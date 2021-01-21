【街頭產業觀察】被眾人看衰卻又逆勢成長，「夾娃娃機」為何沒有像蛋塔一樣泡沫化？

「蛋塔」一直是台灣消費產業中，最具多元含義、特定且強烈指涉性的名詞，它不只是一項食品、一件消費性商品，只要把這個名詞放對地方，它隨即讓人心領神會「一個產業即將成為泡沫」。美食外送員滿街跑，會像「蛋塔」熱一樣泡沫化；台灣房市過熱，有可能是「蛋塔效應」；電動機車快速走紅，可能像「蛋塔」一樣；就連台灣高等教育中的「醫學系」，和中國半導體產業都可能會淪為「葡式蛋塔」。

然而，被無辜的「蛋塔」所指涉的產業，就真的會走向衰敗、消失、「泡沫化」嗎？

我們先暫時穿越時空，回到台灣1990年代末期。當時葡式蛋塔在台灣消費市場裡竄紅，蛋塔店在短期內一間一間地開。起初是每一間蛋塔店都能吸引人潮、購買嚐鮮，這排隊喪屍的景象，甚至造成雞蛋供給不足、蛋價上揚。但過沒多久，熱潮急速冷卻，滿街的葡式蛋塔店也開始收攤。

這其中牽涉到的，是「供給」與「需求」在短期內被不理性地擴張。在供給方面，一家蛋塔店的經營涉及「店租」、「人事管銷」、「設備器材」、和「食材原物料供應」，耗費這麼大的本事來供應一顆「非正餐」、「點心類」、「低單價」的蛋塔，給「愛嚐鮮」、「口味隨時會變」和「價格敏感度高」的消費者，一旦消費者的需求模式改變，沒有任何一家店能承受得了營業額降低，但仍得負擔高額「固定成本」。

因此，在過去20多年來，不論是消費者、商家、產品、甚至是產業，只要牽扯到看似一頭熱的非理性行為，一定是優先讓「蛋塔」躺著中槍。而近年再度讓蛋塔中槍的產業，是「夾娃娃機」。

根據財政部「財政統計資料庫」的數據，截至2020年10月，全台有9361家夾娃娃店。若往前追溯，2017年至2019年間出現產業大爆發的現象，而在2018年初即有「夾娃娃機如蛋塔泡沫」的說法，但遲至2020年4月才出現夾娃娃機店家數微幅衰退。

原以為夾娃娃機產業即將出現「蛋塔效應」，但才過一個月，全台娃娃機家數又開始出現逐月成長的現象。更不用說，被疫情恐嚇的2020年上半年，消費者是躲在家裡、減少外出、商圈人流大幅減少，導致零售業營業額受創，但夾娃娃機店的銷售額仍能屹立不搖，2020年累計至10月的銷售額達到83.35億元。若無意外，全年的銷售額將有可能突破2019年的紀錄。

綜合看來，夾娃娃產業有的是眾多競爭者間的「廝殺」，但還看不到產業「泡沫化」。

數據來源：財政統計資料庫／製表：海森飽嗝的財經筆記

這是怎麼一回事？難道「蛋塔」這個詞，被我們擺錯脈絡、放錯地方？

我們就從夾娃娃機產業中的四個角色「夾客」（投錢玩夾娃娃機的消費者）、「房東」（出租店面）、「場主」（夾娃娃機店經營者）、以及「台主」（分租機台的人）說起。從他們看似不理性的「一頭熱」，來理解這個產業為什麼能持續撐緊泡泡而不破滅。

「以小搏大」像賭博，成癮心理維持夾娃娃機產業

觀察夾客投錢玩夾娃娃機的行為，是一種行為主義心理學上所謂「刺激」（需求）與「反應」（報酬）的過程。而這就不得不提到心理學上的著名實驗：史金納的箱子。

相傳心理學家史金納（Burrhus Frederic Skinner），在1938年製作了一只箱子，箱內有竿子、有食物。當老鼠被關進箱內、且肚子餓時，老鼠會在箱子裡面掙扎亂竄，歷經第一次、第二次……以至於很多次不小心的拉竿、而食物掉出來時，老鼠開始知道拉桿就會有食物出現，所以，只要肚子餓，牠就拉竿子。

食物是種報酬，而拉桿則是獲得報酬前所必須經歷的「嘗試錯誤」學習行為。儘管老鼠不會在每次拉竿都得到食物，但當拉竿與食物間的因果關係已明確被訂立，老鼠就會重複拉竿的行為，來證明這種因果關係。

夾娃娃機就像是這樣的一個箱子。路過的夾客被箱內的商品吸引，決定投錢夾娃娃，也就是「打台」。投個10元來「投十問路」，決定是不是值得繼續玩下去。當夾客能「少少出」以數十元的代價，夾得自己喜愛的商品，則得到正向報酬。

隨著「打台」的次數增加，學習過程的經驗值和技能，會進一步增強需求與報酬的連結，進而種下願意繼續「打台」的種子。假如一直都夾不到呢？不過就是再多投幾個10元試試看，也許下一次就能出貨。很難不上癮，有著跟賭博類似的心理機制。更何況在法規上，「保夾」是必須揭露的事項，也就是在投注一定次數的金額後，就一定能獲得你要的商品。

