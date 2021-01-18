美中科技戰在拜登任內延續，台灣將成為全球最重要的地方

文：江雅綺（台北科技大學智財所副教授、智慧科技法律政策中心主任）

當選舉人團確認拜登於美國總統大選中獲勝，人們不禁要問：過去幾年風風火火的美中科技戰，是否會因為對人事變遷，息火茶涼？但截至目前為止，多數分析都指出，拜登或許不會採取如川普般強勢的作法，但美中之間的大格局並未改變，美中之間的科技戰也不會因為拜登上台而結束。

過去幾年，除了美中之間的結構性因素，美國總統川普更讓美中科技戰的火熱化、增添了許多強烈的個人風格。不過，美中之間的科技競爭，不可能是由單一個人意志所主導。觀諸美國大選結果出現之前，川普總統一再對中國採取強硬手段以提高支持率，拜登也在競選期間再三強調自己將重振美國經濟、一定會採取更多「針對中國的強硬貿易執法行動」，可見「抗中」是大勢所趨，「屈服於中國壓力」「傷害美國利益」是兩黨候選人都承擔不起的污名。

既是民意所向，政治人物自不可能和民意唱反調。是以美國主流媒體如《華爾街日報》、或是常與川普唱反調的CNN，皆分析目前美中的貿易和科技戰的緊張局勢，不可能因為風格迥異的拜登上台就改變。

主流媒體之所以分析目前美中科技戰的緊張局勢，不可能因為拜登上台就改變，理由大致如下：首先美國在現階段的科技戰中，強勢利用其掌握的關鍵技術、打擊中國科技公司，導致中國誓言投入更多資源發展自身科技強項、以突破美國的科技封鎖，因而美國必須持續在尖端科技競賽中領先 ; 其次拜登一再強調恢復美國優先，促進美國經濟與產業的成長、降低對中國經濟的依賴性，亦有其必要。

有論者指出，美中打貿易戰、打科技戰，但其間真正的衝突點，並非貿易，而是「科技」（technology）。

事實上，知識經濟時代，關鍵科技和智財本就是經濟發展的核心，尤其美國經濟向來以創新、知識為主，取得科技與智財的制高點，是美國企業全球經營的強項，也是科技戰中美國能壓制中國的原因。此外，美國的大企業，既多以引領創新、掌握關鍵智財的模式而壯大，產業強調市場自由競爭，面對中國以國家補貼介入產業發展、要求外企技術移轉或以國安為名提供監控…凡此都與美國價值格格不入。

是以貿易戰也可謂展現雙方於科技戰中的價值衝突。對台灣更有意義的則是，美中科技戰的持續、將指向同一個結果：台灣在美中科技戰的地位將愈來愈重要。

Photo Credit: 中央社

由於未來不管是物聯網、大數據或是人工智慧的發展，其基礎都脫離不了速度更快、體積更小的運算晶片，這是晶片半導體產業成為科技戰核心的原因。而川普之前對中國華為公司採取強勢的禁令，禁止美國公司與華為交易、甚至將禁令擴大至任何使用美國技術與知識的公司，皆禁止與華為及其附屬機構交易。這樣的做法，雖然打擊了對手、但也讓美國公司也遭受不少損失。

遂有論者建議，與其直接禁止美國公司與中國公司的交易，更應該加強與其他盟國的合作，建立起對中國的技術與產業防線。至於哪些盟國在此策略提議中地位重要，在半導體業相當傑出的台灣與南韓，常常被點名。摩根士丹利投資管理公司首席全球策略師，甚至在紐時公開點名台灣在美中科技戰中是最重要的地方。因為只有台灣（台積電）一來技術優越、二來在定位上不與美國客戶相爭，比南韓的三星更具優勢。

雖然台灣在半導體產業占有相當優勢，但長期以觀，台灣仍然需要多元的產業發展：如何在未來這詭譎萬變的經濟重組時代，持續維持台灣的優勢？如果我們從美中科技戰有任何心得，那就是科技戰將成為貿易、經濟、國安的核心，掌握關鍵科技就是發展經濟的契機、也是國家安全的無形防護，而誰能努力爭取最大幅度的科技與創新，就決定了下一個世代的位置。

雖然科技與創新的領域，日新月異，今日半導體、明日也許是量子科技或太空衛星。但不變的是台灣自身的科技實力與策略定位，仍然是維持「全球最重要地方」的關鍵。

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有鑑於此，日前台灣與美國完成簽署「台美科學及技術合作協定」，該協定除了強調台美雙方持續深化現有科技合作、也強調將拓展新的合作關係; 雙方合作領域除了半導體，也提到在地球科學、天文物理、長期生態研究與太空衛星…等；尤其協定中也提到將提供迫切需要的法律框架，使美台合作推動科學研究、釋放技術及創新潛力，同時確保研究完整性和保護智慧財產權。

從美中科技戰的背景而言，這項協定正反映了台美將合作、以確保台灣繼續是「全球最重要的地方」。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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