《探索政治現代性》：「嚴復時刻」如何以西方現代性為本，為中國現代性奠基？

文：蕭高彥

第十六章 「嚴復時刻」：早期嚴復政治思想中的聖王之道與社會契約

一、前言：轉型時代與「嚴復時刻」

梁啟超嘗言：「吾國四千餘年大夢之喚醒，實自甲午戰敗割台灣償二百兆以後始也」（梁啟超，1960，專集3: 1），這個挫敗也拉開了新時代的序幕，中國知識分子急切地找尋救亡圖存之道。1895到1925年因此被張灝先生稱為近代中國思想的「轉型時代」。傳統的經世思維，在巨大的歷史衝擊之後，於思想、價值、制度以及行為層次都產生了重大轉變。

在這個承先啟後的關鍵年代，主要的變化有兩個面向。首先，是報刊雜誌、新式學校與學會等現代傳播媒介的大量湧現，以及新興知識階層的出現；其次，在思想內容方面，則包含了文化取向的危機以及新的思想論述之形成（張灝，2004: 37-60；cf. 王汎森等，2007；Shaw, 2016: 306-310）。

在政治文化的危機方面，普世王權的崩潰不僅引發宇宙觀以及政治秩序的瓦解，同時產生了重構正當性原則的迫切需要。而新起的知識階層必須快速發展出新的語彙與觀念，以討論其所共同關心的政治社會問題。在這個關鍵時刻，最具代表性的轉型知識分子有兩位：嚴復（1854-1921）以及梁啟超（1873-1929），而本章將以嚴復早期思想為研究對象。

在甲午戰敗之後，嚴復發表了一系列的論文，包括〈論世變之亟〉、〈原強〉、〈闢韓〉、〈原強續篇〉，以及〈救亡決論〉（嚴復合集，1: 28-97）。這些發表於1895年的文章，從理論的角度分析西方政治制度的根本原則，並且與中國傳統政治理念加以比較，探討國家在當時劇變中的未來走向。以當時中國知識界而言，並無任何其他思想家能夠如嚴復一般，深入西方的經典作品，並且爬梳政治制度背後的基本價值。1898刊行的《天演論》一書，更鼓動風潮，喚起了保種救國的意識。

事實上，在1896-98年之間，改革派知識分子間已經口耳相傳《天演論》的翻譯並傳閱手稿（王天根，2006；蘇中立，2014: 240-254），更讓梁啟超說出「南海先生讀大著後，亦謂眼中未見此等人」（梁啟超，1960，文集1: 110）。所以，若吾人將1895至1902年這個時期命名為「嚴復時刻」（The Yan Fu Moment），並不為過，因為嚴復是在轉型時代的起點，在強烈的危機意識下（郭正昭，1978），確立中國近代政治思想論述結構的主要思想家（cf. 蘇中立、涂光久，2011）。

雖然百日維新失敗後，大量學生赴日本留學，引介「東學」思想資源與詞彙，逐漸掩蓋了嚴復英雄式的翻譯志業（黃克武，2010: 109-155；沈國威，2010: 149-184），然而，作為當時唯一能從英文直接翻譯西方政治社會經典作品的中國學者，嚴復的思想仍最具深度，值得以政治思想史以及政治哲學的角度深入分析。

思想史家波考克所稱的「馬基維利時刻」（The Machiavellian Moment），代表了一種西方共和主義面對特殊性政治世界所發展出的政治論述結構（Pocock, 1975: 57-80）；由此觀之，「嚴復時刻」也不僅僅是一個特定的歷史時代而已，而是形塑日後政治論述的關鍵時刻。本章將探討，在近代中國的關鍵歷史時刻中，嚴復對於西方現代性與中國傳統所做出的奠基性綜合分析，其處理的議題與方式，仍為當代知識分子所無法迴避的課題。

轉型時代的政治斷裂點是1911年的辛亥革命，而文化的斷裂點，則發生在1919年的五四運動。在中國近代思想史研究中，已經確立五四時代興起的「激烈反傳統主義」深切影響了近代中國文化政治的發展進程（Lin, 1979；林毓生，1983: 121-196）。然而，此種反傳統思想做為一種激進主義（radicalism）的意識型態，近來學者也開始注意到嚴復對其歷史與思想根源所發揮的關鍵影響。林毓生先生指出：

嚴復於1895年發表的〈論世變之亟〉、〈救亡決論〉即以中西對比的二分法來譴責中國制度與文化的落後。這種以──不是黑的就是白的──二分法來衡量中西制度與文化的價值與功效的方式，已經隱含著極強的反傳統的信息──他事實上是現代激進反傳統主義的濫觴。（林毓生，2014: 800）

雖然周振甫（1964: 205）認為早期的嚴復是「全盤西化論者」，然而本章將論述，早期的嚴復政治思想，比所謂的全盤西化論要複雜深刻許多。嚴復所從事的志業，是用中國士大夫階層以及知識分子可以理解的方式，說明西方政治制度以及價值的理據，從而在更高的視野之中，可以知所採擇，救亡圖存，並成就國家富強。換言之，嚴復所做的，是現代意義下的證成（justification）以及說服（persuasion）工作。