換言之，由於夾客對商品的偏好、「少少出」的預期心理、以及「保夾」規則封住損失的上限，讓「打台」的行為如成癮般持續存在。更不用說，有更多是屬於未成癮的過路夾客。因此，夾娃娃機產業中的「需求面」，能一直維持穩定的局面，尚不至於出現顯著衰退的現象。

Photo Credit: TNL/ Julia Chu

房東出租空店面，活絡現金流

近年來，也許是觀光客的減少（例如：台北市的西門町、台中逢甲商圈），或許是商圈的轉移（例如：台北市東區商圈），抑或是零售消費行為移轉到電商，這些因素都造成商圈人流減少，實體零售業者則無法承擔長期的店租壓力，最後選擇退租、形成店面的閒置。

然而，對於持有店面的房東而言，假如在沒有資金（如：貸款）壓力的前提下，房東無法長租給零售業者也無妨，尚有許多中期或短期租賃的機會，特賣會是一種短租的模式，而「夾娃娃機店」則是另一種中期的租約模式。

儘管商圈的人流不若以往，但也未必是衰退歸零。以台北市西門町來說，仍有本地年輕人的內需支撐，而台中逢甲商圈則是大學生聚集之地。對於夾娃娃機的場主來說，租金成本與人流的數量及特質，絕對是首要考量；而對台主而言，能否明確辨識出商圈人流的特質，攸關於台主的選品。對房東來說，則是租給誰都沒壞處，反正有穩定的現金流入。

場主降低經營門檻，轉嫁店租和機台的經營風險

場主則是跟房東租下店面，並買斷機台、設置後出租給台主。場主在選定場址時，除了考量商圈人流與特質，還必須算計是否能承擔租金成本。

根據財政部「財政統計資料庫」的數據，夾娃娃機家數分布集中在六都，合計占69％，而六都合計銷售額則占75％。顯示出夾娃娃機店的選址主要以人口密集區為主。

另外，分布位於台北市的夾娃娃店家數占全台整體的6％，但其銷售額卻是占18％、占比為全台最高，則是反映出場主不見得有能力承擔過高的店租成本，但台北市商圈的高人流，卻能創造較其他縣市更高的銷售額。

數據來源：財政統計資料庫／製表：海森飽嗝的財經筆記

在以往，場主可能會身兼台主的身份，一次吃下場主和台主的利潤，但當店家數和機台數大量增加，而夾客的行為需求沒有同等的成長，經營台主的風險則大幅提升。對於場主而言，向外招募台主是轉嫁風險的最佳解方。此時，場主的角色則轉變成為二房東，負責招募台主、場地清潔、安全維護，以及統一繳納水電相關費用。

依往例，場主對台主的租約，多會以半年為基礎，並加上額外一個月的押金。但競爭者（場主）日趨增加，台主能選擇的地點更多，再加上市場的飽和，場主不得不削價競爭來吸引台主進駐。除了下修月租行情，以足以支應房東的租金和其他的管銷費用為底限，另外還取消對台主的押金及租約長度，若台主能願意一次繳交兩個月以上的租金，月租金會再給予折扣，大大降低台主的進場門檻。

台主多具備夾客身份，藉著極低的經營門檻，期待將斜槓夢想變現

台主的角色則是承租機台（含水電場地），並且為自己的機台進貨和補充商品。視地區和商圈區位，以及機台「大台」和「小台」的差異，每台機台的月租金約5000元至9000元不等。若加上無押金、不設定合約長度，讓進入門檻越來越低，台主可以嘗試短期經營。如果沒有任何效益，可以隨時停損退出。

而會進場經營夾娃娃機的台主，通常對於「打台」這個消費行為有一定程度的喜好。淺則喜歡嘗試錯誤學習、最終獲得夾取商品的成就感；深則對於夾娃娃機中的商品（如特定公仔或填充玩具）有高度的偏好，並且期待以少量的金錢就能夠擁有收藏。

只有同時具備夾客身份的台主，最能深刻體會夾客偏好的商品類型，以及適當調整機台的難度。因此，當投資的資金和退出門檻幾可被忽略時，選品和機台內裝置設定的「軟實力」，是除了場址選擇外，唯一的經營門檻。

不論這些台主身為夾客的資歷是深是淺，他們會踏入經營台主的行列，背後是有一股「斜槓變現」的夢想在作祟。期望藉著發揮對於「打台」的知識和技巧，轉化成日常工作外的額外收入。甚至有「打台」技巧高超的台主，是由自己從其他機台夾到的商品，來做為自己機台的商品來源，更省下了進貨的成本。

不論如何，這社會中不缺斜槓的夢，也因此舊的台主隨時可以退出，新的台主也可以隨時加入。

一次看完「夾客」、「房東」、「場主」以及「台主」在夾娃娃機產業中各自扮演的角色時，我們會發現不同的角色，打著不同的算盤：夾客的成癮穩固了產業的「需求」，房東只想著現金流，場主藉著降低進入門檻來轉嫁經營風險；而一個個擁有斜槓夢想的台主，正排隊或進或出這個夾娃娃產業，穩定產業「供給」。四種角色拼湊出夾娃娃機產業的現況，競爭激烈但不至於泡沫破裂。

因此，當我們看著幾組數據，覺得這個產業的供給與需求進入不理性的擴張時，不妨將產業中的每個角色拆解開來，瞭解他們內心的盤算，或許「蛋塔」就不再會一直躺著中槍。

延伸閱讀

參考資料

財政部〈財政統計資料庫〉，按稅務行業標準分類「9324-14夾娃娃機店」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航