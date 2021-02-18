奪命連環叩、搞不清楚應徵職缺⋯⋯這幾種求職者，人資直接拉黑

我在人力資源領域裡，招募工作的時間最長，基本上我都會自己看履歷表，也會直接面試人選。

以下狀況，不少負責招募的HR都常碰到，有些HR會哭笑不得，有的HR會直接拉黑，所以找工作時，要盡量避免這樣的狀況。

1、公司所有的職缺都投

我們經常碰到同一個人把所有職缺都投了一遍，有時實在很想問：「你不知道所有職缺的履歷都是我在看嗎？」

這時候，我們不會認為這個人是很積極，很有企圖心，只會認為這個人連自己能做什麼工作都不知道，這樣的人選自然不會考慮。

還有人會鍥而不捨，每隔一段時間就來投一遍，我們內部戲稱：「那個炸彈客又來了。」很多HR碰到這樣的狀況，履歷連打開都懶了。

2、連投的公司與職缺都搞不清楚

多數HR喜歡求職者主動應徵，主要是因為主動投遞履歷的人選，理論上已經看過公司與職缺資訊，對該職缺有興趣，所以才會主動應徵，HR只要從中挑選適合的，聯繫安排面試時間即可。

但是有時候，打電話過去約面試，卻碰到這樣的回應：「你是哪家公司？我有投嗎？」

人資聽到了真的會翻白眼，即使投了很多履歷，好歹要記得到底投了哪些公司哪些職位，做點功課吧？

3、履歷表資訊嚴重錯誤

有些職位需求很緊急，我們就會挑選履歷上目前未在職，或是勾選可立即上班的人選優先面試。

但是常常碰到，面試談得也不錯，最後要敲報到時間時，該人選回應：「我打算等過完年領完年終再提離職。」

對於有急迫需求的公司而言，這不是浪費彼此的時間嗎？

4、月底月初奪命連環叩

有時連繫時要看時間，有些HR不只忙招募，還要負責很多工作，月底月初時，要催各種報表、假單、出勤異常處理、績效考核、人員離退作業、計算薪資等等，月底月初時，正是忙得不可開交的時期。

但就碰過有求職者，一直打電話來，還指名要找你，詢問：「我上次有寄履歷表來，甚麼時候面試？」或是「我已經面試過了，流程到哪了？」

很多時候，是否要約面試、是否要錄用、各流程的進度，實在不是HR能決定的，你一直問他，他也沒辦法回答你，手上又正在忙，可能語氣或態度就不會太好。

5、無影無蹤

被放鴿子是所有招募人員的痛，很多時候是要約好主管甚至大老闆的時間面試，時間到了人卻無影蹤，打電話又都裝死不接。

或是已經談好何時報到，時間到了人卻沒出現，終於聯絡上才找個理由說不來了。

很多時候，有些公司面試到適合人選，談好條件與報到日期後，就不會再連繫與面試新的人選了。但是等到預定報到時間，才發現人選不來了，才重啟招募程序，從篩選履歷，聯繫到有意願面試者，面試好幾位終於有適合人選，再到人選辦好離職或做完體檢可以報到，其實要花不少時間。

最後很多HR都學乖了，即使offer發出，對方也同意聘用，在還沒正式報到，或剛報到沒幾天，職缺都不會關，面試流程也會持續。

6、家人或朋友陪同面試

我認同若是較年輕的朋友，初次找工作時，為了安全，或是要鑑別公司是否有問題，可以有家人或朋友陪同。

但是不要陪著進入公司，甚至要求面試時在旁邊陪同。基本上，所有的面試主管都不會喜歡這樣的求職者，認為這樣的人可能會太過依賴，無法獨立完成工作。

7、「我跟你們誰誰誰很熟」

「那你找那個誰誰誰錄取你啊！」 有的求職者喜歡裝熟，也有的是想要找關係，對面試主管而言，會覺得你是不是企圖找哪個高階主管來壓我，感受上不見得會愉快。除非是面試告一段落，也有一定意向了，再提出來拉近關係，比較不會那麼突兀。

8、「晚上出來喝酒」

基本上，我會給每位來面試的人選名片，有一次我真的就碰過，有一位白天面試過的人選，晚上打電話給我，我還以為有什麼事，結果電話接起來居然是約喝酒。

基本上，HR與公司同事當然也會是好朋友，也可能下班後會有活動，但是對於面試者，畢竟還沒有私交，這樣只會嚇到人家。

以上是招募久了，實際碰到的求職者狀況，在找工作時，應盡量避免。當然，找工作時，也常會碰到很雷的公司，遇到不OK的HR或是面試主管，這些也要盡量小心。

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航