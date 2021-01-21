《怎麼就到了突尼西亞》：突尼斯的宰圖納大清真寺，是穩定伊斯蘭世界秩序的重要力量

文：徐峰堯

突尼斯的阿拉伯風情

突尼斯老城位於突尼西亞首都突尼斯內的阿拉伯老城區。整個城區的面積大約有二百七十公頃，居住人口超過十萬人。突尼斯老城擁有深厚的歷史，裡面約有七百多處的古蹟，一九七九年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

七世紀時，突尼西亞被阿拉伯人統治，阿拉伯人在六九八年時興建了宰圖納大清真寺（Al-Zaytuna Mosque），老城區便圍繞著清真寺逐漸發展起來，阿拉伯人稱這裡為「麥地那」（Medina），「麥地那」是指阿拉伯人聚居的地方，由城牆包圍起來的商業、住宅、宗教和行政等區。

法國人來了

相對於老城區的，則是法國人殖民後建立的「法國人區」。一八八一年五月，法國攻進突尼斯，強迫統治者穆罕默德三世・阿勒・薩迪簽下《巴杜條約》，從此突尼西亞成為法國的殖民地。但準備定居突尼斯的法國人，卻面臨到截然不同的居住型態與文化衝擊，法國人不習慣阿拉伯人的房屋：隔間很少、沒有床、沒有桌椅（阿拉伯人喜歡席地而坐），於是他們開始興建「法國人區」。

沿著筆直的哈比卜・布爾吉巴大道（Avenue Habib Bourguiba）行走，頗富法式風情的建築分布在街道的兩旁，例如突尼西亞市立劇院（Théâtre municipal de Tunis）、聖文生主座教堂（Cathedral of St Vincent de Paul）等等，突尼西亞人稱哈比卜・布爾吉巴大道為「突尼西亞的香榭麗舍」。

聖文生主座教堂前面有一個「獨立廣場」，上面立著伊本・赫勒敦（Ibn Khaldun，1332－1406）的雕像。伊本・赫勒敦是位頗負盛名的伊斯蘭學者，對社會學、史學、經濟學等皆有研究，突尼西亞人為了紀念這位出生於突尼西亞的學者，於是在廣場上為他立了一座雕像。（註1）

除了公共建築，當你環顧四周的民宅，也會看到許多的小陽臺。在過去，法國婦女喜歡下午時分坐在小陽臺邊，喝杯咖啡、欣賞風景，享受一下午後的優閒時光。

當法國建築界興起一股「新古典主義」（Neoclassical architecture）時，這股旋風也跟著法國的殖民來到突尼西亞，使當地建築外觀上都刻有希臘、羅馬的神話裝飾，或者以希臘古典建築中頗具代表性的愛奧尼柱式以及科林斯柱式等造型作為裝飾。

哈比卜・布爾吉巴大道走到底會出現「海門」（Bab el Bhar），海門是突尼斯老城城門群中的一個，法國人殖民時期，為避免反抗勢力，將舊城牆全部拆去，只留下城門。海門因為面向與地中海相連的突尼斯湖（Lake of Tunis）而得名，這扇門將法國人的世界與阿拉伯人的世界一分為二。

穿過海門

走過海門，我們來到突尼斯老城，和剛剛規劃整齊的道路不同，這裡到處都是彎彎繞繞的小巷子，就像迷宮一樣。兩旁店家擺滿琳瑯滿目的商品，店主熱情的對你吆喝，熱鬧不已。

沿著宰圖納大道（R.Jama ez Zitouna）往下走，道路的盡頭就是宰圖納大清真寺，也被稱為橄欖清真寺，因為宰圖納在阿拉伯語中是橄欖的意思。我問過當地導遊宰圖納大清真寺名字的由來，導遊說，當時穆斯林來到此處要蓋清真寺時，發現這裡有一棵橄欖樹，於是清真寺蓋好後便以橄欖為名，成為宰圖納大清真寺。

興建於六九八年的宰圖納大清真寺歷史悠久，屬於馬格里布式的清真寺。這種清真寺的特色在於他的喚拜樓，馬格里布式是方柱型喚拜樓，原本是羅馬的瞭望臺建築，隨著伊斯蘭的入侵而逐漸成為北非地區喚拜樓的建築特色。

另外，在宰圖納大清真寺裡，你也可以看到早期伊斯蘭建築的特色：房間內部會有非常多的圓拱和柱子的搭配，當初穆斯林蓋房子的技術還不是很純熟，於是他們縮短柱子和柱子中間的距離，藉此支撐屋頂，以防清真寺倒塌。

宰圖納大清真寺除了宗教用途外，也附設大學培育「烏里瑪」（Ulama，學者），是伊斯蘭世界中古老且知名的大學之一。一千多年以來，許多烏里瑪從這裡畢業，成為穩定伊斯蘭世界秩序的重要力量。

直到十九世紀，突尼西亞被法國入侵，突尼西亞人開始走向現代化、西化，於是他們興建了薩迪基學院（Sadiki College），這所西式學院培養出許多參與突尼西亞獨立運動的青年。在當時，兩所學校彷彿是傳統與現代的拉扯，展現了突尼西亞面對劇變的困惑與掙扎。

離宰圖納大清真寺不遠處，則是尤瑟夫清真寺（Youssef Dey Mosque），這座清真寺由當時突尼斯的「迪伊」（註2）——尤瑟夫迪伊（Yusuf Dey，1560－1637）建造於十七世紀，是突尼西亞第一座鄂圖曼式的清真寺，特色是其八角形狀的喚拜樓。

此外，緊鄰在尤瑟夫清真寺旁，有一座號稱為最古老的現代化醫院――阿齊扎醫院（Aziza Othmana Hospital），該醫院是鄂圖曼土耳其時代的阿齊扎女士用來提升醫療品質的大眾醫院，也是值得您來欣賞的建築物。

註1：在突尼西亞發生茉莉花革命時，當地流傳著一則笑話：某天，總理經過伊本・赫勒敦雕像時，被雕像叫住。雕像說：「總理啊！我站得好累，你可不可以幫我找匹馬？整天站著實在很不舒服啊！」總理嚇了一大跳，馬上將這件事情告訴總統班・阿里。班・阿里一聽，決定跟總理到雕像前一探究竟。來到雕像前的兩人開口問道：「伊本・赫勒敦先生，您怎麼了啊？」沒想到雕像十分生氣，大聲地說：「總理啊，我請你帶匹馬來，你怎麼帶了一頭驢給我呢？」

註2：Dey，鄂圖曼帝國省長職稱。

相關書摘 ▶《怎麼就到了突尼西亞》：柏柏爾人把房子挖在山壁上，冬暖夏涼又便於保衛家園

書籍介紹

本文摘錄自《怎麼就到了突尼西亞——發現10337公里外的奇幻國度》，三民書局出版

作者：徐峰堯

過去你不知道，但現在可以更了解她！

茉莉花、沙漠、海洋、羅馬與伊斯蘭

這些看似毫不相關的元素，卻是組成突尼西亞的重要因子

一起踏上這個未知的國度吧！

「超」資深導遊的實況導覽

作者前往突尼西亞超過四十次，更曾經創下在一年當中前往突尼西亞九次的紀錄，讓作者掏出他的口袋名單，帶你踏遍突尼西亞的大街小巷，不用擔心玩什麼、怎麼玩，跟著這本書走就對啦！

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航