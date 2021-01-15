出售數位足跡與智慧裝置記錄，科技巨頭成「國家監控」最大功臣

文：陳廷彥、林冠廷

隨著科技公司搜集資料的範圍愈來愈廣，這些原本只是用來更新演算法的資料，最後時常成為國家執法機關偵查犯罪的工具。

舉例來說，調查單位可以發出「關鍵字搜索令」（keyword warrant），即要求Google等搜尋引擎提供特定時間點內、搜尋特定關鍵字（如被害者姓名）的使用者資訊，藉此找出可能的嫌疑犯。

此外，手機訊息、智慧家電與穿戴裝置中完整的記錄，也可以被拿來驗證嫌疑犯的證詞，如同穆斯林專屬的Muslim Pro app，就疑似將使用者的禱告時間、移動軌跡甚至運動習慣資料出售給政府。另一種做法則是「地理柵欄搜索令」（geofence warrant），即警察要求Google等公司提供犯罪發生區域內所有裝置的匿名資訊，再讓警方從中鎖定嫌疑犯。

這些做法讓許多使用者在不知情的狀況下就被國家監視，因此如何讓使用者可以至少清楚國家的監視行動，是同時保障執法權與隱私的重要議題。

非營利新聞組織The Markup日前向美國最高法院提出了一份法庭之友意見，認為「用爬蟲抓取大量資料」不該被列為非法行為。爬蟲網頁抓取被列為非法，原因出自於喬治亞州警官Van Buren收賄在執法資料庫中搜尋機密資料一案。Van被依據《電腦詐欺和濫用法案》指控「超出授權存取」資料庫。

然而，因為此法廣泛地禁止在未被授權情況下執行一切電腦資料抓取，The Markup指出，若此判決先例一開，未來新聞媒體為了監督大企業或政府而上網爬蟲（即用電腦程式抓取網頁或資料庫內容）的行為，將可能受到威脅。

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以The Markup自身為例，他們曾在抓取資料後發現Google搜尋結果對於自家產品較為偏頗，但如果最高法院先例一出，往後Google只要將資料抓取定義為「超出授權」，The Markup的記者將會面臨法律危機。

TechRepublic報導指出，Red Hat近期對CentOS的一項變更，導致許多人不滿。這個變更與Red Hat的商業產品Red Hat Enterprise Linux（紅帽企業Linux，RHEL）有關。

商業版的RHEL和免費版的CentOS本來是上游（upstream）和下游（downstream）的關係，RHEL的原始碼經測試後，確立商用出售版本時後釋出給開源社群維護的CentOS，因此，CentOS的穩定度可說有大部分是來自於RHEL。

然而在新的藍圖中，Red Hat將新的專案CentOS Stream改為「上游」位置，這表示CentOS將無法和以前一樣獲得上游（RHEL）的穩定程式碼。此變更將讓CentOS Stream不像以往的CentOS般穩定，甚至可說成為RHEL的測試版。

這個決定對許多仰賴穩定CentOS的使用者相當令人錯愕，但也有人拍手叫好。TechRepublic引述了社群成員Adam Jacob的看法，找到兩全其美的解決方案：不如兩種版本都持續維護，並且以開源模式釋出。

愛爾蘭社會保護部長Heather Humphreys在newstalk的一篇文章中宣示：疫情改變了人們的工作形式，遠端工作不僅降低通勤時間，也增加生活品質與維持工作平衡，愛爾蘭將力推轉型為遠端工作的國家！

為了支持遠端工作，愛爾蘭政府推出了一系列措施，例如一個手機app，可以顯示所有遠端工作的場所；或者與電信商Vodafone合作，在遠端工作場所裝設網路連線點，預計2021首季結束前將會有300個。目前Heather Humphreys的社會保護部已有半數採取遠端工作模式，鄉村與社區發展部甚至達到95%。

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面對科技巨頭的高漲勢力，最近世界各國都開始發動反壟斷的措施。

中國在2020年11月阻止了馬雲主導的螞蟻集團的大規模公開發行股票（IPO）計劃，導致阿里巴巴市值瞬間跌了600億美元；面對德國外送平台、FoodPanda母公司Delivery Hero收購南韓最大外送平台Woowa Brothers一案，南韓反壟斷監管機關要求Delivery Hero必須先出售其在南韓的子公司；英國通過一系列促成科技產業競爭的政策；印度更設下任何公司不能佔有超過30%市場交易價值的規定。

相對而言，儘管美國國會議員對於科技公司開始更加嚴厲，美國政府在這方面的政策措施則仍相形落後。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航