泰國77府「府徽」宗教篇（上）：千佛之國裡，有著散落各地的「十二生肖寺」

泰國77個府徽的第2種類型「宗教類」共有42個，是自然、宗教及歷史3種類型當中數量最多的一種，在台灣的教育體系中常提到泰國信奉佛教的國家，但同時又能看到四面佛或像神等不同於佛教的宗教信仰，而同樣是上座部佛教的寺廟，卻能看到許多不同的建築風格，這些都與泰國6大地區及其鄰國文化息息相關。由於本篇的府徽數量較多，筆者將以4個部分進行介紹：

第一部分：中部10個府徽。

第二部分：北部7個府徽。

第三部分：東北部共12個府徽。

第四部分：東部、西部及南部共13個府徽。

接下來就讓我們透過宗教類「府徽」來深入認識這42個府的特色。

中部地區：從素可泰、阿瑜陀耶到卻克里王朝的宗教文化

泰國中部地區是泰國官方歷史中主要朝代的統治範圍，包含素可泰王朝、阿瑜陀耶王朝、吞武里王朝及卻克里王朝都在中部地區，從拉瑪十皇的加冕典禮就可看出「君權神授」與「傳揚佛教」是泰國宗教文化的重點，而這些元素同樣也展現在特定地區的府徽當中，接下來就透過9個府徽來認識這些宗教文化及被選定的地方吧。

曼谷：

製圖：洪銘謙

猜納府：

法輪與金翅鳥（迦樓羅），後方是河流與山，含義：供奉在「他瑪姆寺（วัดธรรมามูลวรวิหาร）」的「龍婆他瑪乍（หลวงพ่อธรรมจักร）」佛像，位於「他瑪姆山（ธรรมมามูล）」的山脊上，猜那府人相信因為佛像保佑，使當地能安居樂業且物產豐饒。

佛統府：

圖上的大佛塔，且印著皇冠的佛塔。 大佛塔：象徵「須那大師（พระโสณะ）」與「郁多羅大師（พระอุตตระ）」建立的佛塔。相傳在西元前228年左右，印度阿育王曾經派遣兩位須那與郁多羅為第7與第8位僧侶前往外國傳法，根據《善見律毗婆沙》、《島史》和《大史》等古文獻記載，當時他們前往傳法的地點稱為素萬那普（สุวรรณภูมิ），是當時佛教在東南亞的重要發源地，泰國佛教界主張這個地點就是現在泰國中部的佛統府。 皇冠：拉瑪四世是擴建「佛統大塔（พระปฐมเจดีย์,）」的資助者，使佛統大塔擁有目前高大、雄偉及美觀的樣子。

製圖：洪銘謙

那空沙旺府：

天宮：根據宗教信仰的觀點來說，天上是一個屬於許多天神與有很多福份的人，他們能夠生在天堂擁有舒適且快樂的天宮作為居住的場所。這個府稱為天堂之城，意思是天神所住的城市，故以「天宮」作為這座府的標誌。

阿瑜陀耶府：

製圖：洪銘謙

彭世洛府：

大約佛歷1905年（西元1362年）利泰王時代建立成功佛（พระพุทธชินราช），這座佛像的型態相當完美，供奉在「帕席臘達納寺（วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร）」，被視為是彭世洛府的象徵，也是全泰國最美的佛像。

沙沒頌堪府：

漂流在水上的鼓，河流兩側有很多椰子樹，涵義為：沙沒頌堪府舊稱為「鼓河城（เมืองแม่กลอง）」，此城位於鼓河（แม่น้ำกลอง）河畔，而多數當地人都是在椰子園工作。

製圖：洪銘謙

華富里府：

沙拉武里府：

製圖：洪銘謙

北欖府：

佛塔：象徵位於湄南河右岸的「帕沙姆佛塔寺」，對面是北欖府府辦公室，此寺廟供奉著佛陀舍利與三藏經，是北欖府重要的佛教聖地。 佛殿：供奉著站立姿勢的佛陀佛像。

製圖：洪銘謙

Photo Credit： งานของตัว CC BY 4.0 帕沙姆佛塔寺

Photo Credit： Ｗikipedia CC BY SA 3.0 立佛

泰北地區：蘭納文化與緬甸文化的混合之地

泰國北部為古代蘭納王國的統治區域，這裡的泰國人被稱為大泰，由於位置臨近緬甸也使得蘭納王國不僅在歷史上常被緬甸入侵，還曾經成為緬甸殖民地，因此在泰北的寺廟當中也能看到緬甸文化的蹤跡，這種混合蘭納文化與緬甸文化的寺廟風格也出現在蘭納王國最具特色的「十二生肖寺」。這12座寺廟因具有宗教與歷史意義因此被放在府徽上，當中只有猴年的帕農寺位於泰國東北地區，其他皆位於泰北地區，若還沒有去朝聖過，非常推薦挑戰「十二座寺廟」的朝聖之旅，接下來就從七個府徽來認識東北地區的宗教文化吧。

