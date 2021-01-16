《腿》：在黑色幽默中發揮古典樂魔力，夫妻共同舞出婚姻的甘苦同心圓

文：Lisa影評快遞

這一切看似合理，卻好像又為之氣結，光從電影一開始的前幾分鐘，場景設在鄭子漢 （楊祐寧 飾） 即將要動截肢手術之前的病房裡，其妻錢鈺盈 （桂綸鎂 飾） 怒嗆醫護人員的做事態度，丈夫要看腿，護士卻要拿照片給他看，而之後主治醫師 （李李仁 飾） 在告知截肢手術必要性時，那淡淡的兩句話：「留腿不留人，留人不留腿」，更是雪上加霜，讓鈺盈的心涼到了谷底。

但導演張耀升劈頭就用音樂把這個冷漠的「白色巨塔」狠狠的打趴！對，就是用這種光怪陸離、如夢似幻的音符，來戳一下偏執矛盾的場面，也好好的電一下這環環相扣的醫療制度，以及堅不可摧的既成事實。

那麼，要如何在這麼凝重的情緒中，明嘲暗諷這些表面看來合情合理的事呢? 導演使用了葛利格 （Edvard Grieg, 1843-1907） 為易卜生 （Henrik Ibsen, 1828-1906） 的劇作《皮爾金》（Peer Gynt） 所寫的配樂之中的〈安妮塔之舞〉（Anitra's Dance）。

這首馬厝卡舞曲 （Mazurka） 帶有異國風味，出現在第四幕，描繪阿拉伯酋長女兒安妮塔的風情萬種的舞姿與虛情假意的面容，小提琴演奏出的裝飾音與半音階，每顆音符都像是令人目眩神迷的催情激素，因此能把皮爾金迷的神魂顛倒。巧合的是，《腿》與《皮爾金》都是在寫實主義色彩中添加了諷刺性和超現實情節的元素，而皮爾金也是一位不切實際的幻想者，這一點也與子漢的人格特質有點相似。

所以，導演也順理成章的讓〈安妮塔之舞〉引領子漢進入麻醉昏迷狀態，引導他回想過去的美好的時刻，正是當子漢初次在好友約翰 （張少懷 飾） 所開的照相館櫥窗前，看到鈺盈跳國標舞的照片，就對鈺盈傾心不已，並展開熱烈追求。除了〈安妮塔之舞〉，張耀升使用了大量古典音樂，還有〈月河〉（Moon River）、〈夏日最後的玫瑰〉（The Last Rose of Summer）。

整體來看，舉凡華爾滋、馬厝卡，或是電影中所選的樂曲，都是三拍子的音樂。「三」，有一種圓滿而神聖的意象，所以中世紀的六種節奏模式都是以三拍子為單位。而三拍子的節奏本身就充滿了浪漫與典雅，這在中島長雄的攝影手法與劉三郎的動態追焦更是捕捉的恰到好處，除了桂綸鎂與楊祐寧苦練有成的曼妙舞姿之外，整個舞池周圍的場面調度與運鏡節奏，更是給予觀者天旋地轉、美輪美奐、目眩神迷的魔力。

故事的題材新穎，也使用倒敘法來話說從頭。雖然子漢看起來是個魯蛇兼渣男，是個不討好的角色，鈺盈有時也像是一位蠻橫的悍妻，有時會做出很多不可理喻的事，子漢所捅出的簍子，還要鈺盈去替他出頭擺平一切，這樣的惡性循環也導致夫妻關係陷入冰點。導演安排子漢的旁白貫穿整部電影，試著讓觀眾以子漢的立場，瞭解為何最後會一發不可收拾，子漢還因此賠上了性命。

張耀升本身是一位編劇與小說家，故事的主軸明明是一件嚴肅的生命議題，卻又能明確掌握喜劇的節奏，成為有點荒唐、有點ㄎ一ㄤ，甚至是「瘋狂有理，後悔無罪」的黑色喜劇，再加上《同學麥納絲》幕前幕後班底，像是攝影同樣是由中島長雄擔任，演員劉冠廷、納豆飾演殯葬業者，施名帥飾演賭場老闆、陳以文飾演警察、韓亞熙飾演舞蹈教室助理，所以很難不將兩部電影聯想在一起。

《腿》同時也讓觀眾大飽眼福，一群功力非凡的演員同場飆戲，可謂眾星雲集之作。整部電影看下來，劇情幽默到令人笑得心虛，但故事的本身又嚴肅到令人汗顏，足以看出本片影像敘事的功力了得。

Photo Credit: 中央社

整部電影就是講述一個搶腿的過程，再回看子漢與鈺盈的相知、相戀、相守的過往，解釋了他們的關係就是從子漢的貪心、賭博、買法拍屋種下危險的因子，壓倒婚姻的最後一根稻草就是子漢的偷腥，奪走子漢性命的原因是為了一份防癌險保單而故意拖延治療，這一連串的惡性循環與誤解，一直到子漢因血栓病逝，才真相大白。

子漢的所做所為雖無法令人茍同，但這一切是本乎愛、本乎真性情，他所說的那句：「我記得我的後悔，也記得妳的眼淚， 我只想再為妳默默做一件事……」行文至此，不禁淚眼感嘆子漢的癡與傻。而鈺盈在搶腿過程的蠻橫無理，就像是強盜遇上土匪，悍妻槓上官僚，甚至當院長 （金士傑 飾） 聘請一流的師傅精心製作的義肢，她最後也是出爾反爾，無法接受這種完美虛假的「藝術品」，因為這不是子漢的腿，她要的是曾經屬於子漢身體的那隻腿。

腿，對於舞者而言就是他們的生命，用雙腿穩住旋轉的軸心，互為支點，撐住對方的身體，均衡控制舞步擺盪的方向、力度與流暢性，缺了腿的身體，如同行屍走肉。找回這條腿，除了是讓子漢的大體完整之外，也是鈺盈用以填補與子漢因誤會而逐漸褪色的愛情，並拾回當初他們共舞的美好記憶，也祈願子漢在另一個世界，也可以繼續體會飛翔的快樂。

看著男女主角跳雙人舞的劇照就更明白了，婚姻就是在跳雙人舞，是兩人三腳的關係，腿是兩人身體的軸心，是為生命而旋轉，為彼此而婆娑，共同勾勒出幸福的同心圓。

hoto Credit: 甲上娛樂

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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