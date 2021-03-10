參加「潛水活動」應該投保旅平險、意外險還是運動險？

台灣四面環海，不管是自由潛水、水肺潛水，都非常受到民眾歡迎。但水上運動風險高，下水前除了接受潛水訓練、考取證照、檢查裝備外，加強「保險」也是一種因應突發狀況的事前準備。

潛水活動該投保哪一種保險？

適合外出活動的保險百百種，有旅平險、意外險、運動險......潛水活動究竟該怎麼保？

一般的意外險和外出旅遊常保的旅平險，雖然都有提供「意外身故失能」及「意外傷害醫療」的保障，但這兩種保險主要是針對突發意外提供保障。當從事的活動為風險較高的運動項目，如潛水、三鐵、自行車、路跑、棒球、籃球等運動，則可選擇運動險來加強保障。

運動險的保障，包含意外身故失能、意外傷害醫療。舉例來說，若潛水發生割傷、挫傷的意外，就醫後也可憑單據，申請傷害醫療的實支實付理賠。此外，運動險還有以下幾種特色。

旅平險和意外險可能不賠的中暑、失溫、潛水夫病，運動險都保障

失溫、中暑、減壓症（潛水夫病）這些常見的潛水意外，不一定符合意外險、旅平險「意外、非疾病」的理賠定義。常造成理賠爭議，無法順利理賠。為了避免理賠爭議，運動險特別將常見的潛水傷害列舉出來。包含：凍傷、失溫、中暑、熱痙攣、熱衰竭、耳的氣壓傷、鼻竇氣壓傷、潛水夫病、氣壓之影響。就醫後，可憑單據申請傷害醫療的理賠。

潛水發生意外？運動險也保障「緊急救援」

針對各種運動都在戶外進行居多，發生意外時可能需要緊急救援，因此運動險特別加入了緊急救援費用的保障。若潛水時發生意外，需要緊急醫療運送、隨行醫護人員出勤、搜救或遺體移送等，都可申請緊急救援費用的理賠。

SARAcares提醒：若是闖入禁止進入的區域，或是颱風天發布警戒不得潛水，若是違反規定所導致的意外，是無法申請理賠的。（延伸閱讀：參加運動比賽，中暑、失溫、熱衰竭...公共責任險、意外險卻可能「不理賠」？！）

Photo Credit: SARAcares

自由潛水、水肺潛水風險等級不同，保費也不同

運動險的還有一大特色是，依照不同風險程度將各種運動分成5種等級。風險等級越低，保費也就越便宜。像是潛水分成自由潛水、水肺潛水2種，因2種潛水的裝備、風險性不同，因此在運動險裡分屬不同類別。自由潛水風險較低，保費較便宜。

若是同一天內，會同時進行自由潛水、水肺潛水，則可依照風險較高的水肺潛水，選擇極限一類來投保即可。如此一來，投保類別就能包含風險較低的自由潛水運動項目。以SARAcares上的明台運動險，保額100萬為例，不同運動種類，會因風險高低而有保費不同的差異。

Photo Credit: SARAcares

SARAcares提醒：運動險目前僅供一般民眾休閒活動投保，職業運動員及其所參與的相關運動訓練或賽事，建議另外詢價。

如果是以潛水為職業，像潛水教練、潛水選手，工作危險度較高。依據中華民國「傷害保險個人職業分類表」，投保意外險時，可能面臨較高額的保費，或面臨被拒保的情況。但仍務必規劃壽險、醫療、失能等人身保險。

潛水保險的投保時間，從出家門起、保到回家後

不管是資深潛水員或剛學潛水的潛友，務必都要注意安全。透過保險，降低意外發生時的衝擊與損失。也特別提醒，投保時間，建議從出家門開始計算，結束時間則是踏進家門後。若是在旅途中，不幸發生車禍、走路跌倒等意外，也都可以申請理賠。讓保障更完備。

本文經莎拉保險網授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航