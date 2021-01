write the book、cook the books⋯⋯這些片語指的都不是「書」

防疫期間,公司公告要求所有人員進入辦公室都要量耳溫、戴口罩,但一些高階主管卻頻頻以趕時間、忘記了為由忽視規定。總經理Henry聽聞後再三強調:「Everyone should go by the book.」這裡的book可不是「書」喔!book在許多慣用語中有不同的涵義,來看幾個例子:

By the book

(X)照著書

(O)按規定

說明:此語中的book指的是「規章制度」,可以是機關團體的規定或法律的明文規範,前面經常搭配動詞do或go。例如:

No one has privileges. Everything has to be done by the book. 沒人有特權,一切都必須按規定來辦理。

Cook the books

(X)按食譜作菜

(O)作假帳

說明:這裡的cook不是「煮」,而是「篡改、編造」的口語用字;books也不是「書」,而是指「財務報表」,注意book必須用複數形。例句:

The accountant cooked the books to embezzle public money. 這名會計師作假帳盜用公款。

In one’s book

(X)在我的書裡

(O)依…的看法

說明:以此語作開場白的人不見得有出書,因為book在這裡有時是指「意見、觀點」,如此一來,in one’s book就相當於in one’s opinion、in one’s view。例:

In my book, Mr. Chen is a good decent man. 依我看,陳先生是個正派的好人。

Let’s book / book it

(X)去書店

(O)趕快走吧

說明:Let’s book是俚語,有「匆匆或突然離開」的意思,和let’s go相同,其中可以單獨用book,或是book it。

Let’s book. I’m late.

咱們走吧,我已經遲到了。 Let’s book it. Lots to do tomorrow.

我們快走吧。明天有許多事情要做。

Book it除了當離開,也可引申為有把握,靠得住,肯定沒問題。

I’ll be back. Book it. 我會回來的。放心好了。

Write the book

(X)寫一本書

(O)精通

說明:提到某人wrote a book,是指他寫了一本書,但如果是wrote the book on something,是指他很精通某件事。看一段對話:

A: Can she sing?

她會唱歌嗎? B: Hell, she wrote the book.

天哪,她可是專家呢!

這個片語有時也會帶有諷刺意味:

Cheryl wrote the book on being irresponsible. 就不負責任這件事,Cheryl可是個中好手。

