」,to be determined也就是「還未決定、待確認」的意思。

The date of the meeting is TBD. 會議的日期還有待確認。

FYI 資訊供你參考

FYI是for your information的縮寫,information是「資訊」的意思。FYI的使用時機較特別,用在「認為所提供資訊之於對方有價值」,或是「要另外提供對後續事項有助的資訊」。但該資訊若是對方指定要的,如給主管的報告、給老師的作業等,就不適合用FYI囉!

另外補充FYR (for your reference),使用的時機為提供的資料或訊息是額外的,相對來說不是那麼重要。兩者別搞混囉!

FYI, VoiceTube is an incredibly informative website. 供你參考,VoiceTube是個資訊很豐富的網站。

認識完這些商業書信的英文縮略詞與縮寫後,未來在職場上與外國客戶溝通時就不怕鬧笑話啦!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航