而如同余英時先生所指出，嚴復1895年的系列論文標示著中國的政治論述，自「詮釋」（interpretation）轉變為「發現」（discovery）的分水嶺（Yü, 1993: 126-128）。這呈現在兩個重要面向上：首先，政治的價值不再如之前洋務時期改革派知識分子，需要將西方政治制度（如議會）詮釋為中國三代之治來證成改制的正當性；其次，嚴復「發現」並直接援引西方重要思想家如達爾文（Charles Darwin, 1809-1882）以及斯賓賽（Herbert Spencer, 1820-1903）的理論來證成其論述，成為新的權威，也使得「西方政制之道」與「中國聖王之道」可以在同一層次上分析比較。

本章的主旨，在於以脈絡主義方法分析嚴復早期政治思想，爬梳其文本以及譯文旨意，分析其西學之所據，以形成一個「比較思想史」的圖像（cf. Hampsher-Monk, Tilmans, and van Vree, 1998; 漢普歇爾－蒙克，2010；Burke and Richter, 2012）。以下分三個層次探討於「嚴復時刻」，他如何以西方現代性為本，而為中國現代性奠基：

第一、在實質的政治價值與制度層面，他提出了「以自由為體，以民主為用」的著名主張；

第二、在正當性的層次，嚴復主張傳統中國聖王之道在新的世變下已經失效，必須以西學為本追求富強。基於此，他挑戰中國自古以來的聖王之道，並因此引發了張之洞集團的強烈反彈，譴責他「貶聖賢以遵西洋之善治」；

第三、在《天演論》中，嚴復發展出一套全新的政治論述，將西方富強之所本舉為世變之際的新聖王之道，並引進社會契約的正當性理論證成人民參與的「公治」，以及赫胥黎式的「倫理自由主義」，以說服中國士大夫階層瞭解運會之所趨。在最後一節餘論中，探討《天演論》中赫胥黎思想與嚴復案語所展現出的斯賓賽主義是否矛盾的思想史公案。

二、「以自由為體，以民主為用」：現代政治價值的倡議

嚴復在〈論世變之亟〉開宗明義指出，甲午戰敗後，中國「積弱不振之勢，不待智者而後明矣。深恥大辱，有無可諱焉者」（嚴復合集，1: 37）。中國所面對的，是秦朝以來未曾有過的世變，而甲午戰爭所反映的，只不過是這個世變的一個縮影。為了讓中國人從西學角度理解這個世變趨勢，他介紹了達爾文以及斯賓賽兩位英國思想家，而通過達爾文之口，他提出了著名的社會達爾文主義演化觀念：

所謂爭自存者，謂民物之於世也，樊然並生，同享天地自然之利。與接為構，民民物物，各爭有以自存。其始也，種與種爭，及其成群成國，則群與群爭，國與國爭。而弱者當為強肉，愚者當為智役焉。（嚴復合集，1: 35）

在社會達爾文主義的角度下，人與天地萬物一樣，都必須爭自存，只不過人有「群」與「國」，而群體本身自然也必須尋找最適合爭自存之道。他接著略述了錫澎塞〔斯賓賽〕思想，說明他基於社會達爾文主義而闡釋「人倫之事」，而號其學為「群學」，而其所論和中國的《大學》所謂誠正修齊治平之道有不期而合之處，甚至有更深入的分析。

在新的世變情境中，中國不再能將西力東漸視為異族入侵的再一事例而已。他引用蘇子瞻之言「中國以法勝，而匈奴以無法勝」，但「無法」的異族，進入中國成為支配者之後，仍然必須據中國之法而治理，這是歷史上中國對於異族入侵的基本觀點（嚴復合集，1: 42）。面對新世變下的西洋，此種觀點不再適用，因為「彼西洋者，無法與法並用而皆有以勝我者也」。

所謂無法之勝，嚴復主張西方「自其自由平等觀之，……人人得以行其意，申其言，上下之勢不相懸，君不甚尊，民不甚賤，而聯若一體」；不僅如此，西方亦能以有法勝，因為「自其官工商賈章程明備觀之，……莫不備舉」（嚴復合集，1: 42）。這些西方現代世界在「無法」與「有法」面向上所形成的完備體制，「推求其故，蓋彼以自由為體，以民主為用」（嚴復合集，1: 42），這也是嚴復對於西方政治現代性最有名的論斷。

嚴復對於自由的價值，有深刻的觀察。他指出，西治的命脈，扼要而言，在於「學術則黜偽而崇真，於刑政則屈私以為公而已」，只有西方因為以自由為體，所以能夠實踐「真理」與「為公」兩個價值。他進一步對自由的概念，提出了說明：

