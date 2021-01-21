《怎麼就到了突尼西亞》：柏柏爾人把房子挖在山壁上，冬暖夏涼又便於保衛家園

文：徐峰堯

在山上挖出一棟房子來

雪尼尼是突尼西亞東南方柏柏爾人口比例最高的村莊，約有九成的居民都是柏柏爾人。從遠處望過去，山上房子層層疊疊的非常吸引人，等走近一看，你會發現原來這些房子是直接挖在山壁上的！

在雪尼尼的地質當中，有軟岩層與硬岩層，兩種石頭分層交錯。柏柏爾人利用這種地質特性來蓋房子，他們挖出軟岩層，留下硬岩層的部分當作房子的屋頂與地板。屋子前都會有個小庭院，柏柏爾人將石頭堆疊起來，隔出廚房、畜養牲口的空間，並且用椰棗樹的樹幹來當作廚房的屋頂。

在雪尼尼村莊中，仍然有少數柏柏爾人住在山寨的古老村莊中沒有離開。坐在家門前的柏柏爾老婆婆，臉上有著象徵平安的美麗紋面，她們會邀請來往的旅客到家中參觀。山壁中的房子有著冬暖夏涼的特色，不論外面天氣有多熱，只要一進入柏柏爾人家中，都能夠感受到微微的涼意。

保衛家園的好方法

在雪尼尼的山頂上，設有許多可愛的穀倉，柏柏爾人把貴重的東西都放在這裡。你大概跟我一樣好奇，為什麼柏柏爾人要把穀倉蓋在雪尼尼的最高處？對他們來說，山頂是整個雪尼尼最佳的防衛地點，這群不斷受到其他民族驅趕的柏柏爾人，把最重要的糧食作物放在他們認為最安全的地方。

既然說到了防禦，當然要來看看柏柏爾人如何利用山寨式建築保衛家園。山寨式建築除了讓柏柏爾人可以在制高點觀察敵人的動態之外，整個雪尼尼的道路呈現S型，方便柏柏爾人進行守備，若是不幸戰敗，柏柏爾人會退到山頂，一把火將穀倉燒個精光（最值錢的東西都堆在那裡了），讓敵人在這場戰役中除了死傷，什麼也得不到！這樣一來，敵人就不太願意對柏柏爾人發動戰爭，畢竟打到最後很有可能白費功夫，空手而回。

山頂上的白色清真寺

從遠方眺望雪尼尼時，你會看到一座白色的清真寺矗立在山頂上，在一片黃澄澄的建築中超級醒目，這座清真寺是屬於「伊巴底教派」（Ibadi）的清真寺。伊巴底教派原本為什葉派分支，但是他們不接受什葉派對於哈里發繼承者的認定（註1），伊巴底教派認為：「不論階級出身，只要德性夠好，就可以擔任哈里發。」因此伊巴底教派脫離當時受什葉派統治的庫法（Kufa，註2），轉而往北非發展勢力。

他們在利比亞的的黎波里（Tripoli）建立王國，並逐步將教義推展到附近的柏柏爾人部落當中。距離利比亞約兩個半小時車程的雪尼尼，自然也受到伊巴底教派的影響，成為伊斯蘭教的信徒，這座小小的白色清真寺正是柏柏爾人伊斯蘭化的最佳證明。

註1：什葉派認為只有穆罕默德的後代子孫能繼任哈里發之位。

註2：位於伊拉克境內，為什葉派的四大重鎮之一。

相關書摘 ▶《怎麼就到了突尼西亞》：突尼斯的宰圖納大清真寺，是穩定伊斯蘭世界秩序的重要力量

書籍介紹

本文摘錄自《怎麼就到了突尼西亞——發現10337公里外的奇幻國度》，三民書局出版

作者：徐峰堯

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Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航