製圖：洪銘謙

帕府：

難府：

製圖：洪銘謙

烏達拉底府：

南奔府：

「哈里奔猜寺（วัดพระธาตุหริภุญชัย）」是喃奔府最靈驗的古廟，屬於皇家寺廟，泰北12生肖寺廟的「雞年本命寺」。

製圖：洪銘謙

清萊府：

當時孟萊王曾在自己國內召見泰北地區的城主們，並舉辦軍隊的比武作為展現軍力，準備與北方城主的手下較量武術，因此在「寮谷道城（เมืองลาวกู่เต้า）」聚集士兵，而戰象象伕帶著孟來王所擁有的白象，卻在東邊的森林中跑走了，孟萊王於是跟隨著大象的腳印來到了鄰近金山的「谷河แม่น้ำกก」，看到平坦且低窪的國土，是一個富庶且很好的勝利之地，因而在此地建立新的城市，並以「中通山ดอยจอมทอง」為中心建造城牆，命名為「清萊城เวียงเชียงราย」，城名當中的「萊ราย」便是象徵的建城者孟萊王的名字，因此將此故事中的白象作為府徽。圖解：納迦神龍圖示圍繞著中間的白色大象與雲彩。

帕堯府：

大佛：「空刊寺（วัดศรีโคมคำ）」內的金色大佛「（พระเจ้าตนหลวง）是帕瑤府人的象徵。 大佛上方的「火舌狀花紋กระหนกเปลว」：象徵帕瑤府內7個縣的繁榮與昌盛。 下方的潭水：是指「帕堯大湖กว๊านพะเยา」，是一個許多人都認識的著名景點。 兩側的稻米：象徵這裡是一個魚米之鄉，天府之國。

製圖：洪銘謙

南邦府：

府徽：一隻白色公雞站在「南邦寺（วัดพระธาตุลำปางหลวง）」內，南邦寺也是泰北12生肖寺廟的「牛年本命寺」。 公雞：過去傳聞，南邦府以前名字為「古谷達城（กุกกุฏนคร）」，意思為公雞城，代表有白色的雞守護這座城的意思，因此使用公雞的圖片作為南邦府的象徵，這個府徽的啟用是在佛曆2452年（西元1909年），也是南邦城城中涼亭的動土的年份。 南邦寺的拱門：美麗的蘭納藝術風格，這座寺廟跟南邦城一樣古老，佛塔所供奉的是佛祖的頭髮。

製圖：洪銘謙

從中部與北部的17個府徽當中可以發現，印度婆羅門的宗教文化對中部地區的影響深遠，從象徵王權的因陀羅，到象徵愛與和平的毗濕奴及其化身那羅延，都在強調天神降臨的神蹟，代表著「君權神授」不容置疑。佛教文化的影響則涵蓋中部與北部地區，從阿育王派遣憎人傳道的傳說以及佛祖曾與五方佛到此修行的故事，都在強調泰國佛教的正統性與特殊性，這些傳說都是佛教在泰國在地化的重要過程，而拉瑪四世修建佛統大塔並在大塔正面刻上皇室印記，則象徵著佛教與王權的結合以及強調皇室是佛教守護者的形象。

製圖：洪銘謙

註解：

「五方佛」：北方「大日如來（พระไวโรจนพุทธะ）」、東方「阿閦如来（พระอักโษภยพุทธะ）」、西方「阿彌陀如来（พระอมิตาภพุทธะ）」、南方「寶生如來（พระรัตนสัมภวพุทธะ）」、中心「不空成就如來（พระอโมฆสิทธิพุทธะ）」。 「十波羅蜜」為南傳佛教的一種修行法，包含：布施波羅蜜、持戒波羅蜜、出離波羅蜜、智慧波羅蜜、精進波羅蜜、忍耐波羅蜜、真實波羅蜜、決意波羅蜜、慈波羅蜜、捨波羅蜜。當菩薩修習諸波羅蜜達到圓滿時，就能證悟等正覺，成為一切知佛陀。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