夫自由一言，真中國歷古聖賢之所深畏，而從未嘗立以為教者也。彼西人之言曰：唯天生民，各具賦畀，得自由者乃為全受。故人人各得自由，國國各得自由，第務令毋相侵損而已。侵人自由者，斯為逆天理，賊人道。其殺人傷人及盜蝕人財物，皆侵人自由之極致也。故侵人自由，雖國君不能，而其刑禁章條要皆為此設耳。中國理道與西法自由最相似者，曰恕，曰絜矩。然謂之相似則可，謂之真同則大不可也。何則？中國恕與絜矩，專以待人及物而言。而西人自由，則於及物之中，而實寓所以存我者也。自由既異，於是群異叢然以生。（嚴復合集，1: 30-31）

嚴復所論之自由，乃是天賦自由（而非「權利」），因為自由是個人選擇的基礎，而每一個人都為其自由的選擇而負責，且不侵害他人自由，才有可能達到「公」或正義的狀態（嚴復合集，1: 308）。不僅如此，每個人的自由也都以他人享有等量的自由為前提。這意味著平等與自由的直接關聯性。

基於自由與平等，西方的政治思想發展出「尚賢」、「公治」以及「隆民」的制度與精神（嚴復合集，1: 31）。中國傳統思想比較相近的是「恕」或「絜矩」等價值，不過中國所發展出的經世之道，由於缺乏平等的要素，所以著重「三綱」、「親親」、「孝治」以及「尊主」，從而產生了差等的群體治理觀念。

對於西方的政治之道，嚴復提出了一個類似《大學》循序漸進的基本架構：必須每個人能夠「自治」，才能恰當行使其自由，也因此才可能基於自由來追求「自利」，至於政治，則是在這個基礎上完成「利民」之道，並達到富強（嚴復合集，1: 46）。對嚴復而言，自治即意謂民主，所以對自由、自治與民主的關係，他在〈主客平議〉提出了綜合論述：

自由者，各盡其天賦之能事，而自承之功過者也。雖然彼設等差而以隸相尊者，其自由必不全。故言自由，則不可以不明平等，平等而後有自主之權；合自主之權，於以治一群之事者，謂之民主。（嚴復合集，1 : 266-267）

然而，這個時期的嚴復，其理論關懷的主要焦點在於自由，民主則似乎是用來對抗君權的概念；對於民主的國家體制，他尚未提出具體主張（Schwartz, 1964: 66-68）。在指出西方國家「以自由為體，以民主為用」之後，嚴復進一步說明：「一洲之民，散為七八，爭雄並長，以相磨淬，始於相忌，終於相成，各殫智慮，此日異而彼月新，故能以法勝矣，而不至受法之敝，此其所以為可畏也」（嚴復合集，1: 42-43）。

這樣的說法，尚無憲政體制擘劃，其涵義毋寧是〈原強修訂稿〉所稱般「身貴自由，國貴自主」（嚴復合集，1:50），當然也呼應了前引〈論世變之亟〉中關於自由的界定，不僅是「人人各得自由」，而且必須「國國各得自由」（嚴復合集，1: 30），也就是在個人以及群體層次兩者皆有自由的政治狀態，其結果「爭雄並長」則是演化的競存動態。

〈原強〉卷尾所提出的自強之道，必須「標本並治」，治標需「收大權、練軍實」，如同俄國所為；至於治本則「亦於民智、民力、民德三者加之意而已」（嚴復合集，1:46）。換言之，嚴復的終極關懷，仍在於人民如何發展自由與自治的三項前提：「血氣體力之強」、「聰明智慮之強」以及「德行仁義之強」（嚴復合集， 1: 51）。

對他而言，當時政治的根本問題在於，傳統中國聖王之道所開展出的經世之術，在新的世變之下已經不足以促進民智、民力與民德。所以，除了倡議新的政治價值，嚴復也對中國的君權思想及其正當性原則提出了根本批判。他的批判導致了強烈的政治反應，吾人可視為早期嚴復政治思想最為重要的脈絡，並提供詮釋《天演論》一書意旨的關鍵。

書籍介紹

本文摘錄自《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》，聯經出版

作者：蕭高彥

政治現代性中，自由、民主、權利與憲政等價值如何形成？

主權與理性治理為本的近代國家，其理論發展是什麼進程？

商業社會與現代文明的興起，對於自由憲政產生何種影響？

由西方理論傳統之研究，擴展到比較政治思想的視野，

進而一窺十九世紀末葉

中國知識分子追求政治現代性的理論建構。

西方現代性的發展，本身是一個極為複雜的課題。《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》以重要思想家為單位，前兩篇闡釋西方世界第一波現代性（民權論、社會契約與主權國家）與第二波現代性（文明、商業社會、自由國家與歷史主義）的發展，第三篇則將分析的範圍擴展至甲午戰爭後，以嚴復為代表的中國知識分子，運用思想資源所開展出的政治論述。本書同時對西方的政治現代性發展，及其在近代中國的理解與開展加以比較檢視，以期開拓歷史的縱深與寬廣的視野。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九